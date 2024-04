Sju personer dømt til mellom seks og 21 år i fengsel

OSLO TINGRETT (TV 2): Seks menn og en kvinne sto tiltalt for innføring og salg av flere tonn narkotika. To menn fikk lovens strengeste straff

Saken har av statsadvokaten blitt omtalt som den trolig største narkosaken i norsk historie, og gikk i retten fra september til desember i fjor.

Mangfoldige millioner, tonnevis av stoff og digitale bevis fra en etterforskning som har pågått over flere år sto sentralt i tiltalene.



Sju personer sto tiltalt for å ha innført, oppbevart og solgt betydelige mengder narkotika.



Onsdag ettermiddag blir dommene lest opp i Oslo tingrett. Dommen er på over 200 sider.

Alle de involverte blir dømt for grov narkotikaovertredelse og brudd på den såkalte mafiaparagrafen om alvorlig organisert kriminalitet.

Til sammen er det delt ut 105,5 fengselsår. Det er foreløpig ikke kjent om noen anker dommen.



Hvitvasking av millioner

Dette er de dømte:



En mann i 30-årene dømmes til 17 år og seks måneders fengsel, og en verdiinndragning på 140.000 kroner. Han sto tiltalt for å ha sikret minst 16 millioner norske kroner, 60.000 amerikanske dollar og 126.000 euro som stammet fra narkotikasalg, i perioden 2020 til 2021. Han er også tiltalt for hvitvasking av utbytte, samt oppbevaring av hasj og kokain. Hans forsvarer, Albulena Krasniqi, har sagt til TV 2 at han ikke erkjenner straffskyld.

En mann i 40-årene dømmes til 14 års fengsel og verdiindragning på neste to millioner kroner. Han satt på tiltalebenken for å ha mottatt og oppbevart til sammen 411 kilo cannabis, 90 kilo amfetamin og 11 kilo kokain fra 2020 til 2022. Han er også tiltalt for salg eller organisering av salg flere hundre kilo cannabis og amfetamin. Han erkjenner delvis straffskyld og har forklart seg for retten, har hans forsvarer, Vidar Lind Iversen, opplyst.



Smugling med ATV

En nordmann i 30-årene, bosatt i Sverige, dømmes til 19 års fengsel og verdiinndragning på 1,9 millioner kroner. Han sto tiltalt for å ha smuglet over 600 kilo cannabis, 39 kilo amfetamin og 54 kilo kokain, i tillegg til ketamin og metamfetamin, inn i landet med ATV og/eller bil i 2020 og 2021. Etter å ha innført stoffet, skal han ifølge statsadvokaten ha levert det til ulike adresser i Oslo-området. Politiet mener han også oppbevarte hasj.

Han nekter straffskyld, og ønsker ikke å benytte seg av sin mulighet til å forklare seg i retten, opplyste hans forsvarer, Ole Petter Drevland.

Han skal ha samarbeidet med en kvinne i 20-årene om distribusjonen. Hun dømmes til seks års fengsel og en verdiinndragning på 100.000 kroner Hun sto tiltalt for å handle på ordre fra mannen i 30-årene, og skal ha fraktet og levert 20 kilo heroin, 31 kilo kokain, 29 kilo amfetamin og 82 kilo cannabis, i tillegg til ketamin og metamfetamin, til adresser i hovedstaden.

Hun erkjenner delvis straffskyld og ønsker å forklare seg i retten, har hennes forsvarer, Morten Furuholmen, opplyst.

Tre tonn cannabis

En mann i 40-årene dømmes til 21 års fengsel og verdiinndragning 21 millioner kroner. Han sto tiltalt for å ha organisert innførsel, oppbevaring og salg av 30 kilo heroin, 330 kilo amfetamin, 78 kilo kokain og 743 kilo cannabis, samt ketamin og amfetamin.

Han erkjenner ikke straffskyld, opplyste hans forsvarer Øyvind Bratlien.

En mann i 40-årene dømmes til 17 år og seks måneders fengsel, samt en verdiinndragning på to millioner kroner. Han sto tiltalt for å ha oppbevart nesten 100 kilo kokain og over tre tonn cannabis i perioden 2020 til 2022. Han er også tiltalt for salg eller medvirkning til salg av til sammen 63 kilo kokain og 2,7 tonn cannabis til en kriminell gruppe de samarbeidet med.

Han erkjenner delvis straffskyld, opplyste hans forsvarer, Øyvind Sterri.

En mann i 30-årene dømmes til 21 års fengsel og verdiinndragning på 20 millioner kroner. Han sto tiltalt for å ha organisert innførsel og oppbevaring av til sammen 30 kilo heroin, 234 kilo amfetamin, 75 kilo kokain og 483 kilo cannabis, samt ketamin og amfetamin. Politiet mener han også solgte amfetamin. Han nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg, opplyste hans forsvarer, Marius Dietrichson.