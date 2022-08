Skjelettet til Freya skal overføres til Naturhistorisk museum

Hvalrossen Freya skapte mye glede for skuelystne i sommer på sin ferd langs fjorden, hvor hun blant annet fant veien opp i båter og vannscootere.

Fredag 14. august ble hun derimot avlivet i Oslofjorden, i frykt for at hun kunne skade mennesker som kom for nære.

PÅ TUR: Hvalrossen Freya koser seg i Risør. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kroppen til Freya ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. I en pressemelding opplyser Veterinærinstituttet at Naturhistorisk museum i Oslo tok kontakt, for å få diskutere videre bruk av skjelettet.

Naturhistorisk museum i Oslo har landets største samling av objekter med naturhistorisk interesse. De driver og med forskning på arktiske marine pattedyr.

Valgt å legge til rette

At skjelettet til et dyr som er obdusert av Veterinærinstituttet blir overført til et museum, er ikke vanlig. Når et dyr blir obdusert, vil ikke skjelettet være egnet for bruk i ettertid. Skjelettet vil også i normale tilfeller bli destruert av smittevernhensyn. Nå vil derimot Veterinærinstituttet gjøre et unntak.

DUKKERT: Freya oppholdt seg lenge i Oslofjorden Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– I dette tilfellet valgte vi å legge til rette for å kunne bruke skjelettet videre, ettersom Freya ble sendt oss for obduksjon uten mistanke om sykdom, og siden dyret ikke har vært i kontakt med andre, potensielt smittebærende, kadaver på obduksjonssalen.

– I tillegg har Naturhistorisk museum gode rutiner for smittevern ved videre håndtering av levningene, sier fagansvarlig for vilt ved Veterinærinstituttet Knut Madslien.

Verdifullt materiale

Håper du på å få se skjelettet til den berømte hvalrossen, har dessverre førsteamanuensis og ansvarlig for pattedyrsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo, Kjell Lysne Voje, dårlige nyheter.

De har ingen planer om å stille ut skjelettet til Freya. Knoklene skal innlemmes i museets vitenskapelige pattedyrsamling, når de er ferdig konservert.

BÅTTUR: Hvalrossen hadde det med å finne veien opp i båter som lå til kai Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– En av samfunnsoppgavene til Naturhistorisk museum i Oslo er å sikre at verdifullt vitenskapelig materiale av fallvilt blir ivaretatt for fremtiden. Museet har en pattedyrsamling som består av rundt 35 000 objekter.

– Hvalross er en art på rødlisten som det samles inn lite materiale fra. Når det avlives en hvalross i Oslofjorden er det naturlig å innlemme skjelettet og en vevsprøve av dyret i de vitenskapelige samlingene ved museet, avslutter Voje.