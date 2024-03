Skatteetaten beklager: – Ikke helt trygg

Erik Hanøy fra Bergen betalte skatt og restskatt da skattemeldingen kom i fjor våres. Og det med glede.

Han hadde gjort alt han fikk beskjed om fra Skatteetaten og så for seg å være i null.

Men plutselig dirret det i telefonen hans. Et nytt brev fra Skatteetaten. Der står det:

«Vi beklager feilen»



BEGRUNNELSE: I brevet fra Skatteetaten beklaget de seg og skrev følgende som begrunnelse. Foto: Skjermdump

Et par uker senere kommer det et nytt varsel.

Nok en faktura og nok en restskatt som svir i lommeboken.

11.662 kroner måtte Hanøy betale.

– Tenkte: Nei!

Hanøy har en lengre fartstid i NRK og Radio 1, men de siste årene har 54-åringen jobbet som selvstendig næringsdrivende.

Som selvstendig næringsdrivende fikk Hanøy støtte fra Nav under korona pandemien.

– Da det kom brev om at de hadde endret på fradraget, tenkte jeg at jeg kanskje at jeg skulle få penger tilbake siden jeg hadde betalt det jeg skulle i utgangspunktet. Men så gikk det et par uker også fikk jeg en baksmell på over 11.000 kroner.

– Hva tenkte du da?

– Da tenkte jeg bare: Nei!

Han fortsetter:

– Det er rettferdig at jeg betaler det for det jeg skal. Jeg betaler skatt med glede, men det var overraskende og kjipt. Jeg har jo gjort alt jeg har fått beskjed om og ikke noe feil. Og hva om jeg ikke hadde hatt 11.000?

AKTIV: Erik Hanøy reiser rundt i Norge og holder foredrag. Opp igjennom har han også kommentert en rekke fotballkamper. Foto: Erik Hanøy

Det hele ga bergenseren en realitetssjekk.



– Plutselig kjente jeg på en sånn: Jeg er ikke helt trygg og må passe at jeg har nok penger. Tenk om man kjøper eller investerer i noe også kommer den der. Da er man plutselig blakk. Så jeg føler jeg må ha en stor buffer. Hva om man får 100.000 i baksmell?



Han forteller videre at han heldigvis har nok penger, men at han tenker på andre som ikke nødvendigvis har det.

Mange i samme båt

I etterkant av restskatt-brevet la Hanøy ut en tweet på X, tidligere Twitter.

Flere reagerte på tweeten, og Hanøy la merke til at det var en del andre som hadde opplevd lignende.

– Det virker som mange har fått det samme. Sannsynligvis har flere tusen fått denne smellen. Ikke at jeg har tall på dette, men bare på min tweet så var det mange som skrev at de hadde opplevd det samme.



Skatteetaten kan i henhold til loven potensielt kreve skatt for hvert inntektsår inntil 10 år tilbake i tid.

– Å få endring på fradrag og skatt fra 2022 i 2024 er greit, men om det er fra 2014 er det noe annet. Jeg synes ti år er for mye. Det burde være en frist på tre år. Mye kan forandre seg for en person i løpet av ti år. Da kan man gå fra velstand til å være helt blakk.

– Skatteetaten gjør også feil

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, forklarer at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten i skatteforvaltningsloven.

Gjengedal gjengir i stor grad det Hanøy fikk som begrunnelse i brevet – som årsak.

– I forbindelse med kompensasjonsytelse fra Nav for tapt inntekt var det dessverre en gruppe som ved en feil hos oss fikk forhåndsutfylt dette i skattemeldingen som lønnsinntekt, mens det skulle vært utfylt som næringsinntekt, skriver Gjengedal til TV 2.

ENDRINGER: – Vi har anledning til å endre en uriktig skattefastsetting fem år tilbake i tid. I grovere tilfeller av skatteunndragelser kan vi endre ti år tilbake i tid, skriver hun. Foto: Skatteetaten

Hun forteller at skattemeldingen vanligvis er forhåndsutfylt, og at det er den enkelte skattepliktige som må passe på at informasjonen stemmer.

– Samtidig skjer det at Skatteetaten også gjør feil. Dette beklager vi, rydder opp i, og gjør det vi kan for å forhindre at det skjer igjen, svarer divisjonsdirektøren.

Angående Hanøys forslag om en kortere frist for å endre urettmessigheter, forklarer hun at de må forholde seg til regelverket som de er satt til å forvalte.

– Forståelsesfulle

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, forklarer at det kom mange nye ordninger under koronapandemien. Blant annet for Hanøy og andre selvstendige næringsdrivende.

– Det første jeg tenker er at det er veldig kjipt. Jeg skjønner at han synes det når det kommer så uventet. Men når det kommer nye opplysninger så må han selvsagt betale, sier Gundersen.

UHELDIG: Forbrukerøkonomen har medfølelse for Hanøy. Foto: TV 2 Kristin Gronning

Han sier at skatteetaten også gjør feil og at det ikke alltid er så lett å få med seg alt. Man han påpeker at det ikke er heldig.

– Det var heldigvis ikke det største beløpet, men jeg regner med at skatteetaten er forståelsesfulle og lar dem betale i flere avdrag når det er etaten som har gjort feil.

På spørsmål om hva han tenker om Hanøys forslag om at skatteetatens frist endres til tre år fremfor ti som er nå, svarer han slik:

– Jeg er ikke sikker på om kortere frist er så bra. Da mister man også retten til å få tilbake fradrag og penger som man har hatt krav på, men ikke fått med seg tidligere. Så det går begge veier, forteller han avslutningsvis.