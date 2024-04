Skjøt 45 skudd i husveggen: Så prøvde han å drepe igjen

Tidlig om morgenen den 11. april 2021 stiller en mann i 20-årene seg opp utenfor et kjøkkenvindu i Kristiansand.

Den unge mannen er tungt bevæpnet med maskinpistol, hagle og en håndpistol.

Inne i boligen kan han se silhuetten av en annen mann. Han retter maskinpistolen mot kjøkkenvinduet.

På 4,3 sekunder tømmer han magasinet – totalt 35 skudd.

Han går videre til inngangsdøra og fyrer av ti ytterligere skudd gjennom døra.

KULEHULL: Flere av skuddene som ble avfyrt inn i leiligheten traff de to som befant seg på bopelen. Foto: Politiet

Inne i boligen er det en mann og en kvinne. Mannen blir truffet av minst fem skudd.

I retten beskrev mannen i 20-årene hendelsen slik:

«Jeg går ut av bilen. Var på vei mot døra. Hadde ikke bestemt hva jeg skulle gjøre. Så han i vinduet. Løftet våpenet mot vinduet. Tenkte det var mer sannsynlig at han kom til å dø av skuddene enn ikke. Han hadde sett meg, så da måtte jeg vise at jeg mente alvor, for å få slutt på alt som hadde vært. Gikk mot døra og skjøt for å lage mest mulig kaos. Stoppet da han ropte. Oppfattet at han var rett på innsiden av døra.»



Flere skudd treffer den fornærmede mannen i brystet og nakken, i tillegg til en finger på høyre hånd. Ytterste ledd ender med å måtte amputeres.

Mannen i 20-årene blir pågrepet og varetektsfengslet, men senere løslatt før saken kommer opp for retten.

I mellomtiden forsøker han å drepe igjen.

Nå er han dømt til sju og et halvt år i fengsel for to ulike drapsforsøk.

– Han passerte grensa

I Lyngdal, to år etter drapsforsøket i Kristiansand, og etter å ha blitt løslatt fra varetekt, finner en ny skyteepisode sted.

Fra sin daværende bopel skyter mannen i 20-årene ut gjennom vinduet med en Glock håndpistol.

I retten har mannen i 20-årene forklart at han var klar over at skuddet kunne drepe:

«Sa at jeg kom til å skyte hvis han kom nærmere. Han skulle teste grensa mi. Måtte vise han at jeg mente alvor. Han passerte grensa og da måtte jeg skyte. Sikta foran, skjøyt, og tenkte at det var en mulighet for at han kunne bli truffet, og i verste fall dø fordi han var i bevegelse. Jeg valgte likevel å skyte selv om det skulle bli konsekvensen.»



Skuddet treffer mannen i armen. Han blir alvorlig skadet.

Retten legger til grunn at uten medisinsk behandling ville det vært dødelig.

AGDER TINGRETT: Saken gikk for retten over seks dager i mars i år. Foto: Terje Frøyland / TV 2

En lang rekke lovbrudd

Mannen 20-årene er dømt til sju og et halvt års fengsel for drapsforsøk i Kristiansand og Lyngdal, samt flere mindre alvorlige forhold.

«Tiltalte skal nå straffes for to drapsforsøk, skadeverk, to brudd på våpenlovgivningen, ett tilfelle av oppbevaring av narkotika, samt fem overtredelser av veitrafikklovgivningen», heter det i dommen.



I Agder tingrett erkjente han straffskyld. Dommen på sju og et halvt år er i tråd med aktors, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, påstand i retten.

– Påstanden min var sju og et halvt år, men det er en rekke momenter som spiller inn. Tiltalte har erkjent samtlige forhold i tiltalen, som gir strafferabatt, sier hun til TV 2.



Hun trekker frem at det har vært en del liggetid i saken, og at den tiltalte har en etterskuddsdom.

– Opptakt og foranledning er også ting som er vektlagt i formildende retning, sier Rullestad-Jansen.

Pengekrangel og rusmisbruk

I retten fortalte tiltalte om omfattende rusmisbruk i perioden da hendelsene fant sted.

I forkant av skyteepisoden i 2021 skal den fornærmede ha oppsøkt tiltalte og krevd penger. I tillegg skal han, kvelden før drapsforsøket, ha sendt en melding til tiltalte med en frist for å gjøre opp pengekravet.

I dommen skriver retten:

«Med tiltaltes kjennskap N. Ns voldskapasitet og – historikk, finner retten det ikke tvilsomt at tiltalte var redd for og fryktet for å bli utsatt av alvorlig vold».



BISTANDSADVOKAT: Svein Kjetil Lode Svendsen i Elden Advokatfirma er bistandsadvokat for den ene fornærmede mannen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Likevel mener retten dette kun kan tillegges begrenset vekt i formildende retning, ettersom det var den tiltalte mannen som oppsøkte boligen bevæpnet.

Når det gjelder skyteepisoden i Lyngdal i 2023 legger også retten til grunn at det har vært en foranledning. Den fornærmede skal nemlig ha oppsøkt mannen i 20-årene noen uker i forkant og opptrådt truende.

I tillegg skal fornærmede ha skrevet i en melding den aktuelle kvelden at han hadde med seg «metall» da han oppsøkte mannen i 20-årene.

Retten mener i begge tilfeller foranledningen bør ha betydning for straffen, men i begrenset forstand, ettersom den nå dømte mannen kunne handlet annerledes.

Vil ikke anke

TV 2 har vært i kontakt med tiltaltes forsvarer, Øyvind Bratlien.

Han opplyser tirsdag at dommen ikke vil ankes.

– Han erkjente straffskyld og er veldig tilfreds med dommen. Han ønsker progresjon i soninga og kommer ikke til å anke den, skriver Bratlien i en SMS.

Mannen i 20-årene ble i tillegg dømt til å betale flere hundre tusen i oppreisning til de to fornærmede i saken, samt til et forsikringsselskap for skadene på boligen som ble sønderskutt.

Bistandsadvokat for mannen som ble utsatt for drapsforsøk i 2021, Svein Kjetil Svendsen, skriver i en SMS til TV 2:

– Vi er fornøyd med at retten tilkjente erstatning på det nivået vi ba om.