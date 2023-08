Skjeller ut partiledelsen i internt brev

STRØMKAMERATENE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, her sammen med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, på vei fra pressekonferansen de to holdt etter at Ola Borten Moe varslet sin avgang som statsråd 21. juli. Foto: Jonas Been Henriksen

I et brev fra fylkeslagene i Nord-Norge hudflettes partiledelsen for å «overkjøre grasrota» og skade partiets valgkamp.



«Fylkeslagene vil videre påpeke at denne saken ble offentliggjort på det verst tenkelige tidspunktet før kommune- og fylkestingsvalget.»

Slik lyder en del av den ramsalte kritikken som er forfattet i et brev fra fylkesstyrene i Nordland, Troms og Finnmark Senterparti. Brevet er signert av fylkeslederne Frank Johnsen, Svein O. Leiros og Heidi Holmgren.

Møtes torsdag kveld

Kritikken mot Melkøya-vedtaket vil etter det TV 2 forstår bli tema på kveldens sentralstyremøte i Senterpartiet, som begynte klokken 20.

Brevet, som TV 2 har fått tilgang til, kommer etter at partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tirsdag holdt en pressekonferanse sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Hammerfest.

KRITISK: Fylkesleder Svein O. Leiros i Troms Senterparti, her under et møte i Kringkastingsrådet, hvor han er medlem, tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum

Krass kritikk fra sine egne

Der fortalte han at Senterpartiet i regjering nå går inn for å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Finnmark.

«Senterpartiets fylkeslag i Nord-Norge reagerer kraftig både på vedtaket, og måten saken om elektrifisering av anlegget på Melkøya er blitt lagt fram på av partiet vårt i regjering», skriver fylkeslagene, og fortsetter:

«Uten noen som helst prosess i forkant, fikk våre lokale medlemmer i nord, denne saken i fanget, midt i en valgkamp, via media, og deretter i en pressekonferanse, til tross for at et landsmøte i partiet har sagt nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm.»

Uttalelsen er vedtatt av styrene i de tre fylkeslagene og oversendt Senterpartiets sentralstyre.

Flere Sp-lag i opprør

TV 2 kjenner også til at Senterungdommen og Senterkvinnene har sendt egne brev til sentralstyret med krav om at Melkøya-vedtaket må diskuteres på partiets neste landsstyremøte i oktober.

– Vi er enig med Senterungdommen. Regjeringen må snu i beslutningen om å elektrifisere Melkøya, sier leder Wenche Skallerud i Senterkvinnene til TV 2.

Hun bekrefter at de har sendt brev til sentralstyret.

FIKK VILJEN SIN: Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland besøkte Melkøya-anlegget tirsdag etter pressekonferansen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

De tre fylkeslagene i Nord-Norge mener partiledelsen skader partiets valgkamp.

«(..) denne saken ble offentliggjort på det verst tenkelige tidspunktet før kommune- og fylkestingsvalget. Det vil ikke være overraskende for partiledelsen at denne saken er omstridt i våre fylkes- og lokallag, og ville være meget krevende når denne kommer i oppkjøringen til årets valgkamp», tordner fylkeslagene i Nord-Norge», heter det i brevet.

De mener tilliten mellom partiledelsen og grasrota i partiet nå er skadet.

«Fylkeslagene krever et partiledelsen tar innover seg at måten disse sakene har blitt framlagt på, har skadet tilliten mellom både befolkningen og våre lokale folk, samt mellom lokalleddet og sentralleddet. (...) Når partiledelsen velger å tolke et landsmøtevedtak, og ikke lytte til våre lokale folk, rokker det ved hele dette fundamentet».

Vedum tror han kan overbevise

Trygve Slagsvold Vedum sier til TV 2 at han tror han skal få overbevist partifellene som ikke tror på at regjeringen vil få bygget ut kraft og nett tilstrekkelig til å ta unna for den belastningen en elektrifisering av Melkøya vil bety for kraft- og nettsituasjonen i Finnmark.

– Dette tror ikke engang dine egne partifeller på at er mulig å få til?

– Da skal vi få til det. Etter valgkampen for to år siden sa folk at det var ikke mulig å få til gratis ferge, det var ikke mulig å få til halv pris på kortbanenettet, og at det var ikke mulig å få til en lykkelig skilsmisse mellom Troms og Finnmark. Det har vi fått til, sier Vedum til TV 2.

– Hvordan håndterer du kritikken internt?

– Jeg snakker med folk, det er det viktigste. Så få vi bare vise i praksis at vi mener alvor, at vi skal få gjort dette på en god måte som gjør at vi klarer å få på plass mer aktivitet, mer næring og at det ikke skal øke strømpriser for folk.

– Senterkvinnene ber om at dere snur, er det aktuelt?

– Vi skal sørge for at det som har vært Sp sin visjon, blir gjennomført. Nettopp at det blir gjort grep så man får opp produksjonen av fornybar kraft og at man kan erstatte den krafta som Melkøya trenger med fornybar kraft.