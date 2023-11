Skjult sykdom rammer flere

ÅPEN: May Alette Colbjørnsen (23) er lei av at sykdommen har blitt et tabubelagt tema. Nå ønsker hun å skape et åpent debattklima. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg er lei av å forsvare kroppen min, sier May Alette (23). Nå har overlegen med gode nyheter.

May Alette Colbjørnsen (23) har hatt mageproblemer hele livet. Men en bilulykke i januar i år gjorde livet ulevelig for 23-åringen.



Hun er straks ferdigutdannet sykepleier ved Høyskolen i Molde.

– Jeg ble forstoppet og slet mye med magen. Jeg var inn og ut av legekontoret, og jeg tok alt av prøver. Jeg var så frustrert.

Etter haugevis av tester og prøver for å finne ut av hva som feilet henne, var hun villig til å gjøre hva som helst for å bli bedre.

TUR: Bare det å gå tur med hunden ble et problem for Colbjørnsen da sykdommen var på det verste. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det kom til et punkt hvor jeg var klar for å be om stomi-pose.

Colbjørnsen forteller at hun var avhengig av å vite hvor nærmeste do var, og at det gjorde hverdagen vanskeligere.

I jobben som sykepleier ble hun flau av alle dobesøkene, og følte hun brukte mer tid på do enn i arbeidet.

– Det var flaut å gå på do og ha luft i magen hele tiden.

MAT: Mat har hatt stor innvirkning på problemene Colbjørsen har hatt knyttet til IBS. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I juni tok hun gastroskopi og fikk påvist IBS.



– I starten ble jeg veldig flau. Jeg følte at jeg ikke kunne gå ut av huset, uansett hva jeg spiste.



Sykdommen IBS regnes å ramme 15 prosent av befolkningen. Men frem til nå er det gjort lite forskning på feltet.

I dag finnes det ingen mirakelkur som fjerner plagene, og mange må tilpasse hverdagen etter hvor nærmeste toalett befinner seg.

Eksperter er usikre på hva årsaken er, men ny forskning viser at det kan være sammenheng mellom antall tilfeller IBS og en type matvare mange unge spiser hver dag.

Hva er IBS? IBS, eller «irritabel tarmsyndrom» som det heter, er en sykdom som ofte gir magesmerter, forstoppelse, oppblåsthet og diaré. I tillegg har mange pasienter mye tarmluft. Ifølge Helsenorge blir symptomene ofte forverret ved stress og enkelte matvarer. Sykdommen blir ofte utredet hos fastlegen, og blir ofte påvist etter å ha sjekket at man ikke har allergier eller andre feil i mage og tarm. Overlege Jan Gunnar Hatlebakk poengterer at IBS ikke er noen farlig sykdom, men at grunnen er at mage og tarm ikke er godt styrt av resten av kroppen.

Åpenhet

Etter hvert var May Alette Colbjørnsen åpen med kollegaene om sykdommen.

– Jeg sa ifra at det kunne komme lyder som jeg ikke kan kontrollere.

Da hun fikk sagt ifra til kollegaene begynte de å skjønne hva sykdommen gikk ut på, legger Colbjørnsen til.

– Da jeg fikk sagt det høyt ble jeg mye roligere.

Ultraprosessert mat

– Det kan se ut som folk med IBS spiser mer ultraprosessert enn andre, forteller Jan Gunnar Hatlebakk.

Han er overlege og senterleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer.

May Alette Colbjørnsen mener at det var stress som forverret hennes IBS. Likevel tror hun at mengden ultraprosessert mat nordmenn spiser, har innvirkning på tarmen.



Ultraprosessert mat er mat der råvarene som er brukt er vesentlig endret, oftest ved industriell bearbeiding.

Maten inneholder ofte tilsetningsstoffer for å påvirke holdbarhet, smak og lukt.

– I ultraprosessert mat er det stoffer for å påvirke holdbarhet, smak og lukt. Disse stoffene er kjemikalier som påvirker tarmbakteriene negativt, legger Hatlebakk til.

ULTRAPROSESSERT: Å spise pølser og andre bearbeidede kjøttprodukter kan ha negativ virkning på tarmen. Foto: Heiko Junge/NTB

Eksempler på ultraprosessert mat er frossenpizza, posekaker, posesupper, brus og pølser.

Overlegen legger til at sykdommen rammer folk mellom 20 og 30 år.

Over halvparten

Over halvparten av all mat vi kjøper i Norge, er såkalt ultraprosessert mat.

Hatlebakk forteller at mengden ultraprosessert mat har økt de siste ti årene.

– Ultraprosessert mat er ofte lokkemat nær kassen i matbutikken som kroppen ikke trenger, og som påvirker tarmbakteriene negativt.

OVERLEGE: Jan Gunnar Hatlebakk forteller til TV 2 at antall tilfeller av IBS har gått opp de siste årene. Foto: Privat

Nå ser overlegen en sammenheng mellom mengden ultraprosessert mat vi spiser, og antall tilfeller IBS som blir påvist.

– Diagnosen blir mye oftere stilt enn før, sier han.

Dette kan også ha sammenheng med at flere blir testet for IBS nå enn tidligere.

I tillegg påpeker Hatlebakk at det er viktig at fastleger ikke trekker på skuldrene og sier de ikke vet noe om diagnosen.

– Pasienter trenger å høre diagnosen slik at de kan legge om livsstil og kosthold. For det finnes veldig lite medisiner mot irritabel tarm.

Fjerne tabu

– Det halvåret jeg levde uten påvist IBS var ulevelig, forteller Colbjørnsen.

Hun mener at man ikke kan være bundet til en do som 23-åring.

Nå er 23-åringen lei av at folk er redde for å snakke om helt vanlige kroppslige funksjoner, som fis og magelyd.

– Jeg ønsker å fjerne tabuet med magesykdommer, sier hun og legger til:

– At jeg skal gå rundt å føle meg flau over noe jeg ikke har kontroll på er sinnssykt slitsomt. Jeg er lei av å forsvare at kroppen min fungerer, forteller hun engasjert.

I dag har hun det bedre etter å ha startet på det som kalles lav FODMAP-dietten.

BEDRE: Etter at Colbjørnsen fant ut hvilke matvarer hun reagerer på, har hverdagen blitt bedre. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Likevel er det ikke bare fryd og gammen med diett.

– Jeg bruker mye lengre tid i butikken og det er svindyrt, spesielt når matvareprisene har gått opp i pris.

Likevel forteller hun at å bruke dobbelt så mye penger i måneden er et valg som er verdt å ta.

– Det står mellom å ha ekstra penger eller ha det bra i magen.

Tiltak mot sykdommen

Selv om IBS kan kobles til både stress og ultraprosessert mat, mener han årsaken varierer og er svært usikker.

Inntil for ti år siden ble det ifølge Hatlebakk gjort lite forskning på feltet.

– Nå har det vært en eksplosjon av forskning på irritabel tarm. Etter hvert vil vi få vite mer.

Overlegens tips til folk med IBS er «det bestemor ville ha fortalt deg» som å ikke spise på farten, spise regelmessig og med innslag av frukt og grønt.

I tillegg kan man passe på å spise mat av god kvalitet og lage fra bunnen. Og gi tid til å gå på do før jobb og skole.