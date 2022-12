– Skadelig for en hel generasjon

Flere skjønnhetsklinikker i Norge har egne julekalendere på Instagram hvor man blant annet kan vinne eller få rabatt på ulike typer kosmetiske injeksjoner.

Man kan for eksempel vinne leppefiller ved å like Instagram-innlegget og følge klinikkens konto.

Flere klinikker oppfordrer også til å tagge venner man synes burde få med seg premiene.

PREMIE: Skjermbilde fra en av klinikkene TV 2 har vært i kontakt med hvor det blir delt ut leppefiller i en julekalender-luke.

«Julen er også en periode hvor man skal tenke på andre. Vi oppfordrer deg derfor til å nominere noen som også fortjener å vinne», skriver en klinikk på en kalenderpost hvor man kan vinne leppefiller.

– Vekker et konkurranseinnstinkt

– Er det lov? spør en sjokkert Maria Abrahamsen når hun får høre om julekalenderne. Hun er kjent som TikTok-psykologen @psyktdeg.

BEKYMRET: TikTok-psykolog Maria Abrahamsen er bekymret for normaliseringen av injeksjoner. Foto: Ida Fiskaa

Hun synes det er fascinerende å se utviklingen både i julekalendere og normalisering av injeksjoner. Hun mener slike julekalendere bidrar til denne normaliseringen.

– I tillegg er vi sånn av natur at hvis vi kan vinne noe, så får vi mer lyst på det. Om det er kransekake eller fillers, så vekker det et konkurranseinnstinkt.

Det kan også føre til at det oppstår et behov som ikke er der fra før, mener psykologen.

Synes ikke det er merkelig

TV 2 har tatt kontakt med flere klinikker som har gitt bort fillers i julekalendere på Instagram. En av klinikkene er The Beauty Lab i Bergen. I første luke i deres kalender var premien leppefiller, og en forutsetning for å delta var å tagge en venn.

JULEKALENDER: Skjermbilde hvor det blir gitt ut leppefiller i en julekalender-luke.

– Når man er en kosmetisk klinikk som tilbyr fillers, så synes jeg ikke det er så merkelig at man gir ut det som en premie, sier daglig leder i The Beauty Lab Emilie Godager.

Hun påpeker at de har 18-årsaldergrense og har en nøye gjennomgang med sykepleier og lege før man får ta en behandling hos dem. De sier også nei til kunder de mener ikke burde ta mer fillers.

Når det gjelder kritikken fra Abrahamsen, ser hun at det kan vekke et konkurranseinstinkt, men mener kundene deres er voksne mennesker som klarer å ta egne valg.

Ikke ulovlig

Ifølge Legemiddelverket er det tillatt å reklamere for fillers. Det regnes som medisinsk utstyr. De opplyser også om at det ikke er noe i regelverket som definerer bruk av konkurranser som del av markedsføringskampanjer er ulovlig.

PÅVIRKNING: Seniorrådgiver i Legemiddelverket Ole Benny Østby mener skjønnhetsindustrien må være klar over sin påvirkning.

Seniorrådgiver Ole Benny Østby i Legemiddelverket forklarer at skjønnhetsklinikker som reklamerer for fillere, må være saklige, ikke villedende og opplyse om bivirkninger.

I tillegg skriver han at det er trist om helsepersonell ved reklame bidrar til unødig kroppspress og oppfordrer til bruk av medisinsk utstyr for å endre et naturlig mangfold blant oss mennesker.

– Dette er en bransje som kan tjene store penger på å påvirke folk til å rette opp i ting som er naturlig og normale, skriver han.

– Skadelig for en hel generasjon

Maria Abrahamsen sier også at det å tagge eller nominere venner kan skade selvfølelsen til folk.

– Du formidler til noen at de ikke ser bra nok ut. Og dette kan føre til nye vaner med injeksjoner og et dårligere forhold til sitt naturlige utseende, sier Abrahamsen og legger til:

– Det er skadelig for en hel generasjon når det blir en så stor avstand mellom det man ser på som skjønnhet og det som er naturlig.

TAGG EN VENN: Oppfordring til tagging i flere julekalendere.

Leder for The Beauty Lab Godager tror ikke det vil oppfattes negativt å bli tagget av en venn i en «giveaway» for leppefiller.

– Jeg tror ikke man tenker at man er blitt tagget fordi venninnen mener man er stygg.

– Men kan det ikke oppfattes sånn?

– Man kan jo ikke utelukke det helt, men min oppfatning er at man tagger venner for at de også skal få med seg «giveawayen» som er en venninne til venninne-greie. Jeg tror det andre er veldig sjelden.

Bevisst utelatt botox

Lars-Henrik Windhaug er daglig leder på Vanity Beauty Clinic. De deler blant annet ut leppefiller i sin julekalender.

Han skriver i en mail til TV 2 at premiene i kalenderen er valgt ut fordi de er populære, og at de bevisst har unngått tjenester det ikke er tillatt å reklamere for - som botox.

POPULÆRE: Daglig leder i Vanity Beauty Clinic Lars-Henrik Windhaug skriver i en mail til TV 2 at de har valgt slike premier i julekalenderen fordi de er populære. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg respekterer at det er delte meninger om nytteverdien av våre tjenester, men oppfordrer de andre dere snakket med til å vise forståelse for at ulike mennesker tar ulike valg, skriver Windhaug og skriver videre:

– Vi kan naturligvis ikke utelukke at denne type markedsføringstiltak har en viss påvirkningskraft, men i en rettsstat må vi må kunne innrette oss etter at det som ikke er forbudt, det er tillatt. Hvis myndighetene endrer regelverket vil vi selvsagt ta det til etterretning.

– Kan bryte med loven

Forbrukertilsynet skriver på sine nettsider at dersom man retter seg mot en yngre målgruppe eller har mange følgere under 18 år, bør man være oppmerksom at markedsføring av enkelte produkter ikke egner seg for mindreårige.

De nevner slankeprodukter, forbrukslån og kosmetisk kirurgi som slike uegnede produkter de har grepet inn mot før.

LUKE 18: Skjermbilde fra en norsk klinikk som gir bort leppefyll i luke 18 i julekalenderen sin.

Linn Hogner Jahr i Forbrukertilsynet sier at barn er gitt et særlig vern mot markedsføring,

– Når en handelspraksis rettes mot barn, eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlig godtroenhet. Det er dermed bedriftenes eget ansvar at reklame ikke treffer barn og unge. Det gjelder også Instagram.

– Er det ulovlig å reklamere for fillers på Instagram?

– Jeg tenker at det kan bryte med loven, men det kommer an på hva slags innhold de ellers har og om de har følgere under 18 år. Da har de et spesielt ansvar for å være aktsomme.

Vil se nærmere på markedsføring

Windhaug i Vanity Beauty Clinic skriver at i praksis vil ethvert markedsføringstiltak ha en viss risiko for å nå barn og unge.

– Vi har forsøkt å redusere den risikoen ved å understreke at aldersgrensen for våre tjenester er 18 år i samtlige innlegg slik at vi kanaliserer oppmerksomheten ut til riktig målgruppe.

Han påpeker at de heller ikke har krav om å tagge for å delta.

Godager sier det er vanskelig å kontrollere hvem de når på sosiale medier.

– Jeg tenker det viktigste er at de under 18 år ikke får behandling her. Jeg føler det er der vårt ansvar ligger. Vi vil også se nærmere på hvordan vi bedre kan begrense vår markedsføring slik at den på minst mulig grad vil påvirke mindreårige.