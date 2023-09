Skjøt Phillip (29) i hodet – meldte seg neste dag

– Jeg savner gutten min så vanvittig mye, sier Mariann Smedsrud mens hun kikker ned på yngstesønnens grav.

Den siste tiden beskriver hun som et mareritt.

Mandag 10. juli så hun Phillip for siste gang. Tre dager senere fikk hun beskjeden om at han var funnet drept i en leilighet i Lierbyen.

En 51 år gammel mann hadde meldt seg for politiet. Han har i avhør knyttet seg til handlingen, men han nekter straffskyld for drap.

«Siktede er dypt fortvilet»

Mariann hadde aldri hørt om mannen som skjøt sønnen hennes.

– Jeg har tusen spørsmål. Hva har skjedd? Hvordan skjedde det? Og hvorfor har han drept sønnen min? spør Mariann.

KNUST: Mariann Smedsrud (56) er desperat etter svar på hvorfor sønnen hennes ble skutt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Frem til siktede er ferdig med å forklare seg for politiet, er alle dokumentene i saken klausulert for ham. Så lenge han ikke har innsyn i saken, får heller ikke de etterlatte det.

Nå kan TV 2 likevel fortelle at Phillip skutt i hodet onsdag 12. juli, altså dagen før siktede meldte seg for politiet.

Forsvareren hans, advokat Annette Grevstad Myrhaug, ønsker ikke å svare på hva han har forklart om hendelsen, utover at han nekter straffskyld.

«Siktede er dypt fortvilet over det som har skjedd og han har stor forståelse for den sorg og frustrasjon de etterlatte føler på», skriver hun i en epost til TV 2.

– Plager oss alle sammen

Mariann reagerer sterkt på at mannen ikke meldte seg til politiet umiddelbart. Hun har selv snakket med naboer og bekjente av siktede og mener å vite hvor han oppholdt seg etter drapet.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere jobbet lenge på åstedet i Lier torsdag 13. juli. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Slik Mariann ser det, bør også de som oppbevarte siktede hjemme hos seg, straffes.

TV 2 har spurt politiet om det kan bli aktuelt med flere siktelser i saken, men det ønsker de ikke å svare på.

«Siktede er ikke ferdig avhørt, og det er ønskelig med hans forklaring før vi går ut med mer informasjon», skriver politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Ifølge politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen har politiet god kontroll på siktedes bevegelser fra skuddet ble avfyrt, til han meldte seg for politiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mariann reagerer på at hun har gått to måneder uten å få svar på hvorfor sønnen hennes ble skutt i hodet.

– Jeg har forståelse for at politiet må gjøre jobben sin, men vi får ikke svar fort nok. Det er det som plager oss alle sammen. Det sitter gamle besteforeldre på 90 år som heller ikke skjønner noen ting. Det er ingen av oss som fortjener å gå sånn uvitenhet, sier hun.



GRAVLAGT: Det var 328 personer til stede Phillips begravelse. Mariann fikk selv velge hvor på kirkegården sønnen skulle gravlegges. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Rekonstruerte drapet

Politiadvokat Svane Mathiassen sier at det kan bli aktuelt å gi Mariann og de øvrige etterlatte tilgang til etterforskningen så fort siktede er ferdig avhørt.

«Politiet har full forståelse for at de etterlatte har et stort informasjonsbehov. Vi kan imidlertid ikke la dette behovet gå foran vårt mål og ønske om en best mulig etterforskning som skal danne grunnlag for tiltalespørsmålet», skriver hun.



TILBAKE HER: Etter at siktede hadde forklart seg, så politiet behov for å gjennomføre en rekonstruksjon. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Torsdag 31. august var siktede tilbake på åstedet for å gjennomføre en rekonstruksjon sammen med politiet.

«Under rekonstruksjonen fikk siktede anledning til å vise hva som skjedde på stedet da drapet skjedde. Politiet får samtidig mulighet til å ettergå hans forklaring opp mot de tekniske funnene osv. på stedet», skriver politiadvokaten.



– Han så ikke på meg

Under rekonstruksjonen var Mariann og flere fra familien til stede, men de fikk ikke være med inn i leiligheten.

Hun synes det var veldig spesielt å se siktede.

– Han så ikke på meg. Jeg kjente bare et sånt ordentlig hat mot den mannen. Og jeg tenker at det er godt jeg ikke får tak i ham. Det kjenner jeg, sier Mariann.



– Jeg vet jo at det ikke bringer Phillip tilbake. Uansett hva vi gjør, så får vi ham ikke tilbake, sier hun.

DYPT SAVNET: På dette bildet var Phillip Johansen Smedsrud 18 år gammel. Da han ble drept, var han blitt onkel til en 4-åring. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nå håper både Mariann og Phillips tre søsken at etterforskningen skal gå fort.

– Vi håper at det blir rettssak før sommeren neste år, så vi får noen svar og forhåpentligvis en streng dom.

Advokat Christian Flemmen Johansen er oppnevnt som bistandsadvokat for Mariann og Phillips far og søsken.

«Vi er glade for at politiet har gjennomført rekonstruksjon og følger opp saken med det største alvor. Det er slik vi ser det, ingen tvil om hva som har skjedd, uten at jeg kan kommentere det nærmere av hensyn til politiets etterforskning. Vi et glade for at mange jobber hardt med å sikre sakens opplysning – og ser fram til den rettslige behandlingen», skriver han.