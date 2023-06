Skal rive bygg etter storbrann: – Frykter kollaps

OSLO (TV 2): Søndag hang den sorte røyken over Oslo sentrum. Mandag morgen fortsetter slokkingen. Brannen har satt seg i konstruksjonen, og nå skal deler av bygget rives.

– Det siste nå er at det som så ut som en takbrann i går kveld, har utviklet seg til å bli en større brann som har satt seg i konstruksjon, sa innsatsleder Robert Cornell ved 110-sentralen til TV 2 mandag morgen.

Det har siden søndag brent kraftig på en takterrasse på stedet. Fra bakken har man tydelig kunnet se åpne flammer og man kunne lenge se store mengder sort røyk fra store deler av Oslo.

Klokken 19.45 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll. Sent søndag kveld hadde brannen tatt seg opp igjen.

SORT: Slik så det ut da brannvesenet begynte slukkearbeidet søndag. Brannvesenet jobber mandag fremdeles. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Politiet i Oslo opplyser mandag morgen at det fremdeles er store avsperringer i Oslo sentrum, i forbindelse med storbrannen i et næringsbygg i Grensen søndag og mandag.

– Ingen trafikk kan kjøre gjennom Grensen og dette vil vare minst ut dette døgnet, og trolig lenger, opplyser de.

Skal rives

Vaktkommandør Robert Gudmundsen i Oslo brann- og redningsetat sier til TV 2 at det er stor fare for at bygget kan kollapse, og at det dermed er besluttet å foreta en kontrollert rivning av de berørte etasjene.

– Det står veldig utrygt øverst, og faren for at det detter ned av seg selv er veldig stor. Derfor vil man gjøre det kontrollert når det ikke er folk der, det vil gjøres kontrollert i tomme gater, med riktig utstyr og med riktig folk på stedet. Det er stor rasfare i de øverste etasjene, forteller vaktkommandør Gudmundsen til TV 2 like før 14.30 mandag.

Rivingsarbeidet beskrives som en omfattende jobb, og vil etter planen begynne sent mandag ettermiddag. Brannvesenet er nå i gang med å rydde unna utstyr for å tilrettelegge for det planlagte arbeidet.

– Neste steg er å få etablert maskiner som kan brukes til arbeidet. Det må rigges opp, noe som tar noe tid. Samtidig driver vi i brannvesenet med etterslukking og holder brannen i sjakk. Det er mange steder hvor vi ikke kommer til eller hvor det er utrygt for brannvesenet å komme til, og rivingsarbeidet vil åpne opp for brannmannskap på stedet, avslutter vaktkommandør Gudmundsen.

Sporveien opplyser klokken 14.15 mandag på Twitter at Stortinget T-banestasjon stenges på grunn av brannen. Stasjonen passeres uten av- og påstigning grunnet det planlagte rivningsarbeidet.

Bygården som brenner er fra 1891, og er vernet, opplyser byantikvar Ellen Hole til TV 2.



Frykter kollaps

Vaktkommandør Lars Lindal sier til TV 2 natt til mandag at de har måtte trekke røykdykkerne ut av bygget fordi de er redd konstruksjonen kan rase.

– Det er for farlig å være inne i bygget slik det er nå. Vi jobber nå med slukking utenfra.



På Twitter skriver politiet at beboere og folk i området må selv ta gode vurderinger opp mot eksponering av røyken.

Brannvesenet råder folk til å holde vinder lukket og skru av aircondition.



– Vi har jobbet aktivt gjennom hele kvelden og har hatt masse ressurser til stede, men i gamle bygårder er det mye hulrom det har ulmet i, sier vaktkommandør Lars Lindal ved Oslo 110-sentralen til TV 2.



Mye røyk

– Brannvesenet har jobbet bra med slukking og de har fått nedkjempet det meste av flammer, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug klokken 18.58 søndag.

Det skal være mye røyk fra bygget og målet er at brannen ikke skal spre seg.



– Det er krevende arbeid å drive slukking i slike gamle bygårder grunnet slike hulrom og konstruksjon, sier Lindal videre.



Det har pågått full evakuering på stedet og hele nabobygget skal være evakuert, ifølge politiet. Et stort hotell i nærheten er også evakuert.

BRANN: Det brenner kraftig på et tak midt i Oslo sentrum. Røyken kan observeres over store deler av Oslo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er alvorlig når det brenner så kraftig i et bygg med så mye annen bebyggelse og personer i nær omkrets, men slik det fremstår nå så er det ikke meldt om personer som er kommet til skade, sier Østerhaug.



Kan se røyken fra Asker

Politiet ber folk holde seg unna, lukke vinduer og slå av ventilasjonsanlegg i nærheten.

Tykk, svart røyk ble observert over store deler av byen, blant annet helt fra Sinsen. Også på Nærsnes i Asker ble det meldt om godt synlig røyk.

FRA SINSEN: Røyken kan observeres fra store deler av Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

FRA ASKER: Det meldes om godt synlig røyk på Nærsnes ved Indre Oslofjord. Foto: Yngve Olaussen / TV 2

Brannvesenet har jobbet på spreng med å få slukket de voldsomme flammene og få kontroll på brannen.



– Det brenner kraftig, og vi er fremme med veldig mye ressurser. Det som er utfordringen, er at det brenner på taket og er vanskelig tilkomst, sa vaktkommandør Lars Lindal i Oslo brann- og redningsetat til TV 2 like etter at brannvesenet kom fram.

Det er ikke kjent hvordan brannen startet.

Takterrassen ble godkjent i mai

Ifølge Avisa Oslo har takterrassen som brant vært under planlegging i flere år, og ble godkjent av Plan- og bygningsetaten i år.

Det er selskapet Grensen 17 AS som eier bygget. Det er et underselskap av Stein Erik Hagen-selskapet Canica Investor AS.

– Vi er på stedet og har dialog med brannvesenet og politiet. Vi vet ikke noe om omfanget. Vi gjør som vi blir bedt om og bistår ved behov, sier Daglig leder Thomas Gundersen Grensen 17 AS til Avisa Oslo.