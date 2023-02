Skal granske hyttedrama

Politiet er nå i gang med undersøkelser for å finne ut om det har skjedd noe straffbart da hytten på Å i Lofoten ble feid på havet.

– Vi skal ut å se på åstedet sammen med våre krimteknikere og en sakkyndig for å se på om hyttene er bygd slik de skal. Så skal vi gå gjennom de vedtak som Moskenes kommune har gjort for å se om disse er korrekte, sier Ketil Utne Finstad-Steira, stasjonssjef ved Vest-Lofoten politistasjon.

13. februar ble fire franske turister feid på havet da vinden tok tak i hytta som de hadde leid på Å i Lofoten.

KNUST: Dagen etter var dette alt som var igjen av hytta der de franske turistene bodde. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Vi kunne likegodt ha hentet opp fire lik, sa utrykningsleder Olav Kristoffersen i Lofoten brann og redning til TV 2.

Han var en av de første som kom til ulykkesstedet. Da var det en svært uoversiktlig situasjon.

– De har hatt englevakt ganger fire, sa Kristoffersen dagen etter den dramatiske opplevelsen.

DRAMATISK: Sreypov og Vincent Dussauze fra Paris er glade for at det overlevde da hytta de bodde i ble blåst på havet. Les deres dramatiske historie nederst i saken. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det var svært sterk vind og en uvanlig retning på vinden da ulykken skjedde.

Eierne er ikke avhørt

Da redningsmannskaper kom fram måtte de bruke både brannbil, hjullaster, traktor og vinsj for å holde de resterende hyttene på plass i stormen.

Kun noen mursteiner og et kloakkrør var alt som stod igjen der hytta med de franske turistene bodde. Alt annet var feid på havet og knust til pinneved.

Hytte nummer to var på vei i samme retning, men redningsmannskaper klarte å forhindre at dette skjedde.

FULL UTRYKNING: Brannbilen på bildet måtte brukes for å forhindre at flere hytter ikke blåste på sjøen. Foto: Tobias Eskeland

Fortsatt er ikke eierne av hyttene avhørt.

– Vi må få gjort de tekniske undersøkelsene før vi avhører eierne. Det kan komme flere avhør i etterkant av de tekniske undersøkelsene, sier Utne Finstad-Steira.

– Vurderer man å ta ut tiltale mot eierne av hyttene?

– Ikke foreløpig, men status på det må vi ta etter at vi har gjort ferdig de tekniske undersøkelsene, sier politistasjonssjefen.

Helt siden ulykken har det vært forbud mot å bruke hyttene, og det gjelder frem til politiet har fått gjort de nødvendige undersøkelsene.

– Hva tenker du om kommunen som har gitt tillatelse til denne hyttebyggingen?

– Det ønsker jeg ikke å svare på slik saken står nå, sier Utne Finstad-Steira.

Mangelfull fundamentering

Planen var at det skulle bygges 30 enheter. I redegjørelsen til søknad om rammetillatelse til prosjektet Camp Å, står det at hyttene er planlagt å stå på påler.

TOMT: Kun åtte lekasteiner og noen avrevet vann- og kloakkrør er alt som står igjen etter hytta. Foto: Tobias Eskeland

De fem hyttene som så langt er satt opp, stod kun på åtte lekasteiner.

Mange i Lofoten har stilt seg undrende til måten hyttene er satt opp på med tanke på mangelfull fundamentering.

Det er Moskenes kommune som har gitt tillatelse til at hyttene kunne bygges.

– Vi hadde gitt rammetillatelser på at det kunne bygges hytter i dette området, men selskapet hadde ikke fått ferdigattest. Kommunen mottok søknaden om dette den 20. januar. Den var ikke behandlet da ulykken skjedde, sier Randi Gregersen, kommunedirektør i Moskenes kommune.

– Hva tenker du om at det bodde folk i hyttene når en ferdigattest ikke var utstedt fra kommunen?

– Jeg vil avvente å kommentere dette til etter at politiet har konkludert. Etter ulykken har vi gitt beskjed om at vi også vil avvente med å gi ferdigattest, sier Gregersen.

NÆRT: Hytte nummer to var så nære å bli blåst på havet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Hva tenker kommunen om denne ulykken nå i ettertid?

– Det vi alle må lære er at dette ikke må skje igjen. Det skal være trygt å besøke- og bo i Lofoten, sier Gregersen.

Varsel om lovlighetskontroll

Moskenes kommune har nå mottatt forhåndsvarsel om lovlighetskontroll fra Statsforvalteren i Nordland.

«På bakgrunn av hendelsens alvorlige karakter ber Statsforvalteren om å få oversendt alle saksdokumenter i byggesaken som gjelder oppføring av de aktuelle campinghyttene på Å, snarest.

Vi vil deretter ta stilling til om vi på eget initiativ skal foreta lovlighetskontroll».

SKADER: De to turistene fikk flere kuttskader etter at hytta ble blitt kastet rundt og havnet til slutt i havet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det skriver Tor Sande, underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland i et forhåndsvarsel til kommunen.

De fire franske turistene var heldige som kom fra hendelsen med livet i behold. De er nå tilbake i Frankrike og har varslet at de på et tidspunkt vil rette et erstatningskrav. Her kan du lese deres dramatiske historie.

– Turistene er avhørt som fornærmede i saken. Jeg har snakket med ambassaden slik at de fornærmede blir ivaretatt på en ordentlig måte, sier Ketil Utne Finstad-Steira, politistasjonssjef ved Leknes Politistasjon.

Etter det TV 2 kjenner til har en av eierne, Vidar Femdal Røe, vært i Lofoten på befaring på ulykkesstedet. Han har også snakket med de som var involvert i redningsarbeidet.

Femdal Røe har så langt ikke svart på henvendelser fra TV 2.