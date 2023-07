Skal kjempe for maktskifte mellom bleieskifta

VAL-T(H)RILLER: Frp er på jakt etter makt igjen i Bergen. Og det er lukkelege tider både heime og på jobb for Marte J. Monstad i Bergen Frp. Her på trilletur med partileiar Sylvi Listhaug i nabolaget. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Frp sin toppkandidat i Bergen er i gang med valkamparbeid to månadar etter fødselen. Partileiaren kom med enkle tips til å drive valkamp med ein baby.

Sola skin, både over Bergen by og Bergen Frp.

– Absolutt. Det er veldig kjekt, seier Sylvi Listhaug (Frp) medan ho stig ut av sin svarte Chevrolet Camaro ZL1.



Den har partileiaren parkert i oppkøyrsla til toppkandidat Marte J. Monstad i Bergen. Hit har Listhaug køyrd for å mellom anna ete lunsj med partiet sin toppkandidat i Bergen.

Monstad (29) er nybakt mor og vil ha tips om korleis ho kan drive valkamp samstundes som ho har ein baby i vogna, beremeisen eller i armane.

Ein god velkomstklem ved kjøkkendøra blir delt ut, før blikket til Listhaug går rett til vogga i stova. Der ligg to månadar gamle Johanne.

Også ho får ein god klem av partileiaren som er sjarmert i senk.

Lykke etter år med bråk

Det er lenge sidan det har vore så koseleg å besøke lokallaget i Noregs nest største by.

Etter mageplasket i førre kommuneval, der Folkets parti (tidlegare Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) slukte Frp i Bergen, vart det mykje bråk internt.

Lang historie kort; to av tre representantar i bystyret vart kasta ut av partiet. Bergen Frp vart lagt ned og Monstad sat aleine igjen i bystyresalen.

– Bråket er eit unnagjort kapittel, forsikrar Listhaug, medan Monstad nikkar.



PÅ LUNSJ: Sylvi Listhaug syns det er kjekt at fleire toppkandidatar i partiet kombinerer det politiske livet med rolla som småbarnsmor, slik ho gjorde tilbake i 2017. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Kven lagar mest bråk no då? Bergen Frp eller babyen?

– Det er babyen, ja, svarar Monstad og bryt ut i latter.

For litt over eitt år sidan gjenoppstod nemleg Bergen Frp. På meiningsmålingane i det siste har dei i Bergen vaka mellom 7 og 11 prosent oppslutnad.

Det er eit fint hopp opp frå det sørgjelege resultatet heilt nede på firetalet i 2019. På den siste TV 2-prognosen ligg dei inne med seks representantar, altså heile fem fleire enn i dag.

Ikkje rart smilet nesten går rundt på byrådsleiarkandidaten.

SMILET TILBAKE: Marte J. Monstad anar sjansen til å kapre over 10 prosent av bergensarane sine stemmer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kom med babytips til valkampen

Men jobben med å hanke inn dei faktiske stemmene frå bergensarane må gjerast.

Monstad insisterer på at ho vil vere med på det, sjølv om ho altså no er nybakt mor. Johanne kom til verda i april.

29-åringen har permisjon frå folkevalde verv fram til desember. Men allereie no er i gang med valkamparbeidet for partiet.

– Eg er spent på korleis valkampen blir, vedgår Monstad.



– Men då er det artig at eg har ein partileiar som har vore gjennom dette sjølv. Eg håpar du har nokre gode tips i ermet, seier ho til Listhaug.



Våren 2017 fekk Sylvi Listhaug sitt tredje barn. Sonen Steffen var berre nokre månadar gamal då Listhaug sparka i gang valkampen.

Til partikollegaen i Bergen seier Listhaug at det viktigaste er å ha gode folk rundt seg.

– Ein må kunne stole på dei som ein overlèt babyen til, når du sjølv må jobbe. Det kan vere vanskeleg. Og ammetåka kjem til å vere der. Du har ein flink mann som kan hjelpe til, seier Listhaug og ser bort på Monstad sin sambuar, Christoffer Thomsen.



Den nybakte faren er nummer 23 på lista til Bergen Frp og kan difor ta rolla som tilretteleggar. Denne dagen lagar han lunsj til besøket frå Oslo.

– Det er veldig krevjande, men alt går. Det blir litt enklare også etter tre månadar, legg Listhaug til.



JOHANNE: Marte Monstad og sambuaren Christoffer Thomsen fekk dottera Johanne i april i år. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Søker makt

Under lunsjen snakkar Monstad om at Høgre, som gjer det svært godt på målingane i Bergen, er ein naturleg samarbeidspartnar i eit eventuelt byråd.

Men ho likar ikkje den «lysegrøne» interessa Høgre har vist for MDG og vil kjempe hardt for at Frp skal få høgare oppslutnad.

Monstad fortel om løpande barnehageopptak, fjerning av eigedomsskatten og bygging av ringveg aust som viktige saker for partiet i Bergen.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt, seier Bergen Frp har klart å reise seg frå å ha lagt med brukken rygg i 2019, til å no ligga på eit meir «normalnivå» på meiningsmålingane.

– Med den borgarlege vinden som blåser over byen, så kunne Frp eigentleg gjort det enda betre på målingane, meiner derimot Tjeldflåt.

Truleg har ein del veljarar returnert frå bompengepartiet. Kanskje aller mest til Høgre, men også tilbake til Frp.

– Men Bergen Frp sitt største problem er at Høgre er så store og gjer det så godt. Dei taper mange veljarar dit og må difor finne ein måte å skilje seg frå Høgre på. Samstundes må dei ikkje gjere seg til uvenner, for Høgre er deira veg til makt i byen.



STABILT: At Frp er tilbake på eit meir normalt nivå er eit teikn på at den politiske situasjonen i Bergen har stabilisert seg, seier politisk kommentator Gerd Tjeldflåt i Bergens Tidende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Smile og vere blid

Frp har lenge slite i dei største byane.

For tida er det lokallaget i Oslo sin tur til å jobbe i motbakke. Toppkandidat Lars Petter Solås er ekskludert frå partiet etter at han trakasserte journalistar på ein fest under landsmøtet til partiet.

Men i Bergen er altså smilet og humøret tilbake etter ei turbulent tid.

– Å få seks mandat i bystyret vil heilt sikkert opplevast som ein siger, seier Tjeldflåt.



– Det skal vi klare ved å snakke om dei viktige politiske sakene våre. Og smile og vere blide, avsluttar Marte J. Monstad.