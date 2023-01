Skal ha laget en «robot-robot» som oppdager juks

SELVSKREVET: Den nye robot-roboten skal fortelle hvor sannsynlig det er at et menneske har skrevet teksten. Foto: Karl Biehl

Den 22 år gamle IT-studenten Edward Tian ved Princeton University kunngjorde like over nyttår at han har laget en robot som oppdager bruk av chatroboten ChatGPT.

ChatGPT har skapt hodebry for norske utdanningsinstitusjoner siden den ble lansert i slutten av november i fjor.

En kartlegging gjort av TV 2 viser at kun tre universiteter har oppdaget bruk av roboten i forbindelse med eksamen.

Flere universiteter, høyskoler og eksperter tror mørketallene er store siden det foreløpig ikke er noen systemer for å fange opp bruk av roboten.

Utdanningsdirektoratet har også besluttet å begrense nettilgangen under enkelte eksamener på videregående skoler i påvente av mer kunnskap om hvordan de skal forholde seg til chatroboten.

FERSK GJERNING: En student ble tatt i å bruke ChatGPT ved en eksamen der alle hjelpemidler var tillatt Foto: Helge Hansen

Eksamensbesvarelser kontrolleres vanligvis med såkalt plagiatkontroll. Da kontrolleres teksten man leverer opp mot tekster som allerede finnes på internett.

ChatGPT skriver nye tekster, og blir derfor ikke oppdaget på plagiatkontroller.

Men det kan kanskje en ny «robot-robot» få en slutt på.

Vil «bekjempe» kunstig intelligens

GPTZero er navnet på roboten. Ifølge nettstedet NPR, skal roboten måle teksten med to parametere: forvirring og kontinuitet.

Dersom GPTZero blir forvirret av teksten, er det større sjanse for at teksten er skrevet av et menneske. Hvis roboten ikke blir forvirret av teksten, er det en høyere sannsynlighet for at den er skrevet av en robot.

Det andre parameteret var kontinuiteten. Mennesker har lange og komplekse setninger og korte enkle setninger om hverandre. Roboter har som regel kun ett av de to alternativene.

Den unge studenten innrømmer at roboten ikke er perfekt, og at noen har klart å lure robot-roboten. Likevel mener han at dette en start på å «bekjempe» kunstig intelligens.

– Veldig lenge har kunstig intelligens vært et sort hull der vi egentlig ikke har visst hva som har skjedd, sier Tian ifølge NPR.

Lages på en ettermiddag

Inga Strümke er en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens. Hun mener det ikke bør være alt for vanskelig å lage roboter som kan avsløre bruk av ChatGPT.

Hun forklarer at det er en maskinlæringsmodell inni ChatGPT som heter GPT-3.5. Oppbygningen av den er hemmelig. Microsoft eier lisensene til den modellen.

Men den tidligere versjonen som heter GPT-2 er åpent tilgengelig. De to ligner ganske mye. GPT-2 kan derfor brukes som en detektor for ChatGPT. Det finnes allerede.

Strümke mener en slik detektor kan lages på en ettermiddag om man har kompetansen og tilgang på de ulike modellene.

– Måten man gjør dette på er ved å utnytte at moderne språkmodeller gjør én ting, nemlig å si sannsynligheten for påfølgende ord i en setning, forklarer Strümke.

– Hvis GPT-2 gir høy sannsynlighet til alle ordene en tekst inneholder, er det derfor høy sannsynlighet for at den teksten er skrevet av en GPT-variant.

EKSPERT: Inga Strümke sier lisenseierene til GPT-3, som er Microsoft, nokså enkelt kunne laget en ChatGPT detektor. Foto: Mona Hauglid

Strümke mener også at dette ikke kan kalles en «plagiatkontroll».

– Å avsløre at chatGPT har skrevet en tekst handler ikke om å sjekke hvorvidt teksten allerede finnes, men heller å si noe om hvor sannsynlig det er at en GPT-modell kunne skrevet den, skriver forskeren.

– Langsiktig

I starten av januar stilte TV 2 de samme spørsmålene til 30 av landets største høyere utdanningsinstitusjoner. Blant spørsmålene var «hvordan har dere jobbet med å oppdage bruk av ChatGPT på eksamen?».

Nesten alle svarte at de ikke hadde noen forutsetning for å oppdage bruk av roboten, siden roboten ikke ville gi utslag på plagiatkontrollene som brukes i dag.

INGEN TILFELLER: Universitetet i Oslo har foreløpig ikke avdekket bruk av roboten ved eksamen. Foto: Jon Olav Nesvold

Viserektor ved Universitetet i Oslo, Bjørn Stensaker, sier de er klar over at slike robot-roboter finnes.

– Vi vet at det finnes teknologi til stede som kan hjelpe oss i til å oppdage om det er roboter involvert. Det forandrer ikke vårt utgangspunkt. Dette handler ikke om å forby det handler om å tilpasse seg den teknologiske utviklingen, sier Stensaker til TV 2.

FREMTIDEN: Viserektor ved UiO, Bjørn Stensaker sier universitetet skal sette ned en arbeidsgruppe. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Han tror heller ikke at det vil bli aktuelt å bruke robot-roboter for å gjennomgå eksamensbesvarelsene som ble levert rett før nyttår.

Stensaker forteller også at universitetet allerede har nedsatt en arbeidsgruppe om digitalt læringsmiljø som blant annet skal diskutere hvordan universitetet skal forholde seg til kunstig intelligens.

– Det viktigste vi kan gjøre er å se på det langsiktige målet. Hvordan kan dette brukes i undervisning og vurdering i fremtiden?

