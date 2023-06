Skal diskutere Baneheia og Orderud: – Særlig krevende

SKAL DISKUTERES: Både Baneheia- og Orderud-saken blir tema når Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker møtes denne onsdagen. Foto: Politiet / Ditlev Eidsmo, TV 2

To svært betente og omfattende kriminalsaker blir tema når Gjenopptakelseskommisjonen møtes onsdag.

Det har aldri blitt ro rundt to av de mest omtalte kriminalsakene i moderne norsk rettshistorie – Baneheia-saken og Orderud-saken.



Felles for dem begge er at de etter hvert har tilbrakt mye tid i bunken til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Onsdag og torsdag denne uken setter kommisjonen seg ned rundt langbordet på Bryn i Oslo.

– Jeg ønsker ikke å gå ned i detaljene, men det vil bli gitt redegjørelser rundt begge sakene og de vil bli diskutert, sier kommisjonens leder, Kamilla Silseth.



MØTEROM: Rundt dette bordet, i kommisjonens lokaler i hovedstaden, diskuteres de mange sakene som meldes inn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vil ta tid

Orderud-saken har ligget på kommisjonens bord siden 2018. Både den ene av de domfelte i saken, Per Orderud, og hans støttespillere har vært kritiske til den lange behandlingstiden.

Orderud-saken: 1. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus. 14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.

Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet. 22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.

Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. 5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemos sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.

17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak. November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.

Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet. Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.

13. september 2019 døde Lars Grønnerød. Kilde: NTB

De har gjentatte ganger bedt om at begjæringen får en avgjørelse, og kommisjonen har selv erkjent at det er beklagelig at saksbehandlingen har pågått så lenge.

ÅSTED: Orderud gård ble åsted for et svært brutalt trippeldrap, pinsen i 1999. Her under Gjenopptakelseskommisjonens befaring i fjor høst. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Silseth opplyser at det fremdeles gjenstår en del arbeid før de er klare til å konkludere.

– Vi hadde håpet å kunne behandle saken om ikke så altfor lenge, men nå ser det ut som om den kan trekke litt lenger ut i tid, sier Silseth.

– Hvorfor det?

– Det er blant annet eksterne undersøkelser som gjennomføres, og det ser ut til at det vil at tid før de er ferdige.

LEDER: Kamilla Silseth leder Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Silseth ønsker ikke å uttale seg om hva slags undersøkelser dette dreier seg om.



– Er det aktuelt å gjøre ytterligere undersøkelser fra kommisjonens side?

– Det henger sammen med hva som eventuelt kommer fra partene, men det er ikke planlagt nye store etterforskningsskritt.

BEFARING: Per Orderud (i midten) hilser på sin meddømte tidligere ektefelle Veronica Orderud, under Gjenopptakelseskommisjonens befaring på gården i fjor. Til venstre står Per Orderuds advokat Arvid Sjødin, mens privatetterforsker Tore Sandberg står til høyre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gjenåpning til ugunst

Hva angår Baneheia-saken ligger det an til at en avgjørelse kan foreligge langt tidligere.

Den havnet på kommisjonens bord etter at Riksadvokaten ba om at saken gjenåpnes til Jan Helge Andersens ugunst, den 24. mars i år.

Baneheia-saken: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.



Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel. Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i fjor. 1. juni i fjor ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel. I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for. 19. juli 2022 ble det kjent at Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som han opprinnelig ble frikjent for. 13. desember 2022 fikk Viggo Kristiansen sin renvaskelse ved at Borgarting lagmannsrett avsa frifinnende dom i tråd med aktors påstand. 24. mars 2023 ba riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om at den delen av saken mot Jan Helge Andersen som han ble frifunnet for i 2001, gjenopptas. Det vil si drapssaken mot Lena Sløgedal Paulsen. Kilde: NTB

Begjæringen fra Riksadvokaten kom i kjølvannet av at Viggo Kristiansen ble frikjent for sin rolle i saken like før jul i fjor. Dermed står ett av ofrene i saken uten kjent gjerningsperson.

Saken er imidlertid ikke ukjent for kommisjonen, som behandlet fem begjæringer om gjenopptakelse fra Kristiansens side mellom 2008 og 2021.

SIST SETT: To små jenter ble sist sett på denne badebrygga i Baneheia, den 19. mai i år 2000. To dager senere ble de funnet voldtatt og drept like i nærheten. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Kan avklares til høsten

Forskjellen nå er at det er påtalemyndigheten som har bedt om gjenåpning, og at begjæringen altså innstiller på at Andersen, som nekter straffskyld, skal tiltales på nytt.

– Det er nok en kortere tidshorisont før vi er klare til å treffe en avgjørelse i den saken, sier Silseth.

– Når tror du saken kan få sin avgjørelse?



– Jeg tror ikke det kommer til å ta veldig lang tid, men jeg kan ikke være mer konkret.

VENTIL: Gjenopptakelseskommisjonen skal fungere som en sikkerhetsventil for domfelte. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Men i løpet av inneværende år?

– Ja, det tror jeg.

– Stort og viktig ansvar

Kommisjonslederen vil verken bekrefte eller avkrefte om det er aktuelt for dem å gjennomføre egne undersøkelser knyttet til saken.

– Per i dag kan jeg ikke si noe mer enn at vi arbeider med saken, sier Silseth.

– Dere skal ta avgjørelser i to av de mest omfattende og etterforskede sakene vi har hatt i Norge. Hvor krevende er det å jobbe med så store og kompliserte saker?



– Vi ser på behandlingen av alle saker som bringes inn for kommisjonen som et stort og viktig ansvar, men enkelte saker vil være særlig krevende å arbeide med fordi de er så omfattende og store.