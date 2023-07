Skal snart i fengsel for voldtekt – pågrepet for ny voldtekt fredag

SKIEN: Voldtekten som mannen nå er siktet for, skal ha skjedd i hans egen leilighet i Skien sentrum, får TV 2 opplyst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I september er mannen i 20-årene innkalt til soning av en lang fengselsstraff for voldtekt. Fredag ble han pågrepet for voldtekt igjen.

Så sent som i mai ble mannen i 20-årene dømt til mer enn fire års fengsel for en voldtekt.

Om en drøy måned, 4. september, var han innkalt til soning av straffen. I mellomtiden har han vært en fri mann.

Natt til fredag var han hjemme i sin egen leilighet sammen med flere andre personer, mener politiet. Da voldtok han en kvinne, ifølge den nye siktelsen mot ham.

– Har en annen forklaring

Kvinnen anmeldte ham, og senere på dagen ble han pågrepet av politiet.

Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett, som mener det er «mer sannsynlig at siktede er skyldig enn ikke skyldig etter siktelsen».

Selv nekter mannen straffskyld.

– Han har en annen forklaring på hva som har skjedd, men den forklaringen vil jeg ikke gå inn på, sier mannens forsvarer, advokat Jonny Sveen, til TV 2.

I RETTEN: Advokat Jonny Sveen, her under i drapssak under pandemien, forteller at hans klient ikke kjenner seg igjen i siktelsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Hun er veldig preget

TV 2 har ikke sett dommen fra Agder lagmannsrett, men i fengslingskjennelsen står det at han er dømt for å ha voldtatt noen som er bevisstløse eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

«Saken nå gjelder også et alvorlig forhold, og han kan forvente enda en langvarig fengselsstraff dersom han dømmes for forholdet», skriver tingretten i fengslingskjennelsen.

SKIENSOMRÅDET: Den påståtte voldtekten skal ha skjedd i Skien sentrum. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

For kvinnen som fredag morgen anmeldte en voldtekt, har de siste dagene vært tøffe, ifølge hennes bistandsadvokat Heidi Ysen.

– Hun er veldig preget av det som har skjedd, sier Ysen.

Kan bli løslatt

Påtalemyndigheten begrunnet begjæringen om fengsling med at mannen kan komme til å forspille bevis om han blir løslatt. Det var retten enig i.

BISTANDSADVOKAT: Heidi Ysen var med på telefon da den fornærmede kvinnen ble avhørt fredag morgen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

I tillegg mente påtalemyndigheten det ville vært fare for at mannen kunne komme til å begå enda mer kriminalitet om han ikke ble fengslet. Retten har ikke tatt stilling det det, ettersom vilkårene for fengsling uansett var til stede med bevisforspillelsesfaren.

I Norge blir en siktet vanligvis varetektsfengslet i fire uker om gangen.

Fordi mannen skal begynne soning av voldtektsdommen 4. september, ba påtalemyndigheten imidlertid om at han blir varetektsfengslet helt frem til det.

Retten var ikke enig i at det er mulig. Dermed må påtalemyndigheten fremstille ham for enda en varetektsfengsling i slutten av august dersom han ikke skal løslates i halvannen uke før soning.