Ryktene har svirret den siste uken om mulige rokader i regjeringen. Mandag morgen ble det klart at fire statsråder har fått sparken.

Vrakingen av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har vært det mest omtalte i forkant.

Nå har Espen Barth Eide (Ap), som inntil nylig var klima- og miljøminister, tatt over jobben.

– Jeg har ingen kommentarer. Nå er det Espen som er dagens hovedperson. Han skal få teste stolen han skal sitte i, sier Huitfeldt under nøkkeloverrekkelsen mandag ettermiddag.

KLEMMER TIL: Den avtroppende utenriksministeren og Barth Eide er begge veteraner i Arbeiderpartiet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Imponert

Huitfeldt forteller at hun var på besøk hos Eide søndag kveld, og at de diskuterte sentrale utenrikspolitiske spørsmål over kaffe og sjokolade.

Partifellene har vært partifeller og kollegaer over lang tid, og de omtaler hverandre som nære venner.

Etter å ha blitt spurt om hva han tenker om avgangen, svarer Barth Eide følgende:

– Jeg skjønner at dette ikke er enkelt for Anniken. Men jeg er veldig stolt og imponert over hvordan hun har stilt opp som utenriksminister fram til siste øyeblikk, sier han.

IKKE ENKELT: Den ferske utenriksministeren sier han forstår at det er krevende for Huitfeldt å gå av. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Den ferske utenriksministeren trekker fram at Huitfeldt har vært aktiv i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas den siste uken.

– Jeg går inn i dette med stort alvor, og er glad for at jeg tar over for en så dyktig utenriksminister, sier Barth Eide.

Når det gjelder begrunnelsen for hvorfor Huitfeldt må gå av, ber Eide om at spørsmålene rettes til statsminister Jonas Gahr Støre.

Habilitetssak

Huitfeldt har selv sagt at hun ikke ønsket å slutte som statsråd.



En av årsakene til at hun ble vraket, er på grunn av aksjeskandalen som dukket opp i sommer, bekreftet Støre da de nye statsrådene ble lagt fram mandag.

I slutten av august erkjente Huitfeldt at hun har vært inhabil i flere saker hun har behandlet som utenriksminister, ettersom ektemannen har drevet med aksjehandel i blant annet statseide bedrifter.

Høyres partileder Erna Solberg har som kjent også vært involvert i en lignende aksjesak.

Støre benekter derimot at han har gitt Huitfeldt sparken for å ramme Solberg:

– Det vil jeg kategorisk avvise. Jeg kjenner Erna Solberg godt nok til å vite at hun ikke lar seg påvirke av endringer i Arbeiderpartiets regjeringslag, sa statsministeren mandag.