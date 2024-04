– Skeive politifolk sliter etter masseskytingen

Politimannen Tore Barstad stod midt i kaoset etter at skuddene falt mot det skeive miljøet i Oslo. Det har vært tungt for skeive kolleger, sier han.

– Bak denne skjorta finnes det mange med skeiv legning som føler at dette var et angrep også på dem. Dette angår dem.

Det sier politimannen som ledet arbeidet midt i kaoset etter skuddene som falt mot det skeive miljøet i Oslo natt til 25. juni i 2022. Selv har han lang erfaring og opplevd det meste av dramatikk ute i Oslo-gatene. Men han har yngre kolleger som ikke er like godt rustet for slike opplevelser.

GJERNINGSMANN: Zaniar Matapour i sal 250 i Oslo Tingrett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det var mange som hørte skuddene og følte på frykten. De var i nærheten da det skjedde. De har hatt tunge opplevelser med det som skjedde. Det er klart dette preger de som ikke er vant til det, ikke er mentalt forberedt på det, og som ikke er trent like mye i å være i slike situasjoner.

Den profilerte innsatslederen følte selv at tankene gikk tilbake til terrorangrepene 22. juli 2011, da han kom til CJ Hambros plass og gikk inn på London pub. Dette var et nytt angrep utløst av hat mot et spesielt miljø, og han så igjen for seg skrekkscenariet.

– Jeg ble litt overrasket da jeg kom inn i lokalet og så at det var to-tre personer som trengte helsehjelp. 22. juli ligger fremdeles i oss, det var noe vi hadde snakket om hundrevis av ganger. Den hendelsen står jo sterkt i oss fremdeles.

PÅ ÅSTEDET: Innsatsleder Tore Barstad hadde 22. juli 2011 i tankene da han kom til London pub. Foto: Frode Sunde / TV 2

Og frykten satt i mange også etter at gjerningsmannen hadde blitt pågrepet. Politiet trodde, basert på vitneutsagn fra ofre som hadde fått behandling på legevakta, at det var to gjerningsmenn. Politiet stod i et dilemma om de skulle prioritere livredning og informasjonshenting på stedet, eller disponere patruljer for å hindre et nytt angrep.

– Dette er jo det verste dilemmaet vi kan stå i. Gitt at det var flere gjerningsmenn, så ville vi ha stått svakere i å håndtere et nytt angrep.

Og frykten sitter fremdeles i for mange i det skeive miljøet. Også for skeive politifolk.

DILEMMA: Politiet trodde lenge det var to gjerningsmenn. Frykten for et nytt angrep satt lenge i Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det har vært utfordrende for enkelte å jobbe i de områdene som fikk forhøyet trussel. Det ble et ekstra fokus på vår jobb med å skape trygghet for folk, og da skal jo alle være klare for å jobbe og yte en innsats dersom det skulle skje en slik hendelse en annen gang. Men mange av dem har kjent på dette og følt et ubehag.

– Vil det være vanskelig for skeive politifolk å dra inn i en trusselsituasjon i det samme området som dette skjedde i Oslo sentrum?

– Ingen ville vegre seg. Det ligger i hjertet og hjernen til politifolk at vi skal gjøre en forskjell, at vi skal gjøre den innsatsen som kreves av oss på en så god måte som mulig. Det utelukker ikke at man har et følelsesspekter om det man står i og det som har skjedd. Det skjønner jeg fryktelig godt. Dette har vært tungt for mange, sier innsatsleder Tore Barstad.