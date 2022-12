Skal du kjøpe disse julegavene, er du allerede for sent ute

22. desember er en av de virkelig store shoppingdagene i Norge, men det er også faretruende nærme jul. Og har du helt spesifike ting du er på utkikk etter, kan det være for sent.

ETTERTRAKTET: Skal du kjøpe noen av disse julegavene kan du allerede være for sent ute. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

22. desember er den store dagen for panikkhandling av julegaver.

Dersom du enda ikke har sikret deg alle årets julegaver, kan det være du må ta til takke med noe annet enn det som troner på toppen av mottakernes ønskeliste.

Det er for sent å handle i nettbutikker dersom du vil få gavene før jul, så det er oppmøte i fysiske butikker som står på agendaen for de som skal shoppe torsdag og fredag.

SISTE INNSPURT: For mange er det siste julegavehandel torsdag og fredag. Det var folksomt på Byporten kjøpesenter i Oslo sentrum torsdag ettermiddag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Utsolgte fotballdrakter

På mange, både unge og gamle, fotballfans ønskeliste står kanskje fotballdrakten til favorittspilleren.

Hos Fotballshop på Oslo City har de forberedt seg på julestria.

– Haaland-drakter er populært, men der hadde vi bestilt opp masse fordi vi ventet stor pågang, og har mye igjen, sier Dennis Heffermehl, en av de som driver Fotballshop, til TV 2.

FOTBALLDRAKT: Det er fult mulig å få kjøpt seg en lyseblå fotballdrakt - men ikke en med de hvite stripene til Argentina. Bilde er fra Fotballshop torsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forteller likevel at VM har påvirket kjøpsmønsteret tydelig. Særlig én vare er blitt ekstremt populær.

– Den julegaven som nå er fullstendig revet bort, er Messi-drakter. Alt av Argentina-drakter, egentlig. Adidas har problemer med å levere, sier han.

– Er du ute etter en Argentina-drakt nå, da er du dessverre alt for sent ute, sier han.

Argentina-draktene er forøvrig utsolgt i hele verden, og det Argentinske fotballforbundet har vært ute og sagt de ikke klarer å levere drakter slik de ønsker.

UTSOLGT: Butikksjef i Fotballshop på Oslo City, Simon Haugan, skulle gjerne hatt Argentina-drakter å by på. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er ventet at nye drakter, med tre stjerner, en for hver VM-seier, vil være klare i mars eller april.

Populære julekuler

Hos bokhandelen Norli er det én vare som utpreger seg som årets absolutt mest populære.

– Den aller mest populære varen i år, er Den magiske julekula fra Snøfall-serien, sier markedssjef Caroline Heitmann i Norli til TV 2.

POPULÆR: Julekula fra julekalenderen Snøfall har vært den mest populære gaven hos Norli i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun forteller at denne varen er utsolgt i 150 av kjedens 200 butikker, og at de venter den vil bli utsolgt i flere andre butikker i løpet av torsdag.

Også fotballkort-pakken «Panini Premier league start pack» er fullstendig utsolgt hos kjeden. Det samme er mange varianter av lekene Squishmellows.

– Der har mange av variantene vært utsolgt for lengst, sier Heitmann.

På brettspill-fronten er både jule- og familieversjonen av spillet Kryptert, samt spillet Secret Hitler, utsolgt i de aller fleste Norli-butikker.

Heitmann kan forøvrig også opplyse at det er svært få bøker som er utsolgt. Hun avslører at det er tre bøker som kommer til å ligge under flest juletrær i år – «Blodmåne» av Jo Nesbø, «Forræder» av Jørn Lier Horst og «Edderkoppen» av Lars Kepler.

Kritisk skisko-situasjon

Espen Dybvig, kjedeleder i Sport 1, kan fortelle om stor pågang inn mot julehøytiden.

– Det vi faktisk har solgt aller mest av er pysj-bukser, særlig fra Johaug og Bjørn Borg. Dette er utsolgt i mange butikker, sier han.

SKISKO: Allerede nå begynner det å bli utplukket for skisko flere steder - og dette kan bli en utfordring også videre i vinter. Bildet er fra Intersport i Storgata i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I en annen varekategori har det dukket opp uventede utfordringer.

– Når det gjelder hardvarer, som ski, så kan det begynne å bli utplukket. Vi har også en stor utfordring når det kommer til skisko, sier han.

Deler av skiskoene mange nordmenn bruker, produseres i Øst-Europa. På grunn av krigen i Ukraina, blir tilgangen på skisko potensielt dårlig i vinter, sier Dybvig.

– Vi har nok fremdeles inne det meste, men det kan begynne å bli utplukket i enkelte størrelser. Og vi vet ikke om vi får inn mer i vinter, sier han.

Utsolgt for air-fryer

På Jernia har julehandelen gått som smurt, kan administerende direktør Espen Karlsen opplyse.

Det er noen ting det har gått så mye av, at de nå er fullstendig utsolgt.

– Det er veldig mange som får airfryer, i stor versjon, samt stekepanner, under juletreet i år. Vi ser at særlig dette med airfryer har vært en hype i år, sier Karlsen.

Varen Princess XXL airfryer er utsolgt så og si i alle Jernias butikker, det samme er Wok-pannen fra Tefal på 28 centimeter som heter Resource.

– Vi har også et bestikksett, Ramona fra Hardanger bestikk, glassrens fra Sotex, samt en håndholdt steamer fra Tefal som nå er utsolgt hos oss, sier Karlsen.

Høy etterspørsel etter PS5

Hos Elkjøp er mye fremdeles preget av høye varelagre etter pandemien.

– Vi i Elkjøp er, som bransjen for øvrig, preget av høye varelagre etter pandemien og har fremdeles god tilgjengelighet på de fleste populære julegaver i våre butikker, sier Stina Winther, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp.

Det er likevel en ting det i lang tid har vært svært vanskelig å få tak i – Playstation 5. Det vil trolig være umulig å få tak i denne før jul hvis du først starter nå.

– Totalt sett er etterspørselen etter PS5 fremdeles høyere enn tilbudet, men det kommer leveranser til Norden løpende. På nåværende tidspunkt kan man forhåndsbestille en variant, med estimert levering i januar, sier Winther.