Skjenkested med emoji-smell: – Irriterende

I forbindelse med et arrangement fikk Big Horn Steak House i Tønsberg prikk i en skjenkekontroll. Grunnen? En champagneflaske-emoji.

Det var i forbindelse med et Facebook-arrangement at skjenkekontrollørene fant emojien som ga utestedet én skjenkeprikk.

Ikke enig

Det var Tønsbergs Blad som omtalte saken først.

Daglig leder av restauranten, Ghazanfar Mumtaz, forstår ikke helt at emojien er brudd på loven.

– Jeg er sjokkert. De sjekket alt mulig den kvelden, og alt var i orden, men så er det den emojien som skal gi meg en prikk, sier han til TV 2.

FACEBOOK-ARRANGEMENT: Utklipp fra Facebook-arrangementet til Big Horn i Tønsberg. Det var bruken av champagneflaske-emojien som førte til brudd på alkoholloven. Foto: Skjermdump

Dersom et skjenkested får 12 prikker eller flere i løpet av to år, mister de bevillingen i minst en uke.

I følge norsk alkohollov er all reklame for alkoholholdig drikke forbudt. Dette innebærer også å reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Mumtaz er tydelig på at alkoholloven er viktig, og at de er opptatt av å følge den. Men han var ikke klar over at en emoji var brudd på loven, og stiller spørsmål ved om det faktisk er det.

– Jeg mener vi kanskje i dette tilfellet kunne fått en advarsel. Vi har tidligere alltid gjort det bra på kontroller, og er flinke til å passe på reglene og jobber hardt for det. Da er det irriterende å få en prikk på grunn av en emoji, sier han.

Gir assosiasjoner

Big Horn-eieren er likevel tydelig på at det ikke skal skje igjen, og ettersom klagefristen er ute får han ikke gjort noen endringer på prikken som kom.

– Det er ikke noe vi kan gjøre med det nå. Klagefristen er ute, og det som har skjedd har skjedd. Men det er irriterende, sier han.

Tønsbergs Blad refererer til en rapport fra skjenkekontrollørene som sier følgende om besøket i Tønsberg:

«Ut fra måten betegnelsen/bildet er benyttet på, må det forstås som alkoholholdig drikk. Det er med andre ord ikke kun de rene betegnelser/bilder på alkoholholdige drikkevarer som rammes, men også til en viss grad uttrykk som kan gi assosiasjoner i den retning. Innholdet på Facebook-meldingen viser en champagneflaske-emoji.»

TV 2 har forsøkt å kontakte Tønsberg kommune i forbindelse med denne saken, men har ikke fått svar på henvendelsen.