Skal gjøre det vanskeligere å skjule eierskap

I løpet av 2023 kom det frem at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer og verdipapirer for 125 millioner kroner mens hun var statsminister.

Dette ble kjent noen uker etter at tidligere utdanningsminister Ola Borten Moe (21) gikk av sin statsråd etter at det ble kjent at han handlet aksjer i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt gikk selv ut med at hennes ektemann Ola Flem gjennomførte en rekke aksjehandler mens hun var statsråd. Hun ble i høst byttet ut som utenriksminister, mot sin vilje.

Fempunktsplan

Fredag la næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) frem sin fempunktsplan (se faktaboks) for å gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper.

– Vi ønsker mer åpenhet om maktstrukturer og hvem som eier i Norge. Det er 900.000 nordmenn som eier aksjer, og det er kjempeflott at man investerer i norske selskaper, men samtidig er det viktig at folk får innsyn i hvem som eier hva, sier næringsministeren til TV 2.

– Derfor legger vi frem tre strakstiltak, som vi skal gjennomføre i løpet av året, som handler om at det skal være enklere for journalister og allmennheten å få innsyn i disse databasene. Så har vi satt i gang et arbeid som vil ta noen flere måneder, som skal lage et nytt system for hvordan allmennheten kan se hvem som eier hva i Norge, legger Vestre til.

– Hvilke hindringer fjerner du nå i første omgang?

– Det er sånn i dag at alle som har spørsmål om hvem som eier et selskap, kan gå til selskapet og få innsyn i aksjeeierboka, som det heter. Men det er ingen tidsfrister, ingen regler for hva det koster eller hvilket format det skal utleveres i. Dette skal vi nå fastsette i forskrift i løpet av første kvartal, lover Vestre.

– Et annet konkret strakstiltak, er at vi har en del aksjeselskaper har en eier i bakhånd, men det er en forvalter som forvalter eierskapet. Da får man vite hvem forvalteren er, men man får ikke vite hvem som faktisk står bak og trekker i trådene. Der skal vi i løpet av våren også få på plass en forskrift som gjør at folk faktisk får vite hvem det er som står bak selskapet.

Vestre går ikke så langt som å love et helt åpent register som oppdateres i sanntid, slik at pressen og menigmann til enhver tid kan sjekke hvem som eier aksjer.

Her de fem tiltakene: * Sørge for bedre konsernrapportering

* Få på plass en forskrift om bedre tilgang til aksjeeierboken og aksjeeierregisteret * Innføre forskrift om innsyn i forvalterregistrerte aksjer * Nedsette en arbeidsgruppe * Lage et register over reelle rettighetshavere

– Det kan også være aktuelt. Jeg er for mest mulig åpenhet. Jeg tror det er bra, for næringslivet i Norge og eierne i Norge er lovlydige, skikkelige folk som jobber hardt og investerer i norske arbeidsplasser, og som ikke har noe å skjule. Men vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Vi skal balansere hensynet til åpenhet og tilgang med hensynet til kapitaltilgang, personvern og sikkerhet.

– Jeg er også opptatt av at vi gjør dette på en måte som næringslivet oppfatter som positiv og som er lite byrdefull for dem, samtidig som journalister kan få gjøre jobben sin. Og derfor har vi i dag satt ned en ekspertgruppe som frem til juni skal levere et konkret forslag til hvordan en sånn løsning kan se ut.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen skal ledes av advokat og partner Malin Tønseth fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, og består ellers av VG-journalist Eiliv Frich Flydal, instituttleder Anders Andersen fra Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet og advokat Marianne Støkken Pilgaard i Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS.



Gruppen skal komme med sine råd i løpet av juni 2024, og Vestre tar sikte på å sende et høringsnotat på offentlig høring i løpet av året.

– Dersom disse tiltakene allerede hadde vært innført, tror du det kunne ha hjulpet Sindre Finnes med å unngå disse uheldige transaksjonene han gjorde?

– Summen av disse tiltakene, denne fempunktsplanen, vil i hvert fall gjøre det lettere for journalister å gjøre jobben sin, gjennom at det blir lettere å få innsyn i hvem som eier hva i Norge. I et så demokratisk land som Norge, der vi er så opptatt av tillit og ærlighet, mener jeg det bare er positivt at vi er mer åpne, sier Vestre.

– Du snakker om pent om åpenhet, men regjeringen foreslo da vitterlig innskrenkinger i innsynslovgivningen og fikk sterk kritikk av pressen for det ganske nylig?

– Ja, og det forslaget ble heldigvis lagt i en skuff.