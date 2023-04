Alt lå an til å bli en trygg og inkluderende russefeiring for bergensrussen, men de fleste russebussene sa nei. Nå får russen enda en smell.

Stenger festplass for russ etter ekskludering:

JODEL: I et forum på Jodel skrives det allerede om russetiden. Der har det også kommet trusler. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

Som eneste i landet fikk russen i Bergen tildelt milliongave av Vestland fylkeskommune til en mer inkluderende og trygg feiring i Hordnesskogen.

Forrige uke takket flere av russebussene i Bergen nei til milliongaven - fordi russebussene ikke fikk ha med seg venner som ikke er russ.

Nå har saken tatt en ny vending.

På en Instagram-story, spredd av flere russebusser fra fanaområdet i Bergen, har flere av russebussene valgt å ta «enerett» på Hordnesskogen - og ekskludere andre russebusser fra feiringen.

Innlegget er signert flere av russebussene i Fana - deriblant: Goat 2023, Sumo 2023, Monroe 2023, Starvors 2023, Evig 2023, Bellevue 2023, Speedo 2023 og Schleik 2023.

Det betyr at dersom du ikke står på denne listen, så er du ikke velkommen i den såkalte bussringen - en ring der russebussene samles for å feste.

INNLEGGET: Dette innlegget ble delt av flere russebusser i fanaområdet i Bergen. Foto: Skjermdump

Reagerer sterkt på ekskludering

Innlegget har skapt stort engasjement på den anonyme plattformen Jodel. TV 2 er kjent med at det er publisert trusler mot de som ikke er på russebuss-listen:

«Skal banke dritten ut av hver jævla enkelt som kommer i ringen», står det i et innlegg som TV 2 har sett.

JODEL: Flere innlegg har blitt delt på den anonyme appen Jodel de siste dagene. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med flere russ fra russebusser i Bergen.

Flere reagerer sterkt på innlegget.

– Det er helt utrolig. Vi har alle brukt ganske mye penger på russetiden. Det har ingenting å si om du er på buss eller ikke - vi ønsker å feire russetiden sammen, men nå blir vi alle ekskludert, forteller en russ TV 2 har pratet med.

Vedkommende har bedt om å får være anonym, nettopp fordi det har versert trusler omkring denne saken. Derfor har TV 2 valgt å la russen få være anonym, selv om vi kjenner vedkommendes identitet.



­– Et splittet miljø

Vedkommende reagerer sterkt på at bussmiljøet i Fana har så stor innflytelse. Personen reagerer også sterkt på at flere av bussene og annen russ i Bergen nå blir ekskludert fra feiringen.

– Utgangspunktet for at vi ville ha denne feiringen var jo nettopp for en mer inkluderende russefeiring. Nå er det splittet miljø fra folk som tror de kan herje som de vil.



Hordnesskogen er nå stengt

Opplæringssjef Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune er svært opprørt over Instagram-innlegget og truslene på den anonyme appen Jodel.

– Russebusskulturen slutter ikke å overraske. Dette er et godt eksempel på negative og ekskluderende holdninger som følger med bussene, sier Lyngedal.



Han legger til at Hordnesskogen nå blir helt stengt for russefeiring i 2023.

REAGERER: Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør i opplæring og kompetanse hos Vestland fylkeskommune. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Trusler om bruk av vold og ekskludering føyer seg inn i problemstillinger vi har hatt i busskulturen gjennom mange år.



Vestland fylkeskommune har informert politiet om truslene.

– Målet til Vestland var å skape en trygg og inkluderende ramme omkring busser og gåruss. Dette viser tydelig hvilke busser som ikke ønsker å samarbeide. Bussene ødelegger for en positiv russetid for flertallet av russ i bergensområdet, sier han.



Legger seg flat

Det aktuelle Instagram-innlegget er nå slettet. TV 2 har vært i kontakt med flere av de navngitte bussene på listen. Sumo 2023 forteller at innlegget var lite gjennomtenkt.

– Dette legger vi oss flate for. Vi så i etterkant at det var for drøyt og spontant, så vi slettet innlegget, skriver russebussen Sumo 2023 i en melding.



Russebussen legger til at innlegget ikke handler om ekskludering, men at de ikke ønsker mange busser samlet på et sted grunnet støy og slåsskamper.

– De andre bussene har selvfølgelig rett på en like fin russetid som oss og det skal vi samarbeide om, men for at russetiden skal gå så glatt som mulig, tror vi det er best slik.



– Hva tenke dere om truslene som har kommet?



– Jodel er en anonym plattform hvor hvem som helst kan melde om hva som helst. Alle syns dette er helt tullete og unødvendig. Ingen vet noe om hvem som har postet det.



– Vi syns det er skikkelig stygt gjort av de som har skrevet det, for russetiden er tross alt for alle.