Skatteadvokat mener det ble gitt dårlige råd

OSLO TINGRETT (TV 2): Tirsdag vitnet advokat Amund Noss i straffesaken mot John Carew. Han mener Per A. Flod ga dårlige skatteråd til Carew.

TILTALT: Tidligere fotballspiller John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Økokrim mener han unndro skatt med viten og vilje mellom 2017 og 2019. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg opplevde at de var i en vanskelig situasjon, sier advokat i Kluge, Amund Noss.

I januar 2021 tar John Carew og Per A. Flod kontakt med Noss. Da hadde saken med Skatteetaten tatt en alvorlig vending og Carew hadde mottatt et skattevarsel og en arrestordre.

Tirsdag vitner Noss i rettsaken der Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Noss er innkalt av forsvarer Berit Reiss-Andersen.

FORSVARER: Berit Reiss-Andersen kalte inn advokat Amund Noss som vitne. Han har bistått Carew siden januar 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Dårlige råd

– Flod er ganske dominerende, han tar ordet og har lange innlegg så det er vanskelig å få til en diskusjon, sier Noss.

Under sin forklaring sier Noss at han oppfatter at Carew har en mer tilbaketrukket rolle, og oppfører seg som en tilhører i diskusjonene mellom de tre.

– Det hendte at Carew ringte etterpå og sa at vi gjør sånn som du sier, forklarer Noss.

Carew er tiltalt for å ha unndratt skatt for om lag 5,4 millioner kroner fra 2014 til 2019. Han erkjenner dette, men nekter for å ha gjort det med vilje.

Økokrim mener Carew med vilje har gitt feil opplysninger i skattemeldingen om at han ikke bodde i Norge.

Carew har tidligere forklart at han trodde det sentrum for livsinteresser, og ikke 183 dagers regelen, som var viktig for skatteplikten, ut ifra hva Flod hadde sagt.

– Hvorfor hadde ikke Flod bidratt til at de opplysningene ble gitt før?, spør forsvarer Reiss-Andersen.

– Det er jo der jeg mener det er gitt dårlige råd fra Flod, fordi det er lov å være uenig i Skatteetaten, men det å ikke ville forholde seg til Skatteetaten og ha den holdningen at man skal gi minst mulig opplysninger – det er et veldig dårlig råd, sier Noss.

Advokaten er også den som har hjulpet Carew med å offisielt flytte tilbake til Norge i august 2020.

Noss forklarer at han oppfatter at Carew hadde «et lite avansert forhold» til skattereglene. Han mener at Carew først forsto alvoret i saken da det ble en straffesak.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender representerer Økokrim i rettssaken mot Carew. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Burde vært løst med skatteendring

Blant de tre vitnene som forklarte seg tirsdag var også Carews regnskapsfører Jon Arild Syversen.

– Vi anbefalte han å holde orden på hvor mange dager han oppholdt seg i Norge, sier Syversen.

Carew kontaktet Syversen i januar 2018 for bistand med regnskapene til selskapene hans.

Da Syversen var usikker på om skatten var innberettet korrekt, kontaktet han skatteadvokat Antonio Holstad fra Brækhus for et møte.

Retten er legger stor vekt på om Carew på dette tidspunktet forsto at han måtte følge 183 dagers regelen. Økokrim mener han unndro skatt med vilje mellom 2017 og 2019, dette bestrider Carew.

I retten sier Syversen at han mener striden burde vært løst med en skatteendring, og ikke med en rettssak.

– Slik jeg oppfatter John har han ikke gjort dette med viten og vilje, sier Syversen.

På spørsmålet om hvordan han oppfattet forholdet mellom Carew og hans advokat Per A. Flod sier Syversen følgende:

AGENTEN: Carews tidligere agent og advokat Per A. Flod med forsvarer Berit Reiss-Andersen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg vet at det båndet har vært veldig tett og han gjorde vel sjeldent noe uten å høre med Per. Jeg syns ikke det er rart at John har lagt sin fulle tillit til Per som har tatt vare på han siden han var 17.

– Sitter jo her i dag

– Han var skattemessig emigrert (journ. anm. utflyttet), ferdig med det, sier Holstad.

Også skatteadvokat Holstad forklarer seg for retten tirsdag.

Under utspørringen sier Holstad at han og Flod var svært uenige om skattereglene.

Blant annet mente Holstad at Carew hadde plikt til opplyse skatteetaten om hvor mye han var i Norge, mens Flod mente bevisbyrden lå hos Skatteetaten.

– Ga det deg noe inntrykk av Flods kompetansenivå når det gjaldt skatterett?, spør forsvarer Reiss-Andersen.

– Relativt lavt, svarer Holstad.

– Hvilke konsekvenser tror du det kunne ha fått for klienten hans?, sier forsvarer.

– Vi sitter jo her i dag, sier Holstad.

Hadde ikke hørt om Skatteetaten

I sin frie forklaring på rettsakens første dag, brukte Carew tid på å oppsummere et langt liv som internasjonal fotballstjerne. Det inkluderte et enormt støtteapparat som tok seg av alt det praktiske.

– Jeg hadde ikke hørt om Skatteetaten før i 2007, sier Carew.

LIVSINTERESSE: Per A. Flod mente det var sentrum for livsinteresse og ikke 183 dagers regelen som avgjorde Carews skatteplikt. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det var særlig en person har vært viktig for Carew, nemlig hans mangeårige agent og advokat Per A. Flod. En mann han også har omtalt som en «ekstrapappa» i tidlig 20-årene.

Det var Per A. Flod som ordnet med alt fra John Carews fotballkontrakter, personlig økonomi og skatt, ifølge sistnevntes forklaring i retten.

Et sentralt tema retten skal ta stilling til er om Carew har vært skattepliktig til Storbritannia eller Norge.

Personer som oppholder seg i Norge i flere enn 183 dager hvert inntektsår, skal skatte til Norge.

Økokrims etterforskning viser at han har oppholdt seg fra 233 og 299 dager i Norge hvert eneste år.

I retten har Carew forklart at han ikke trodde 183 dagers regelen var avgjørende.

– Hva sa Flod til deg om 183 dagers-regelen?, spør aktor.

– Han sa at det ikke var avgjørende. Han sa at det var sentrum for livsinteresse som betydde noe.

Da Flod vitnet forrige uke sa han at 183 dagers regelen at vært et tema som har vært tatt opp jevnlig.