– Skaper et feilaktig bilde av hva ADHD er

Tidligere i år fikk Bella Nielsen diagnosen ADHD.

– Jeg ble veldig lettet. Endelig hadde jeg et svar på problemene mine og utfordringene jeg hadde i hverdagen.

Men nå ser hun, i likhet med flere TV 2 har snakket med, at flere unge jenter «gir seg selv diagnosen» på sosiale medier. Nielsen har lagt merke til at kanskje litt for mange forteller om at de har ADHD, uten å faktisk ha fått diagnosen.

– Det er jo veldig provoserende, fordi jeg har slitt hele livet. Jeg har hatt perioder uten venner, slitt på jobben og slitt for å komme meg gjennom skolen. Jeg har hatt store utfordringer som har preget meg i hverdagen.



FEIL DIAGNOSE: Da Bella Nielsen gikk på barneskolen, fikk hun diagnosen Asperger syndrom, en diagnose hun aldri har følt var riktig. Nå i voksen alder, ble hun diagnostisert med ADHD. Foto: Carolyn Hannigan

På TikTok har emneknaggen «ADHD» over 30,6 milliarder visninger og emneknaggen «adhdtiktok» har over 9,1 milliarder visninger.

Ny utvikling

Nielsen er tydelig på at hun egentlig støtter åpenhet om diagnosen på sosiale medier, hvis man faktisk har ADHD.

– Har du diagnosen og har fått den av profesjonelle, så er jeg veldig åpen for at det kan deles. Fordi de tingene du føler hjelper for deg, kan kanskje hjelpe noen andre, sier Nielsen.



Likevel liker hun ikke utviklingen av at flere og flere hopper på trenden.

– Det er provoserende, fordi det kommer så mange andre problemer med ADHD-en i tillegg som kan være hindrende i hverdagen. Å bare ha konsentrasjonsvansker for eksempel, og så si: «Ja, men jeg har ADHD.» Det blir veldig provoserende for oss andre som har det.

– Da vil jeg heller at man skal gå til en profesjonell og få en utredning, før man tyr til sosiale medier og sier at man har det, sier Nielsen.



Grunn til bekymring

ADHD Norge sier Nielsen har god grunn til å være bekymret. De har lagt merke til økningen av slike videoer på sosiale medier.

– Dette får vi tilbakemeldinger om og det er også merkbart ute i befolkningen og på hvordan ADHD omtales, sier generalsekretær i ADHD Norge, Gry Lunde.

Samtidig som hun mener det er bra med større åpenhet og mindre stigma knyttet til ADHD, har pendelen også svingt i motsatt retning.

– Det mest bekymringsfulle er at det skapes et feilaktig bilde av hva ADHD er, noe som igjen gjør det vanskeligere for de som faktisk har ADHD. Det omtales som personlighetstrekk eller karakteristika løsrevet fra diagnosekriteriene.

BEKYMRINGSFULLT: Generalsekretær for ADHD Norge, Gry Lunde, sier det er bekymringsfullt at folk deler at de har ADHD når de ikke har diagnosen. Foto: Moment Studio

Lunde fra ADHD Norge understreker at det er viktig å lese seg ordentlig opp og ikke stole blindt på det som formidles i sosiale medier.

– Det er lett å tro at ADHD bare er kjernesymptomene: impulsivitet, konsentrasjonsvansker, oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet, men diagnosen er så mye mer. Det er mange feilkilder som gir et helt feilaktig bilde av hva ADHD er – og dette skader de som faktisk har ADHD.

Hun kommer også med en siste oppfordring til unge mennesker på sosiale medier.

– Få mer informasjon om hva ADHD faktisk innebærer og hvordan helsevesenet i Norge fungerer. Vær kritisk til kildene dine og vis respekt for pasientgruppen.