Sjokoladegigantene i retten: – Snylter

Mondelez og Orkla møttes mandag i Oslo tingrett etter at Orkla har saksøkt Mondelez for brudd på markedsføringsloven og varemerkeloven.

Orkla mener at emballasjedesignet på Freias Boble-sjokolade er en krenkelse av Nidars Stratos-emballasje. De ønsker et forbud mot å markedsføre og selge Boble-sjokoladen med dagens emballasje.

Det er særlig bruken av en blåfarg, med det fengende navnet Pantone 2144 C, Orkla mener Mondelez ikke kan bruke, men de hevder også at navnet Boble spiller på Stratos slagord «Bobler av glede».



– Vi mener Boble fra Mondelez er for lik Stratos. Stratos er et unikt norsk varemerke som har vært på markedet i snart 90 år, og blåfargen har vært helt sentral hele veien, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla til TV 2.



IKKE I TVIL: Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim sier Orkla mener Boble-emballasjen er for lik den som brukes i Stratos. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mens Stratos har vært å få kjøpt i norske butikker siden 1936, har Freias Boble-sjokolade en langt kortere historie. Den kom tilbake på det norske markedet i september i fjor etter at den først var på markedet mellom 2012 og 2016.

«Den blå melkesjokoladen»

Orkla mener Mondelez har hatt til hensikt å etterligne blåfargen på Stratos-emballasjen. I sitt sluttinnlegg skriver de blant annet at «Stratos-blå står i fare for å bli degradert til en kategorifarge for porøs sjokolade».

Advokat Nathalie Bailey i GjessingReimers, som representerer Orkla, framholdt i retten at Stratos siden 1975 er blitt profilert som «den blå melkesjokoladen».

Hun viste også til undersøkelser som viser at farge er det som har størst betydning for hvilken vare kundene tar med seg hjem fra butikken i en hektisk hverdag.

SJOKOLADE: Begge aktørene hadde med seg store mengder sjokolade i retten. Her er advokat Ida Gjessing, som representerer Orkla. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Baileys kollega, advokat Ida Gjessing, viste til en undersøkelse gjennomført av Norstat som viser at 66 prosent av deltakerne knyttet den aktuelle blåfargen til Stratos, Nidar eller Orkla.

– De snylter på assosiasjon og goodwillen knyttet til fargen, sa Bailey.

Nei to ganger

Mondelez mener på sin side at det ikke finnes noe grunnlag for å stanse deres bruk av dagens Boble-emballasje.



De hevder at blåfargen Freia bruker er hentet fra sjokoladeprodusentens egen portefølje, og at den er brukt siden 1926, blant annet av Toppris.



– I tillegg er fargen brukt av mange andre aktører i bransjen, noe som er behørig dokumentert gjennom forvaltningsmyndighetenes avgjørelse hvor Orkla nektes varemerkeregistrering for Pantone 2144 C, heter det i sluttinnlegget.



LIKT?: Advokat Lill Grimstad, som representerer Mondelez i saken, studerer de to aktuelle emballasjene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Orkla har nemlig tatt saken til retten etter at de ikke har klart å registrere blåfarge som et varemerke.

Patentstyret, som er de som registrerer varemerker i Norge, mener det er teksten «Stratos» som fremstår som varemerket, ikke blåfargen. Orkla klaget på avgjørelsen, men den ble forkastet av Klagenemnda for industrielle rettigheter

– Umulig å ta feil

Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen i Mondelez Norge sier de er trygge i sin sak etter at Orkla har tapt saken i to runder tidligere.



– Og vi er trygge på at vår Boble har et helt annet design enn Stratos, og at det er umulig å ta feil, sier han til TV 2.

HELLER IKKE I TVIL: Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen i Mondelez Norge mener det ikke er mulig å ta feil av de to sjokoladene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I sitt sluttinnlegg skriver Mondelez at blåfargen illustrerer himmel og bobler.

– Hovedfargen på Boble er gult. Så bruker Freia ulike farger for å symbolisere det sjokoladen er tilsatt. Vi har Beige for Walters mandler, rød for Daim og blå for Boble, sier Olufsen til TV 2.

– Vi mener det ikke er så mange andre farger du bruke til å illustrere luft.