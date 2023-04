Skatteoppgjøret: Denne feilen kan være vanskelig å rette

Har du sett på skatteoppgjøret at boligen din har fått en høyere markedsverdi enn normalt? Det kan potensielt påvirke formueskatten.

RETTE FEIL: En spesiell feil i skatteoppgjøret krever en god del dokumentasjon for å få rettet opp i. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Innsendelse av skattemeldingen har blitt enklere og enklere i løpet av de siste årene. Det meste kan hentes inn automatisk, men sender man inn skattemeldingen uten å gjennomgå noe, kan man fort trå feil.

Det er spesielt et felt man børe være ekstra oppmerksom på, nemlig markedsverdien på boligen man eier.

TV 2 har vært i kontakt med flere personer som opplyser at boligen de eier har fått en langt høyere markedsverdi på årets skattemelding, enn det den har hatt tidligere.

Se hvordan du kan rette feilen lenger ned i saken.

FEIL: Mange overser feil eller mangler i skattemeldingen før de sender den inn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Store forskjeller

Skatteetaten bruker en sjablongmodell fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å komme frem til boligverdien. Den beregner verdien ut fra statistiske opplysninger om omsatte boliger.

– I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten, til TV 2.

Det er likevel noen faktorer som ikke blir hensynstatt.

Fischer forklarer at modellen ikke tar hensyn til hvilke solforhold det er på eiendommen, eller om det har blitt gjort vedlikehold eller oppussing av noe slag.

– Det er en gjennomsnittlig kvadratmeterpris som er benyttet og som er regnet ut basert på omsetning av tilsvarende boliger i området. Dermed vil det naturlig nok være forskjeller på hvor godt modellen treffer på hver enkelt bolig, forklarer Fischer.

Kan påvirke eiendomsskatten

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl, er kritisk til modellen Skatteetaten bruker for å beregne markedsverdien på norske boliger.

Hvert år får Huseierne flere henvendelser fra medlemmer som har fått formuesverdier som er for høye.

FORTVILTE MEDLEMMER: Flere medlemmer i Huseierne fortviler over for høye formuesverdier på skattemeldingen, ifølge forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Pihl mener beregningene bør forbedres til å bli mer nøyaktig, og sier det finnes bedre måter å beregne formuesverdier.

– Dette er ekstra viktig nå som så mange kommuner bruker denne formuesverdien som grunnlag for eiendomsskatten. Da får en uriktig satt markedsverdi mye større effekt enn ved beregningen i formuesskatten, sier Pihl til TV 2.

– Hva bør huseiere gjøre om man oppdager at markedsverdien på boligen er satt høyere enn sin egen takst?

– Da bør de klage på verdien. Dette er spesielt viktig når verdien brukes for å fastsette eiendomsskatten, men det er viktig uansett, sier Pihl.

For å rette opp feil formuesverdi på boligen, må man kunne dokumentere boligens markedsverdi i skattemeldingen. Denne dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra 1. juli 2022.

Slik kan du rette feilen

Skatteetaten opplyser at de trenger et av følgende punkter for å kunne godkjenne en slik nedjustering:

Takst som er gitt av kvalifisert takstmann

Verdivurdering fra en eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet

Observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

Denne dokumentasjonen skal sendes inn sammen med skattemeldingen, altså når du fyller den ut.

Har du oppdaget feilen i årets skatteoppgjør, er det likevel ikke for sent å gjøre endringer.

– Ønsker du å endre formuesverdien etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjøret, kan du selv endre skattemeldingen og levere på nytt, sier Fischer i Skatteetaten.