Skjerper lovverk og kontroll med skjønnhetsindustrien

LOVER FULL OPPRYDNING: Cecilie Myrseth lover en «storrengjøring» etter flere TV 2 saker som har avdekket omfattende reklamelovbrudd Foto: Per Haugen / TV 2

– Her trengs det opprydding, kontroll og fullstendig skjerpings, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap), nestleder av Helse- og omsorgskomiteen.

Myrseth reagerer på TV 2-avsløringene den siste tiden som viser at en rekke klinikker som tilbyr kosmetiske tjenester bryter loven og driver ulovlig markedsføring av produkter og tjenester.

Lovbrudd florerer

Ulovlig reklame for skjønnhetsinngrep og produkter florerer i sosiale medier og treffer mange unge, usikre og lett påvirkelige mennesker.

DETTE ER FORBUDT: Før etter filler reklame for fillere er forbudt. Bildene er hentet fra tre forskjellige Instagramkontoer for norske skjønnhetssalonger og satt sammen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det er i dag forbudt å reklamere for legemidler som Botox. Det er også forbudt å vise før og etterbilder for å reklamere for fillerinjeksjoner.

Men mange klinikker ser ikke ut til å bry seg, eller mener at det loven ikke er så klar som myndighetene skal ha det til. Og konsekvensene etter ulike lovbrudd, har stort sett uteblitt.

– Det virker som situasjonen har kommet fullstendig ut av kontroll. Her må ansvarlige etater trappe opp og prioritere dette høyere, sier Myrseth til TV 2.

– Strammer til

– Regjeringen strammer derfor nå inn på forskriften for å sende et tydelig signal om at dette aksepterer vi ikke. Og fillers og den type injeksjoner, blir nå tatt med inn i forskriften.

Myrseth påpeker at noen klinikker mener de har operert i en gråsone. – Nå vil det bli gråsone mindre for industrien å spille på, poengterer Ap-politikeren. Foto: Per Haugen / TV 2

Myrseth garanterer at dette ikke er løse ord og tomme løfter.

– Kyniske aktører som driver på denne måten skal det slås ned på. Dette er utrolig uetisk med tanke på det helseskadelige utseendepresset som sårbare unge jenter og gutter utsettes for, sier Myrseth til TV 2.

Støtter regjeringen

Emma Olsen Tjøsvoll har fortalt hvordan hun opplever en strøm av reklame som oppfordrer til inngrep. Selv var hun 16 år da hun fikk den første fillerinjeksjonen.

STØTTER REGJERINGEN: Emma Olsen Tjøsvoll er fornøyd med at regjeringen nå ta grep for å stoppe ulovlig markedsføring. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

19-åringen fra Karmøy forteller at veldig mange på hennes alder enten har gjort inngrep eller vurderer dette.

– Jeg synes det er bra at myndighetene skjerper reglene og følger opp de som markedsfører ulovlig slik at unge og usikre mennesker ikke skal bli utsatt for påvirkning, sier Olsen Tjøsvoll til TV 2.

Hun forteller at hun har fått mye ros for å stå frem med sin historie. Men hun har også opplevd netthets etter at hun fortalte om sine erfaringer.

– Men det bryr jeg meg ikke om, smiler 19-åringen.

Enig med barneombudet

Til TV 2 har barneombud Inga Bejer Engh sagt at hun reagerer sterkt på både omfanget av ulovlig reklame, og at det ikke slås ned på ulovlig markedsføring.

– Jeg er enig med barneombudet. Her er det alene hjemmefest hvor gråsoner er blitt ja-soner. Vi har en industri som tjener penger og markedsfører seg på barn- og unges usikkerhet, sier Cecilie Myrseth.

PRESISERER FORBUDET: Å reklamere før og etterbilder av fillere og andre typer injeksjoner som blir gjort av kosmetiske hensyn, vil bli tydeliggjort i loven. Hensikten er å stanse den omfattende flommen av ulovlig og uheldig reklame. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Varsler storrengjøring

– Det er åpenbart at det er behov for en storrengjøring på dette området, sier Myrseth.

Og hun lover at dette ikke er tomme politiske løfter. Myrseth mener at industrien må følges tettere.

– Helt konkret betyr det at tilsyn må prioriteres høyere og det skal svi når loven brytes. Sanksjoner som overtredelsesgebyr og bøter ved brudd må benyttes oftere, mener Myrseth.

Reklameforbud for legemidler, produkter og tjenester er langt under en rekke ulike etater og tilsyn, som igjen sorterer under flere ulike departementer.