«Skaper fattigdomsfeller, er kaotiske og uforutsigbare»

MÅ GJØRE MER: Tonje Brenna (Ap) erkjenner at regjeringen ikke har gjort nok for å utjevne forskjellene mellom folk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I dag bor 110.700 barn i hjem med dårlig råd.

Det utgjør over 11 prosent av alle barn i Norge, og siden 2011 har tallet økt.

– Jeg vet ikke om jeg vil si at vi har sviktet, men vi klarer ikke å gjøre nok for å utjevne forskjellene mellom folk.

Det sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), som nå har startet regjeringens innspillsrunde i jakten på tiltak som kan snu trenden av barnefattigdom.

Brenna selv har møtt hard kritikk etter at hun uttalte at folk ikke står i matkøer på grunn lave ytelser.

Men en fattigdomsrapport – som regjeringen selv har bestilt – gir statens ytelser «stryk».

Verre og verre

Ekspertgruppen bak rapporten ble bedt om å peke på hva som kan gjøres for å bedre levekår og livskvalitet for barn i fattige familier.



De har blant annet sett på hvem disse barna er, hvordan de har det og lagt frem en rekke anbefalinger.

– Disse barna har det dårligere og dårlige. Og det blir stadig flere av dem, sier Mari Rege, utvalgsleder og professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.

BLANT OSS ALLE: Professor Mari Rege sier at det finnes barn fra en fattig familie i hvert eneste klasserom. Og at det stadig blir flere av dem. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En av hovedutfordringene de trekker frem er fattige familiers møte med nettopp de offentlige kontantytelsene.

– Kontantytelser rettet mot fattige barnefamilier er uoversiktlige. Familiene vet ikke hva de har rett på og søknadsprosessene oppleves belastende og stressende, sier Rege.

Kaotiske fattigdomsfeller

Rapporten slår fast at ordningene er både uforutsigbare og kaotiske, og kan direkte være med på å skape fattigdomsfeller.

– Noen av ytelsene slås også i hjel i møte med inntekt. Familier med varierende inntekt får da en uforutsigbar økonomi fra måned til måned, sier professoren.

Hun sier det er all grunn til å tro at dette påvirker barna.

– Systemet er så komplekst at folk ikke finner frem. Det skaper fattigdomsfeller, sier Rege.

– Sånn kan vi ikke ha det

– Jeg tror vi har godt av å se litt mer helhetlig på dette, sier Brenna.



– At vi utbetaler ytelser eller lager opplegg rundt familiene som egentlig gjør ting vondt verre. Sånn kan vi jo ikke ha det.

Brenna tror det offentlige hjelpeapparatet kan bli mer tilgjengelig, og at det kan gjøres enda mer for å inkludere flere i arbeidslivet.

MATKØER: I dag er ytelsene for fattige familier samlet sett under fattigdomsgrensa. Det gjør blant annet at flere må ta til matkøer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har man sviktet i dette arbeidet, siden fattigdom går i arv og det stadig blir flere fattige barn?

– Det at fattigdom går i arv er et tydelig tegn på at vi ikke klarer å gjøre nok for de ungene som vokser opp i fattigdom, sier Brenna.

Hun understreker at ingen i regjeringen skal hvile før de er kommet lenger i arbeidet for å sørge for at sosial arv ikke går mellom generasjoner – slik det gjør i dag.

Flere barnefamilier i kø

En fersk rapport fra Fafo viser at over halvparten av de kartlagte i matkøer i år har vært barnefamilier.

– Det er helt klart at når man har lavt budsjett, i en dyrtid, blir det også mindre penger til mat, sier professor Rege.



Hun er ikke overrasket over at det stadig er flere barnefamilier som stiller seg i matkøer.

– Utfordringen til de som stiller seg i matkø er jo at pengene ikke strekker til. Om det er til mat eller andre ting, det er like stressende uansett, sier hun.

ØKENDE KØER: Over halvparten av mottakerne av mathjelp er barnefamilier. Flere er også barnefamilier med to forsørgere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Innvandrerfamilier



Flyktninger representerer også over halvparten av de som står i matkøer, viser Fafo-rapporten.

Det er også en viktig årsak til at det er blitt flere fattige barn: at antall flyktninger og innvandrere har økt.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at barnefattigdom dessverre er en høyaktuell utfordring.



– Det er mange før oss som har sagt de skal gjøre mye for fattige, men tallene viser at det har man ikke klart, sier hun.

INNVANDRERE: Rapporten viser at barnefattigdom rammer hardest i innvandrerfamilier. - Det betyr at vi er nødt til å sikre en god integrering, sier Toppe. Foto: Lage Ask / TV 2

– Men det blir flere fattige barn også på din vakt. Hvorfor tror du at denne regjeringen skal klare å snu dette?

– Ja. Dette er en av mine aller største oppgaver, å sikre at alle barn i Norge får en god oppvekst, sier Toppe.

Hun peker på at flere av ekspertgruppens løsninger er politikk regjeringen nå jobber med. Som bedre barnehagedekning og gratis kjernetid.



Vil øke barnetrygden

Men ekspertgruppens absolutt klareste anbefaling er å øke barnetrygden – mye. Det syns Brenna er et spennende forslag.



– Samtidig må vi ikke lage nye fattigdomsfeller. Det skal finnes sterke nok insentiver for at foreldrene skal begynne å jobbe. Det gir noen dilemmaer, med tanke på hvordan vi innretter barnetrygden, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Hun spør seg om barnetrygden skal være lik for alle, høyere for noen, eller om den bør skattlegges.

– Det må lønne seg å jobbe uansett hvilken bakgrunn folk har. Et av grepene vi har gjort – som jeg håper og tror vil fungere godt på sikt – er at introduksjonsprogrammet for flyktninger er blitt mer arbeidsrettet, sier Brenna.