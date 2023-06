Skal levere klokker til romsoldater

Nå er jordkloden blitt for liten for dem.

På et lite kontor i Oslo sentrum pågår et norsk klokkeeventyr.

På 1960-tallet fikk klokken Omega Speedmaster legendestatus, som den første klokken i verdensrommet og på månen.

Nå kan en norskprodusert klokke skape ny romhistorie.

– Det føles absurd ut, sier prosjektleder Alexander Kadim i Micromilspec.

SPENT: Prosjektleder Alexander Kadim er spent på firmaets største prosjekt hittil. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer SPENT: Prosjektleder Alexander Kadim er spent på firmaets største prosjekt hittil. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer

Han, og resten av kollegene i klokkefirmaet har nemlig utviklet det offisielle armbåndsuret til det amerikanske forsvarets romstyrker, også kjent som «U.S. Space Force».

ROMKLOKKE: Space Force-klokken er nå under produksjon. Slik vil den se ut, ifølge designerne. Foto: Micromilspec. Les mer ROMKLOKKE: Space Force-klokken er nå under produksjon. Slik vil den se ut, ifølge designerne. Foto: Micromilspec. Les mer ROMKLOKKE: Space Force-klokken er nå under produksjon. Slik vil den se ut, ifølge designerne. Foto: Micromilspec. Les mer ROMKLOKKE: Space Force-klokken er nå under produksjon. Slik vil den se ut, ifølge designerne. Foto: Micromilspec. Les mer ROMKLOKKE: Space Force-klokken er nå under produksjon. Slik vil den se ut, ifølge designerne. Foto: Micromilspec. Les mer

Giga-avtale

– Vi har akkurat satt i gang salget, så vi er like spente på å se hvordan det går som alle andre. Men det ser utrolig bra ut, sier designer Trym Horgen.

Firmaet venter å levere opp til 10.000 klokker til amerikanske soldater.

– Det er en helt annen skala enn vi har vært på til nå, sier Horgen.

KLOKKETRO: Klokkedesigner Trym Horgen mener rom-klokkene er et steg opp. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer KLOKKETRO: Klokkedesigner Trym Horgen mener rom-klokkene er et steg opp. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer

Hvor mye de norske gründerne vil tjene på avtalen, vil de ikke si. Men det er snakk om mange millioner.

– Kjempespennende

Klokkeekspert Thor Svaboe skriver om klokker for de internasjonale magasinene GQ og Fratello Watches.



Han er svært begeistret for Micromilspec siste avtale.

– Dette føler jeg umiddelbart er et gigantisk steg opp på stigen for norsk klokkeproduksjon i sin helhet. Denne type assosiasjon betyr utrolig mye for klokkeentusiaster og for kjøpere generelt. Dette er kjempespennende!

ENTUSIASTISK: Klokkeekspert Thor Svaboe gleder seg til å se en norsk klokke i verdensrommet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2 Les mer ENTUSIASTISK: Klokkeekspert Thor Svaboe gleder seg til å se en norsk klokke i verdensrommet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2 Les mer

Svaboe mener det norske firmaet vil tjene mye på lanseringen av «romklokken» sin.

Klokker og verdensrommet går som kjent hånd i hånd.

UNIKE: Disse to klokkene er designet for henholdsvis svenske og norske fallskjermjegere. Kun soldater i disse gruppene har fått lov å kjøpe dem. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Den mestselgende klokken til Omega i over 60 år har vært Omega Speedmaster. Det er ene og alene på grunn av månelandingen. Klokken har samme design og er ikke bemerkelsesverdig modernisert, nettopp på grunn av assosiasjonen til månelandingen, sier Svaboe.



Haaland på kundelisten

«Space Force»-avtalen er den største Micromilspec har landet hittil.

Men de er ikke fremmede for å designe klokker til soldater og andre tøffinger.

Soldater i telemarksbataljonen har sin egen klokke. Det samme har norske fallskjermjegere og røykdykkere i brannvesenet, for å nevne noen.

I fjor kom også nyheten om at selveste Erling Braut Haaland designet sin helt egne klokke sammen med Micromilspec.

KLOKKEMANN: Manchester-City- og Norge-spiss Erling Braut Haaland har sin helt egne Micromilspec-klokke. Kun ett eksemplar av denne eksisterer. Foto: Einar Aslaksen / Micromilspec Les mer KLOKKEMANN: Manchester-City- og Norge-spiss Erling Braut Haaland har sin helt egne Micromilspec-klokke. Kun ett eksemplar av denne eksisterer. Foto: Einar Aslaksen / Micromilspec. Les mer

Klokkene er heller ikke verdens dyreste.

De fleste utgavene har en prislapp på et sted mellom 10.000 og 20.000 kroner.

Likevel må du se langt etter å få en rundt håndleddet.

Firmaet leverer nemlig kun på bestilling, og de godtar ikke forespørsler fra hvem som helst.

Høy etterspørsel

– Det kommer folk innom kontoret hver dag og spør om de kan kjøpe en klokke. Eller så tar de kontakt på e-post. Svaret er som regel nei, sier daglig leder Henrik Rye.

NEI-MANN: Mange vil kjøpe, men de fleste får ikke lov. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer NEI-MANN: Mange vil kjøpe, men de fleste får ikke lov. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer

Han forteller at de har en rekke andre prosjekter på gang, hovedsakelig i samarbeid med soldater i Norge og utlandet. Ventelisten er lang.

Klokkene deres er ikke tilgjengelige for sivile kunder. Men Rye og co. utelukker ikke at de vil selge klokker på det åpne markedet i framtiden.

– Vi har ganske mange kule design liggende, hvis den tiden kommer, sier Rye.

DIGITAL KLOKKE: Alle klokkene som firmaet selger designes og utvikles først i et dataprogram. Kundene er ofte svært involvert i design-prosessen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer DIGITAL KLOKKE: Alle klokkene som firmaet selger designes og utvikles først i et dataprogram. Kundene er ofte svært involvert i design-prosessen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2 Les mer DIGITAL KLOKKE: Alle klokkene som firmaet selger designes og utvikles først i et dataprogram. Kundene er ofte svært involvert i design-prosessen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2 Les mer

Økende trend

Klokker er i vinden, og markedet vokser raskt, både i Norge og internasjonalt.

– Til tross for nedgangen i økonomien, er nordmenn veldig kjøpesterke. Mange klokker er også investeringsobjekter. Dessuten liker vi å flotte oss for naboen, forklarer klokkeekspert Svaboe.

SOLDAT-KLOKKE: Denne klokken ble designet for soldater i Telemark bataljon. Det ikoniske vikingskip-logoen pryder urskiven. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I fjor høst skrev Bloomberg at bruktmarkedet for luksusklokker vil øke salget med 75 prosent innen slutten av dette tiåret.

På verdensbasis vil det årlige salget av bruktklokker øke med 15 milliarder dollar, skriver avisen.

Menn er de mest ivrige samlerne og brukerne.

MANNEKLOKKE: Det er flest menn som er interessert i Nicromilspecs klokker, Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Menn kan ikke ha på seg smykker, men kan ha på seg klokker. De er kanskje også et symbol på andre ting. Det er et håndverk, et mikromaskineri som betyr mer enn bare å lese tiden, forklarer Svaboe.

Men det er ikke bare luksusklokker som Rolex og Omega som er populært, skal vi tro eksperten.

Pågangen hos Micromilspec vitner om det.

– Forteller en historie

– Micromilspec er et mikrobrand. Det har noen ganger negative konnotasjoner, men det som appellerer ved å kjøpe hos et lite brand, er at du får mulighet til dialog med produsenten. Disse små merkene er for dem som vil være litt annerledes. Du kan gjøre klokken din personlig, sier Svaboe.

LITEN OG POPULÆR: Selv om Micrmilspec er et lite merke, er pågangen av kunder upåklagelig. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Gutta i Micromilspec understreker at kundene deres er veldig opptatt av å være involvert i utviklingen av klokkene de kjøper.

KLOKKE-GÆRNE: De ansatte i Micromilspec er alle opptatt av klokker, og viser stolt fram et utvalg av klokkeparken sin. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Den skal si noe om hvem de er, og hva de er en del av, forklarer prosjektleder Alexander Kadim.

Akkurat det var viktig for redningsarbeiderne i Luftforsvarets 330-skvadron. De var den aller første enheten Micromilspec lagde klokker til.

– Vi ville ikke ha en flashy klokke du ser på mange meters hold. Det skulle være en litt diskret, elegant og tidløs klokke som gjør at du forstår tilhørigheten og historien til Redningshelikoptertjenesten, forteller 330-mannen Nils Arne Ro.

DISKRET BLING: Nils Arne Ro vil ha en klokke som er elegant, men ikke skriker etter oppmerksomhet. Foto: 330 Skvadronen Les mer DISKRET BLING: Nils Arne Ro vil ha en klokke som er elegant, men ikke skriker etter oppmerksomhet. Foto: 330 Skvadronen Les mer

Resultatet ble en klokke med rednings-oransje detaljer og et Sea King-helikopter på urskiven.

Klokkene var selvfølgelig kun tilgjengelig for skvadronens ansatte, veteraner og andre med sterk tilknytning til arbeidet deres.

– Slikt kan du ikke få om du kjøper en Rolex. Du får noe unikt, som kanskje 100 mennesker går med, i stedet for 350.000, avslutter klokkeekspert Svaboe.