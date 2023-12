– Vi skal ta verden med vår software og sensorteknologi, sier direktør i det norske teknologiselskapet Heimdall Power, Jørgen Festervoll.

Foranledningen er at nye store strømkunder nå ofte får nei når de søker om å få knytte seg til strømnettet fordi kapasiteten allerede er maksimalt utnyttet.

Kan ta fyr

Det er temperaturen i kraftkabler og annet overføringsutstyr som setter begrensningene.

Blir det for varmt kan kablene utvide seg så mye at de kommer farlig nærme bakken, eller noe av utstyret kan ta fyr.

TAR TEMPEN: Den lille kula måler temperatur, strømstyrke og helningsvinkel på kraftkabelen, viser direktør i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther og direktør i Heimdall Power, Jørgen Festervoll. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi må passe på at vi ikke overbelaster nettet og andre komponenter i strømnettet vårt slik at det blir mørkt, sier direktør i nettselskapet Elvia, Anne Sagstuen Nysæther.

Siden de ikke vet nøyaktig hvor mye strøm som faktisk er for mye, sender nettselskapene litt mindre strøm enn det de tror er maksimalt - for sikkerhets skyld.

Speedometer

Nå kan denne sikkerhetsmarginen gjøres mindre og mer nøyaktig. For som de første i verden monterer nettselskapet Elvia store mengder sensorkuler fra den norske bedriften Heimdall Power direkte på kraftledningene. Det hele skjer ved hjelp av droner uten at strømmen behøver å skrues av.

Heimdalldirektøren beskriver det som et speedometer.

BITER SEG FAST: Drona sørger for at sensoren biter seg fast i kraftledningen i løpet av et par minutter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Dette her er nettselskapenes speedometer som gjør at du kan kjøre helt opp til fartsgrensen, men ikke over, sier Festervoll.

Sensorene måler temperaturen i kraftledningen, hvor mye den eventuelt har seget, sammen med strømstyrken.



– Med disse sensorene her vet de nøyaktig hva de kan sende gjennom og dermed bruke hele kapasiteten i det eksisterende strømnettet, for eksempel når det brukes mye strøm på julaften.

20 prosent mer strøm

Elvia håper de skal kunne øke overføringskapasiteten med 20 prosent og hjelpe situasjonen litt inntil man får bygget flere kraftlinjer.

MÅLERESULTATER: Avdelingsleder for utvikling og analyse på nettdrift i Elvia, Jens Holene, analyserer dataene som kommer inn fra sensorene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi har satt en ambisjon om å få 20 prosent mer kapasitet ut av det strømnettet vi har, sier Sagstuen Nysæther i Elvia.

– Det er fordi kundene våre, ny næring og industri ønsker å elektrifisere virksomheten sin. Og de ønsker å etablere ny virksomhet som bruker strøm. I den forbindelse må vi bygge mer nett. Og i påvente av at vi bygger nok nett, vil vi utnytte kapasiteten i det nettet vi har så godt som mulig.

Verdens første

Elvia er ansvarlig for drift og utbygging av strømnettet til to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo.

Men Jørgen Festervoll ser for seg at langt flere kan dra fordel av den patenterte teknologien i nær framtid.

VERDENS LETTESTE: Sensorene monteres enkelt med drone på kraftlinjene mens strømmen er på. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Sammen med Elvia gjør vi verdens første og største prosjekt, og nå er vi på vei ut i verden. Vi har allerede 35 kunder i 16 land, og vi skal ta verden med vår software og sensorteknologi, sier Festervoll.

– Dette er den enkleste, letteste sensoren i verden innenfor strømnett. Grunnen til at et Norsk tech-selskap kan bli verdensledende på dette er jo nettopp at vi er et av de mest elektrifiserte landene i verden.

– Så på samme måten som vi er blitt best i elbiler, kan vi også bli best i digitale strømnett.