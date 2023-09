Sjokoladen er tilbake, men noe har skjedd

De neste ukene vil dagligvarekjedene rulle ut flere hundre matvare-nyheter i butikkene.

Freia har relansert melkesjokoladen Boble etter sju år. Produktet er tilbake i ny drakt etter stort engasjement fra forbrukerne, ifølge sjokoladeprodusenten.

Men ikke alt er like sukkersøtt som før.

Stiv kilopris

Nå veier sjokoladeplaten 150 gram. Tilbake i 2012 veide den 210 gram.

I butikk koster den 39,90 kroner, med en kilopris på 266 kroner. Til sammenligning koster den originale Freia melkesjokolade på 200 gram, som er den mest vanlige størrelsen på sjokoladeplater i butikken, 39,90 kroner, med en kilopris på 199,50 kroner.

Boble koster altså 66,50 kroner mer per kilo.



Selger likevel over forventning

Da Freia Boble var i salg sist var sjokoladen en del av en serie med ekstra store plater på 210 gram, skriver pressevakten i Freia-eier Mondelez i en e-post til TV 2.

– Hvorfor har den krympet i størrelse?

– Dette er størrelser vi ikke har nå. I relanseringen av Boble har vi gjort både endringer størrelse og sjokoladens støpeform som vi tror passer bedre til dagens marked.

«ALT VAR BEDRE FØR»: Slik så sjokoladen ut tidligere. Foto: Freia

Pressevakten skrivet at sjokoladen også har en annerledes form enn for for sju år siden.

– Vi tror at forbrukerne vil sette pris på den nye versjonen av Freia Boble og salget har så langt vært over all forventning.

– Vær bevisst

Mondelez mener den nye formen vil gjøre det enklere for forbrukerne å brekke opp sjokoladen samtidig som det gir en enda bedre smaksopplevelse.



– Forbrukertilsynet er kjent med problemstillingen, og ja dette blir omtalt som krympflasjon, sier underdirektør Marit Evensen i Forbrukertilsynet.



Krympflasjon ble kåret til årets nyord i fjor, og er definisjonen på varer som krymper i størrelse, men øker i pris.

PROBLEMSTILLING: Marit Evensen i Forbrukertilsynet forteller at dette er et velkjent fenomen. Foto: Forbrukertilsynet

Hun sier at de næringsdrivende står fritt til å bestemme prisen på varene, men at de plikter å oppgi enhetspris, altså hvor mye det koster per kilo.

– Vi anbefaler forbrukere til å være bevisst på enhetsprisen, slik at det ved slike tilfeller som nevnt over forstår at produktet har endret seg både i pris og størrelse, sier Evensen.



– Får dere inn mange saker som omhandler krympflasjon?

– Til tross for omtalen i fjor, så har vi ikke fått inn mange klager på krympflasjon. Men vi merker at forbrukerne generelt sett er opptatt av pris, og vi får inn mange klager på dette feltet generelt, sier hun.