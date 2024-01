Sjokktall for ungdomsvold: – Skremmende

Fredag 12. januar fikk politiet melding om at flere personer var utsatt for vold i Stavanger sentrum.

Tre mindreårige gutter er siktet i saken.

TV 2 er med innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Stein Torjusen på patrulje. Han var på jobb natt til lørdag forrige helg.

– Det var tre stykker som passet beskrivelsen som kom gående rett her borte, sier Torjusen og peker.



BLIND VOLD: Innsatsleder Stein Torjusen var på jobb samme natt som åtte personer ble utsatt for tilsynelatende helt tilfeldig vold. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det som overrasket innsatslederen, var at volden ikke stanset. Det var ikke umiddelbart åpenbart for politiet at det var en sammenheng mellom de forskjellige meldingene om vold.

– Det vanlige er jo gjerne å stikke fra stedet, sier han.



Denne fredagskvelden ble totalt åtte personer utsatt for blind vold, skriver Aftenbladet. Tilsynelatende helt tilfeldig, bekrefter innsatslederen.

– Det er tilfeldige offer, og det er skremmende når det går utover folk som ikke har blandet seg inn i noen ting, sier Torjusen.

Arbeiderpartipolitiker Ine Haver er blant mange som reagerer kraftig etter voldsepisoden.

– Det er bare én av en rekke episoder, både her i Stavanger og i Norge, sier Haver.

KOMMER MED FORSLAG: Ine Haver (Ap) legger mandag 22. januar frem et forslag for kommunestyret hvor hun foreslår å utrede et behandlingstilbud for ungdom som utøver vold. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun sitter i bystyret og har jobbet i barnevernet i en årrekke. Nå er hun bekymret over utviklingen i byen.

I Stavanger har grov kriminalitet begått av mindreårige økt fra 229 til 339 hendelser fra 2022 til 2023, viser tall fra Sør-Vest politidistrikt.

Nå vil hun opprette eget behandlingstilbud for ungdom som utøver vold, et tilbud som knapt eksisterer i Norge.

– Det er noe vi kan gjøre her og nå, slår hun fast.

Storbytopper slår alarm



Etter lokalvalget i fjor høst har Høyre vunnet makten i 18 og av de 20 største kommunene i landet.

De har nå gått sammen for å hente ut oppdaterte tall fra politiet. Og det tallene viser, sjokkerer.

– Det vi finner, er en dramatisk økning de siste årene, særlig blant de yngste, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.



– Samtidig ser vi at politiinnsatsen på det forebyggende arbeidet går ned fordi det er nesten 500 færre stillinger ute i politidistriktene enn da vi gikk ut av regjering.

STYRER STORBYENE: Høyres storbynettverk var forrige uke samlet i Oslo. Bildet viser Kristiansand-ordfører Mathias Bernander, Bergens byrådsleder Christine Meyer, Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg, partileder Erna Solberg og Trondheim-ordfører Kent Ranum. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tallene som Høyre har samlet inn, viser en markant økning i voldshendelser og vinningskriminalitet blant unge i flere av de største byene.

Dette er noen av hovedfunnene:

I Trondheim viser tallene en økning i voldssaker blant unge under 18 år på 40 prosent fra 2019 til 2023. Hos de under 15 år er det snakk om en tredobling i samme periode, fra 35 saker i 2019 til 111 i 2023.

Kristiansand har sett en økning på 50 prosent i ungdomskriminaliteten på tre år. Politiet trekker spesielt fram at det har vært en økning i voldssaker blant jenter. Tallene her går kun fram til 2022.

Det er spesielt vinningskriminaliteten som trekkes fram i Bergen, der antall saker med vinningskriminalitetet blant unge under 18 år er mer enn doblet fra 2019 til 2023.

Øker blant de yngste

Unge under 15 år står for mye av økningen i flere av storbyene, påpeker Solberg.

Hun tror det har skjedd en brutalisering i enkelte ungdomsmiljøer.

– Det er skremmende, og det er fordi vi ikke følger tett nok opp, sier Solberg.

TV 2 har forelagt Høyres kritikk for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun viser til at regjeringen har lagt fram en større pakke mot ungdomskriminalitet som ble vedtatt i Stortinget før jul, og sier denne nå følges opp av regjeringen.



– Jeg mener vi må ha tiltak som gjør at vi kan flytte barn ut av kriminelle miljøer. Vi har en tiltaksliste som er ganske lang på ting vi kan gjøre, men det aller viktigste er at vi har nok politifolk, og at kommunene samarbeider for å forebygge at kriminell aktivitet starter, sier Solberg.

FOTLENKE: Høyre mener dette virkemiddelet bør tas i bruk for å sikre at ungdom som er bortvist fra et sted, holder seg unna stedet de er bortvist fra. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Blant det Høyre nå vil ha på plass, er bruk av fotlenke på ungdommer som er ilagt oppholdsforbud.

Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) mener likevel det aller viktigste er flere politifolk.

– Når vi også ser at svenske kriminelle nettverk er i ferd med å etablere seg i Oslo-området, så må politiet få flere ressurser for å kunne møte stadig flere oppgaver. Både for å jobbe forebyggende og for å håndtere kriminaliteten som er her nå, sier byrådslederen.

Kristiansand-ordfører Mathias Bernander (H) understreker at det ofte er et fåtall ungdommer som bak mye av kriminaliteten.

– Men kriminaliteten øker, og den blir også mye bråere og mer brutal. Det er kanskje det som bekymrer oss mest. Og så blir de som utøver denne kriminaliteten, stadig yngre. Det er vi nødt til å gjøre noe med.

– Stor grad av naivitet

I Stavanger er forslaget til Ine Haver at den ideelle organisasjonen Alternativ til Vold (AtV) kobles på.

AtV har kontrakter med en rekke kommuner, men deres mandat er å forebygge og behandle partnervold.

Grunnlegger Per Isdal er bekymret.

– Vi ser jo tallene i Norge, vi ser tallene på vold i skoler, og vi ser også andre europeiske land som naboene åre Sverige og Danmark, at det er all grunn til en bekymring for voldsutviklingen hos ungdom, sier han og slår fast:

HAR KOMPETANSEN: Alternativ til Vold er spesialiserte på å forebygge vold og behandle voldsutøvere. Grunnleggeren av den ideelle stiftelsen mener deres ferdigheter kan bidra til å stanse økningen i voldsutøvelse. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Og det gjøres for lite, det er en litt for stor grad av naivitet.



Jannicke Stav er psykologspesialist og kontorleder for AtV i Stavanger.

Tidligere har stiftelsen vært involvert i voldsforebygging hos ungdom, men per nå eksisterer tilbudet kun i Drammen kommune.

– Når vi inngår kontrakter med nye kommuner er det alltid noen hjelpere som er tidlig på tråden og lurer på om vi kan ta mot en ungodm. Da, hvis det er en 16-åring som utøver alvorlig vold, blir vårt spørsmål «har han, eller hun, fått seg kjæreste?», sier Stav og fortsetter:



PSYKOLOGSPESIALIST: Kontorleder i AtV Stavanger, Jannicke Stav, mener forebygging er mulig ved å møte vanskeligstilt ungdom der de er og forstå volden. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Hvis de da utøver vold i et forhold kan vi vurdere det, men hvis de ikke har kjæreste enda må vi si nei.



Dersom forslaget i Stavanger går gjennom, tror hun de kunne forebygget voldsutviklingen i byen.

– Vi ville jobbet i et team, og jobbet mer fleksibelt enn andre terapeuter. Ikke bare sittet i terapirommet, men vært ute og møtt ungdommen, sier Stav.