Skal tøyle høye strømpriser

BRUSSEL (TV 2): EU-kommisjonen foreslår et «nød-pristak» på gass, når prisen er over 275 euro per MWh i to uker. Slik skal skyhøye energipriser unngås.

– Dagens forslag kommer etter en lang prosess, hvor Kommisjonen har jobbet sammen med medlemslandene, sier EU-kommissær Kadri Simson.

Forslaget er omstridt og skal allerede behandles på et ekstraordinært energiministermøte i EU på torsdag.

EU-kommisjonen har strittet i mot et pristak på gass i mange måneder, men er pålagt av en rekke medlemsland å legge fram forslaget. Forslaget kalles ikke pristak, men en «markeds-korrigerende mekanisme».

Tilhengerne av pris-tak har ønsket seg en grense på rundt 150-180 euro per MWh. Da vil trolig pristaket slå inn flere ganger i året. Motstanderne av pristak mener det er fare for at flytende naturgass da vil bli solgt til andre steder i verden, hvor prisen er høyere. EU-kommisjonen foreslår et kompromiss på 275 euro per MWh. Dette kan bli endret av medlemslandene.

Ordningen er ment å vare i ett år fra 1.januar av. Gassprisen er nå på 116 euro per MWh.

