Det var søndag ettermiddag i 16-tiden at politiet fikk melding om det de antok var en skredulykke på Kvaløya utenfor Tromsø.

En amerikansk skikjører 20-årene ble funnet omkommet, etter å ha vært på vei opp til fjellet Middagstinden (1006 moh) sammen med en kamerat.

Nede ved veien satt den tredje i turfølget og ventet. Hun var avdødes kjæreste, og de tre skulle ifølge VG reise hjem om noen dager, etter å ha vært i Tromsø siden 14. april.



REDNINGSAKSJON: Dette bildet er tatt fra redningsaksjonen etter ulykken. Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Uvanlig rute

Middagstinden er ikke en veldig vanlig tur å gå, ifølge lokale turfolk – og ifølge innsatsleder Morten Renland i Troms politidistrikt var ruten som de to valgte mot toppen heller ingen normalrute.

– De traverserte i svært bratt terreng. Dette, sett opp mot de rådende forholdene, gjør at vi kan si at veivalget var uvanlig, sier Renland til TV 2 mandag formiddag.



Artikkelen fortsetter under bildet

HER SKJEDDE DET: Kartskissen beskriver hvor snøskredet på Middagstinden startet og stoppet, og hvor stort det var. Foto: Skjermdump fra Varsom.no

Det var rapportert faregrad 2, eller moderat skredfare, for tromsøregionen søndag. Værforholdene var tidvis svært dårlige, og med dårlig sikt.

Dette vanskeliggjorde også arbeidet for redningsmannskapene, som var ute i terrenget hele ettermiddagen og kvelden.

Først i halv ti-tiden søndag kveld ble mannen funnet, og erklært død på stedet av lege.

«Sluff»?



Ifølge innsatslederen kan det se ut som at det ikke var et skred som forårsaket den fatale ulykken.

– Enten har han mistet grepet på skiene i det bratte terrenget, eller han ble tatt av en «sluff», sier Renland, og legger til at mannen har falt ned en renne på over 600 høydemeter.

– Det må være veldig bratt for at du skal klare å falle så langt, sier han.



En «sluff» er synonymt med et løssnøskred, men refererer normalt til et lite utslipp som utløses av en person. Ifølge nettstedet Avalanche Canada kan sluff få store konsekvenser hvis det kobles sammen med en terrengfelle, og til og med begrave en person.

Ødelagt skredsøker

– Ulykken omtales som en skredulykke?



– Han har nok utløst et snøskred i fallet. For det har gått et skred lenger ned, og mannen ble funnet under et tynt snølag i utløpssonen for dette skredet, sier innsatslederen.

Turfølget på to var utstyrt med skredsøkere, og kameraten fikk først utslag på denne. Men politiet tror det må være snakk om en feilkilde, og at skredsøkeren må ha blitt ødelagt i fallet

Med amerikanske mobiltelefoner i et område med allerede dårlig mobildekning, ble det utfordrende å få varslet.

Turkameraten valgte derfor å dra ned fra fjellet for å tilkalle hjelp.

– Det var et riktig valg, sier Renland.

Recco-brikke

Politiet ble deretter kontaktet av en mann fra Tromsø, som var på Kattfjordeidet.

– Han gjorde en utrolig bra jobb med å melde fra til oss, og ta vare på de berørte. I tillegg rykket psykososialt team fra Tromsø ut til Kattfjordeidet.

– Det var først og fremst bra for de berørte – men det letter jo også arbeidet vårt der ute, sier innsatslederen, som berømmer de frivillige hjelpemannskapene for godt arbeid under krevende forhold.

– Dere antar at den omkomnes skredsøker ble ødelagt i fallet, og han skal ha blitt funnet ved hjelp av «håndholdt reccosøk», hva betyr det?

– Det betyr at han hadde en Recco-brikke på seg, eller en liten signalbrikke som ofte sys inn i turklær. Dermed kunne letemannskapene lokalisere ham med en håndholdt Recco-søker, sier politimannen.