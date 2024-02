Skal ha snikfilmet uvitende kunder med veggklokke

Høsten 2021 rykket politiet ut til to adresser i Bergen. På innsiden av byggene fant politiet to næringslokaler, omgjort til elegante massasjestudioer.

Lokalene var proppet med sexleketøy og utstyr til å bedrive såkalt BDSM. Det involverer ofte elementer av binding, disiplin, dominans og underkastelse eller sadisme og masochisme.

– Politiet har identifisert to massasjelokaler hvor det ble drevet aktivitet sommeren og høsten 2021. Her mener vi det har foregått salg av seksuelle tjenester, forklarer politiadvokat Jørgen Henriksen til TV 2.

En mann i femtiårene er tiltalt for å fremme prostitusjonsvirksomhet. Den såkalte hallikparagrafen har strafferamme på seks års fengsel.

Politiet har identifisert tre kvinner som de mener solgte seksuelle tjenester fra to ulike adresser i Bergen.

Rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag.

BDSM: Politiet mener tiltalte fremmet sexsalg. Mannen erkjenner salg av massasje og BDSM-tjenester, men nekter for å ha operert som hallik. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Skjulte kameraopptak

Politiet gjorde flere beslag, et av de mest oppsiktsvekkende er to tilsynelatende enkle veggur. Begge veggurene hadde påmontert en liten, nesten usynlig kameralinse.

I sitt innledningsforedrag trakk Henriksen frem noe han omtalte som et kuriøst poeng og fortalte at opptakene hadde funnet sted i det som ble kalt «Melkesalen».



Det er tatt beslag i 195 videosnutter, og politiet har identifisert minst 58 tilfeller av «behandling» ved å studere opptakene som også skal vise at to menn blir penetrert.

VEGGUR MED «ØYNE»: Politiet mener tiltalte foretok ulovlige opptak av sexhandlinger ved å benytte et veggur som sto montert nær massasjebenken. Foto: Politiet

Politiet mener vegguret ble benyttet til å ta skjulte opptak av kunder, uten deres kunnskap eller aksept.

– Det er tatt ut tiltale for skjult kameraovervåking på stedet. Vi mener å ha identifisert seks personer, alle menn, forklarer Henriksen til TV 2.

BAK SPEILET: Et tilsynelatende skjult rom befinner seg på baksiden av dette speilet. Her fant politiet narkotika. Foto: Politiet

Sexkjøp er ulovlig i Norge. Alle de seks vedtok et forelegg og sakene er avsluttet for deres del.



– Vi har gjort funn som indikerer annen aktivitet enn kun massasje, forklarer Henriksen.

– Vi mener disse ble filmet i en intim setting uten at de var kjent med dette, sier Henriksen.

Han viser blant annet til beslag av sex-leketøy og BDSM-utstyr.

Bak et speil, som fungerer som en dør, fant etterforskerne 457 gram med marihuana. Mannen er også tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika.

Leger og advokater som kunder

Tiltalte nekter straffskyld på alle punkter. Mannen, som er i 50-årene, sier til TV 2 at han ønsker å være anonym.

Mannen forklarte i retten at det ikke var snakk om salg av sex, men kun salg av tjenester knyttet til massasje og BDSM.

– BDSM er ikke rammet av loven så lenge det ikke omfatter seksuelle tjenester, sa mannen i retten.

Tiltalte skrøt i retten av kvaliteten på tjenesten som ble utført. Noen år før han startet opp med massasjetilbudet, hadde han tilbudt eksklusive guidetjenester til utenlandske turister. Her skal han ha tjent gode penger.

BDSM-UTSTYR: Ulikt utstyr er beslaglagt. Foto: Politiet

Testet ut salonger

Tiltalte, som fortalte om en rekke virksomheter han hadde drevet og hvor grundig han ønsket å være, sa også at han i sitt researcharbeid, før han startet opp, testet nesten alle massasjesalongene i Bergen.

Han fant ut at kvaliteten var langt lavere enn det han ville tilby sine eksklusive kunder.

– Prisen ligger himmelhøyt over det prostituerte tar betalt, sier mannen i 50-årene.

– Jeg får leger, advokater, akademikere og andre folk som ønsker at det skal være skikkelige saker, til å betale svært godt.



Tiltalte nekter for å ha filmet kundene uten deres samtykke.

ANTREKK: Politiet har beslaglagt sexy undertøy, sko og ulike antrekk. Foto: Politiet

Hvorfor han filmet kundene, og om opptakene eventuelt skulle benyttes til utpressing, hadde aktor Jørgen Henriksen ingen formening om da TV 2 spurte om hensikten. Den tiltalte selv hadde denne forklaringen:

– Kundene har selv kjøpt film der de selv er deltakere. Og det er fullstendig lovlig, sier den tiltalte mannen.

Politiet har kalt inn i alt seks mannlige vitner som ble filmet og som alle ifølge tiltalen sier dette skjedde uten deres kunnskap eller samtykke.

– Fordommer

Tiltalte, som selv sier at han er en kjent figur i BDSM-miljøet, mener han og andre som utøver BDSM, er rammet av fordommer. Han gjentok flere ganger i retten at BDSM-kulturen er misforstått.



– Vi er stigmatisert på lik linje med det de homofile opplevde i sin tid, sa mannen i retten.

Han fortalte videre at det ble drevet tantrisk massasje og at han hadde resepsjonsansvaret for selskapet som drev på i lokalene.

– Tantramassasje er en alternativ behandling som du kan gå til fysioterapeut og få, og er heller ikke ulovlig.



Selskapet han styrte forsøkte å annonsere for sine tjenester på nettsiden RealEscort, som er en veletablert nettside hvor kvinner og menn tilbyr ulike seksuelle tjenester. Her ble imidlertid selskapet hans stengt ute etter en tid fordi de angivelig ikke fulgte reglene.

Det er satt av fire dager til saken hvor blant annet flere kunder skal avgi vitneforklaring.