– Skal «Gråbein» være brun og hvit?

VALP: Dette er et bilde tatt på viltkamera i den såkalte Magnor-flokken, våren 2022. Det viser en valp som Klima- og miljødepartementet fastlår at er norsk ulv. Foto: Privat

Bygdefolk stiller spørsmål ved hva slags dyr dette er. Kan det virkelig være ren ulv?

– Ja, dette ser ut til å være bilder av norsk-svensk ulv, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima og miljødepartementet.

Han har fått se de underlige bildene TV 2 har fått tilgang til. Og sier at Statens Naturoppsyn (SNO) også har sett lignende dyr i ulvematerialet de samler inn.

MAGNOR-ULV: Her passerer en ulv med spesielt utseende et viltkamera i reviret. Foto: Privat

Heen understreker at han må ta forbehold fordi det er strenge regler for vurdering av ulvebilder.

Men framholder at det er naturlig med variasjon i pelsstruktur mellom ulv i ulik alder.

Sjekk serien av video og bilder under:

Ikke første gang

Det er bare noen år siden TV 2 publiserte en liknende billedserie. Et av dyrene hadde svart og hvit pels.

Også da uttalte norske myndigheter at det er snakk om ekte ulv.

Forskeren Øystein Flagstad i NINA mente utseende og de spesielle pelsfargene trolig skyldes at den skandinaviske ulvestammen er ekstremt innavlet.

Han sier det samme om de nye bildene.

Videoene og bildene TV 2 har fått tilgang til og kontrollert er tatt i Mangen og Magnor-revirene i 2021 og 2022. Flokkene holder til i Viken og Innlandet, rundt Kongsvinger og inn mot Sverige.

TV 2 har snakket med folk i disse områdene. De mener at utseendet til dyrene er så underlig at det ikke kan være ren ulv.

MANGENREVIRET. Dette dyret tilhører den såkalte Mangen-flokken. Foto: Privat

– Ikke vilt-art

– Disse dyra kan umulig være en viltart og kan ikke kalles ulv . Vi tror ikke det er mulig at det oppstår så store variasjoner i farger og utseende uten at de er hybridiserte . Det finnes ikke så ulike dyr i en viltart noe sted i verden, sier Per Bergum i facebook-gruppen, «Naturen for alle».

De har de siste årene lagt ut bilder av ulver med merkelig utseende på nettet, og har en svært kritisk holdning til rovdyrforskningen.

Bergum understreker at han er sterk tilhenger av at det skal være ulv i norsk natur, og at det er viktig å ta vare på alle dyrearter.

– Problemet er at det er noe helt galt med dyrene som ferdes i norske og svenske skoger. Dette er ikke ekte ulver. Vi mener bildene viser hybrider som ikke bør være i faunaen vår. Det er derfor er jeg kritisk, sier han.

MOT NORMALT: Ulver skal ha svart haletipp, men flere bilder fra revirer i Innlandet viser ulver med hvit. Foto: Privat

Statssekretær Heen i Klima- og miljøverndepartementet sier det over lang tid har vært kjent at enkelte ulver født i området bildene er tatt viser mer eller mindre hvite tegninger.

– Dette er en helt normal variasjon som ligger i hele Canidae-familien. Det er ikke er det dominerende i arten ulv sitt uttrykk, men kan forekomme, sier han.

SPESIELL: Dette dyret er også fotografert i Magnor-reviret. Foto: Privat

– Kan det være hybrider - altså blandinger mellom ulv og hund?

– Det er ikke funnet DNA fra hybrider i dette området. Vi har derfor ingen indikasjoner på at det kan være det.

Per Bergum tror bildene dokumenterer et sammensatt fenomen, der det har skjedd hybridisering med flere hunderaser over lang tid .

Seniorforsker Øystein Flagstad i NINA holder fast på at utseende på ulvene må skyldes ekstrem innavl.

– Det er lett å være enig i at det ikke er sånne farger vi forventer å se på ulver. Og jeg skjønner at folk blir i stuss og begynner å spekulere. Men forskningen som er gjort viser helt tydelig at dette er ulver som tilhører den skandinaviske ulvebestanden og at det ikke kan være snakk om hybrider.

PÅ TUR: Her er en av ulvene bygdefolk synes likner på noe annet. Foto: Privat

Per Bergum har ingen tro på at utseende på dyrene skyldes innavl.

– Innavl tilfører ikke nye gener. Det reduserer dem heller, og dyra ville nok blitt veldig ensartet og like dersom dette var årsaken . Vi mener ingen av disse dyra faglig sett kan framstilles som en ren vilt-art, såkalt F-0. Dette framgår slik vi ser det også av forskningen som er gjort.

Flagstad avviser at det er slik at ulvene må bli likere når det er snakk om innavl.

– Ikke nødvendigvis. Vi har ikke gjort detaljforskning på dette. Men det sannsynlige er at sjeldne genetiske varianter for pelsfarge kan komme til utrykk i doble kopier på grunn av innavl.

Per Bergum er uenig. Han står fast på at dyrene på bildene må handle om hybridisering over tid mellom ulv og flere hunderaser.

– Men NTNU har jo gjort en stor DNA-undersøkelse som konkluderer med at de skandinaviske ulvene er blant de minst hybridiserte i verden?

REN ULV? Her er en av ulvene TV 2 har fått inn bilde av. Foto: Privat

– De må ha glemt å starte med at ulv skal være en viltart. Det er ikke noe grunnlag for at slike individer dukker opp i naturen uten at mennesker hjelper til, for både å avle og sette dem ut i naturen . At hybrider skulle etablere seg i norsk natur finnes det ikke naturlige forklaringer på. Slikt skjer i Øst- og Syd-Europa, der løshunder er et stort problem, sier Bergum.

Statssekretær Aleksander Øren Heen sier departementet på lik linje med lokalbefolkningen har sett at ulver har fått avkom med betydelig variasjon i farge og med hvite haletipper. Ulver skal egentlig ha svart haletipp.

– Slik variasjon er også registrert i andre deler av bestanden. DNA fra individer med slike farger, som Statens Naturoppsyn har tatt hånd om, er analysert. Og det er slått fast at det ikke er noen form for hybrider.

– Kan forklaringen være at ulver har blitt utsatt i norske eller svenske skoger?

– DNA-funnene fra sporinger viser at ulvene i området der bildene er tatt er fra den skandinaviske ulvepopulasjonen, sier statssekretæren.