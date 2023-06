På grunn av flere habilitetsfeil har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) valgt å trekke seg som minister.

Hun beklager feilene som har blitt gjort.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommenterer Trettebergstuens avgang under en pressekonferanse fredag.

– Jeg mener det er en riktig beslutning, sier han.

– Anette har ved flere anledninger foreslått og oppnevnt gode venner hun er inhabil for til styreverv som er under hennes portefølje, sier han.

– Må tre til side

Statsministeren understreker at Trettebergstuen har vist manglende kunnskap om reglene, og hva det betyr å være inhabil.

Støre sier videre at ved å begå disse feilene, har hun også vist at hun ikke forstår hva det vil si å være øverste leder i et departement og hvilket ansvar dette innebærer.

– Når man er inhabil overfor en person, kan man ikke behandle saker hvor denne personen er involvert. Som statsråd må man da tre til side, ikke bare som statsråd, men med hele sin politiske ledelse.

Videre trekker Støre fram at Trettebergstuen var klar over at hun var inhabil, men at hun likevel har utnevnt og foreslått personer hun er inhabil over til ulike verv.

– Dette har skjedd også etter advarsler fra departementet.

Vervene som har blitt oppnevnt honoreres opp mot 90.000 kroner.

– Det er summen av dette som gjør at Anette og jeg karakteriserer dette som svært alvorlige feil.

Utnevnte nær venn

13. juni utnevnte Trettebergstuen sin nære venn Renate Larsen til styret i Den Norske Opera & Ballet, som er underlagt kulturdepartementet.

Tilbake i 2019 delte Trettebergstuen et bilde sammen med Renate Larsen på sosiale medier. «fem tette, endelig med badehette», skrev hun i posteteksten.





GODE VENNER: Cecilie Terese Myrseth (FV), Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo Foto: Skjermdump fra Trettebergstuens Facebook-profil

I en nyhetsartikkel publisert av Østlendingen i 2019, beskriver Trettebergstuen de fem damene som en «tett venninnegjeng».

Disse sakene handler det om: Trettebergstuen oppnevnte sin gode venn Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalgetnovember 2021.





Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.





Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.





Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.





Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Bør være godt kjent

Trettebergstuen sa tidligere fredag at hun selv mener at habilitetsregelverket ikke er for vanskelig, og innrømmer at hun ikke har satt seg godt nok inn i reglene.

OSLO: Statsminister Jonas Gahr Støre orienterer om Trettebergstuens avgang som minister. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Men ifølge Støre kan det være vanskelig å vurdere om man er inhabil, fordi det krever en gjennomgang først og fremst av personen selv, men det er og mulig å få råd i saken.

– Å vite hva som er konsekvensene når man er habil eller inhabil, mener jeg bør være godt kjent for en statsråd, sier Støre.

Han understreker at dette også står klart i håndboka for politisk ledelse.

Tidligere i uken opplyste kunnskapsminister Tonje Brenna om at hun hadde gjort habilitetsfeil. Selv om hun innrømmer å ha gjort feil, vil hun ikke gå av som minister.

Støre mener det er en vesentlig forskjell på Brennas og Trettebergstuens feil.

AVGANG: Støre på vei inn til pressekonferansen han holdt om Trettebergstuens avgang. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er forskjell både i omfang og i det forholdet at Anette Trettebergstuen har vært helt klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så utnevner.

– Ikke bare én gang, men to ganger. Hun har også noen ganger fått råd om at dette ikke er innafor.

Støre understreker at Brennas sak er alvorlig, men at den stiller seg i en annen kategori.

Får ros

Under pressekonferansen orienterer Støre om at det har vært to lengre samtaler mellom han og Trettebergstuen den siste uken. Den siste samtalen hadde de to torsdag ettermiddag.

Under samtalene har de blitt enige om at feilene som har blitt begått, er svært alvorlige.

– Alle ser hvor tung denne beslutningen er for Anette. Hun er lei seg. Det er også jeg, for hun er en svært dyktig politiker og en markant Kultur- og likestillingsminister som har fått til mye.

TAKKER: Statsministeren takker Trettebergstuen for arbeidet hun har gjort for Regjeringen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Ingen som har møtt Anette er i tvil om at hun har et brennende engasjement.

Blant tingene hun har fått gjennomslag for trekker Støre fram en ny boklov, som sikrer et mangfoldig litteraturtilbud i hele landet, stabile betingelser for forfattere, forlag og bokhandlere.

I tillegg har hun lagt fram en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, som styrker Regjeringens innsats for skeive, både i Norge og andre land.

– Og som hun selv var inne på, har hun nylig lagt fram et historisk viktig lovforslag som forbyr konverteringsterapi, sier Støre.

Han fortsetter med å takke Trettebergstuen for arbeidet hun har gjort i sin tid som kultur- og likestillingsminister. Han trekker spesielt fram arbeidet som ble gjort under masseskytingen på London pub for snart ett år siden.

– Hun har gjort en særdeles viktig jobb overfor de etterlatte, de som ble rammet, Pride-miljøet og de skeives organisasjoner.

– Jeg vil takke henne for den solide innsatsen og det samarbeidet vi har hatt i Regjeringen, og også det personlige og nære forholdet vi har hatt.