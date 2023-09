Sju tiltalt i gigantisk narkosak – slik ble de avslørt

STORT: Flere personer står tiltalt for å ha innført og solgt enorme mengder narkotika i rettssaken som startet tirsdag. Foto: Kripos

Politiet mener de har avslørt en stor narkotikaliga. Statsadvokaten kjenner ikke til at en narkosak av samme kaliber noen gang har gått i en norsk rettssal.

Det er satt av over 60 dager i Oslo tingrett for det som blir omtalt som en av norgeshistoriens største narkotikasaker.

Sju personer er tiltalt for å ha innført, oppbevart og solgt betydelige mengder narkotika.

Mangfoldige millioner, tonnevis av stoff og en etterforskning som har pågått over flere år står sentralt i tiltalene til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Det samme gjør den såkalte mafiaparagrafen – straffelovens paragraf 79 c om alvorlig organisert kriminalisert.

Mafiaparagrafen § 79 c: Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger. Etter straffeloven paragraf 79 c forhøyes maksimumsstraffen til det dobbelte dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Nekter å gi forklaring

Noen av de tiltalte har erkjent delvis straffskyld, mens andre nekter for anklagene.



– Onsdag startet forklaringene til de to tiltalte som er villige til å forklare seg og svare på spørsmål, sier statsadvokat Marit Formo til TV 2.

HISTORISK: Statsadvokat Marit Formo sier hun ikke er kjent med at en så stor narkotikasak som denne noen gang har gått for norske domstoler. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– I tillegg har vi hørt forklaringen til en tredje tiltalt, som var villig til å gi en kort forklaring til én av tiltalepostene, men nektet å svare på spørsmål fra aktoratet.



Hun sier det kun er tre av sju tiltalte som ønsker å forklare seg helt eller delvis, mens resten nekter.



Digitale bevis

Politiet mener de har avslørt det kriminelle nettverket med aktører som hovedsakelig har operert på Østlandet ved å samle inn bevis via den krypterte og nå nedlagte meldingstjenesten Sky ECC, etter samarbeid med internasjonalt politi.

Fremleggelsen av disse bevisene vil bli sentralt videre i rettssaken. Det er i stor grad disse funnene, fra Kripos' «operasjon Hubris» som startet våren 2018, tiltalene er bygget på.

BEVIS: Bilder hentet inn i forbindelse med Kripos' «operasjon Hubris». Foto: Kripos

Torsdag startet bevisførsel med vitner om Kripos' etterforskning.

– Tiltalebeslutningen gjelder veldig store kvantum av narkotiske stoffer. Jeg er ikke kjent med at det tidligere har vært behandlet så omfattende tiltalebeslutninger i norske domstoler. Men jeg kan heller ikke utelukke det, sier Formo.

KOKAIN: Det er snakk om store pengeverdier og betydelige mengder kokain. Foto: Kripos

Dette er er de involverte:

Hvitvasking av millioner

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha sikret minst 16 millioner norske kroner, 60.000 amerikanske dollar og 126.000 euro som stammet fra narkotikasalg, i perioden 2020 til 2021. Han er også tiltalt for hvitvasking av utbytte, samt oppbevaring av hasj og kokain. Hans forsvarer, Albulena Krasniqi, sier til TV 2 at han ikke erkjenner straffskyld.

En mann i 40-årene sitter på tiltalebenken for å ha mottatt og oppbevart til sammen 411 kilo cannabis, 90 kilo amfetamin og 11 kilo kokain fra 2020 til 2022. Han er også tiltalt for salg eller organisering av salg flere hundre kilo cannabis og amfetamin. Han erkjenner delvis straffskyld og har forklart seg for retten, opplyser hans forsvarer Vidar Lind Iversen.

Smugling med ATV

En nordmann i 30-årene, bosatt i Sverige, står tiltalt for å ha smuglet over 600 kilo cannabis, 39 kilo amfetamin og 54 kilo kokain, i tillegg til ketamin og metamfetamin, inn i landet med ATV og/eller bil i 2020 og 2021. Etter å ha innført stoffet, skal han ifølge statsadvokaten ha levert det til ulike adresser i Oslo-området. Politiet mener han også oppbevarte hasj.

Han nekter straffskyld, og ønsker ikke å benytte seg av sin mulighet til å forklare seg i retten, opplyser hans forsvarer, Ole Petter Drevland.

Han skal ha samarbeidet med en kvinne i 20-årene om distribusjonen. Hun står tiltalt for å handle på ordre fra mannen i 30-årene, og skal ha fraktet og levert 20 kilo heroin, 31 kilo kokain, 29 kilo amfetamin og 82 kilo cannabis, i tillegg til ketamin og metamfetamin, til adresser i hovedstaden.

Hun erkjenner delvis straffskyld og ønsker å forklare seg i retten, sier hennes forsvarer, Morten Furuholmen.

Tre tonn cannabis

En mann i 40-årene står tiltalt for å ha organisert innførsel, oppbevaring og salg av 30 kilo heroin, 330 kilo amfetamin, 78 kilo kokain og 743 kilo cannabis, samt ketamin og amfetamin.

Han erkjenner ikke straffskyld og forklarer seg ikke i retten, opplyser hans forsvarer Øyvind Bratlien.

En mann i 40-årene, som har spilt en birolle i en kjent norsk film, er tiltalt for å ha oppbevart nesten 100 kilo kokain og over tre tonn cannabis i perioden 2020 til 2022. Han er også tiltalt for salg eller medvirkning til salg av til sammen 63 kilo kokain og 2,7 tonn cannabis til en kriminell gruppe de samarbeidet med.

Han forklarer seg i retten og erkjenner delvis straffskyld, sier hans forsvarer, Øyvind Sterri.

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha organisert innførsel og oppbevaring av til sammen 30 kilo heroin, 234 kilo amfetamin, 75 kilo kokain og 483 kilo cannabis, samt ketamin og amfetamin. Politiet mener han også solgte amfetamin. Han nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg, opplyser hans forsvarer, Marius Dietrichson.

TV 2 har vært i kontakt med forsvarerne til samtlige av de tiltalte.