Sjokklisten vokser – dette er tekstlikhetene

UNDER PRESS: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det begynte med en artikkel i VG.

I kjølvannet av Sp-profil Sandra Borchs avgang som forsknings- og høyere utdanningsminister tok VG i bruk verktøyet Copyleaks for å gjennomgå masteroppgaven som Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og en medstudent leverte ved Nord universitet i 2021.

Og resultatet var oppsiktsvekkende: flere passasjer i oppgaven var identiske med passasjer i andre tekster – uten at dette var kreditert.

TV 2 satt på dette tidspunktet på de samme funnene.

FÅR SPØRSMÅL: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på et arrangement onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

I ettertid har listen over eksempler vokst kraftig, drevet fram av kunstig intelligens, men også av undersøkelser gjort i medier som Dagens Næringsliv, VG, NRK og Aftenposten – og ikke minst av innsatsen til brukere på nettstedet Reddit.

I denne artikkelen har TV 2 forsøkt å samle de viktigste eksemplene på tekstlikhet, som er avdekket til nå.

Flere av eksemplene nedenfor er omtalt i sosiale medier før tradisjonelle medier har fanget dem opp. TV 2 har kontrollert samtlige eksempler.

OBS: Listen er ikke fullstendig.

Eksempel 1



Flere av eksemplene som er trukket fram i saken, er passasjer som er identiske eller nær identiske med en masteroppgave om ble levert ved Nord universitet i 2019.

Kjerkol og hennes medstudent har ikke noe sted i sin oppgave oppgitt denne masteroppgaven fra 2019 som kilde.

Det første eksempelet på tekstlikhet handler om forskningsmetode. (Lik tekst er uthevet i halvfet skrift.)

Kjerkol:

«I vårt analytiske arbeid søker vi å følge stegene i Tjora (2017) sin SDI- metode (kapittel 7). Her er målet å utvikle konsepter, typologier, modeller eller begreper som kan ha verdi utover konteksten der funnene er utviklet.» (s. 48)

Masteroppgaven fra 2019:

«I vårt analytiske arbeid søker vi å følge stegene i Tjora (2017a) sin SDI- metode (kapittel 7). Her er målet å utvikle konsepter, typologier, modeller eller begreper som kan ha verdi utover konteksten der funnene er utviklet» (s. 66)

Eksempel 2

Det neste eksempelet er fra den samme masteroppgaven fra 2019. Også dette handler om forskningsmetode.

Kjerkol:

«Vi ser til Thagaard (2018) og Johannessen et al. (2016) som viser til at kvalitative metoder retter oppmerksomheten mot et fåtall personer med særskilte kvalifikasjoner for å svare på problemstillingen.» (s. 44)

Masteroppgaven fra 2019:

«Vi ser til Thagaard (2018) og Johannessen et al. (2016) som viser til at kvalitative metoder retter oppmerksomheten mot et fåtall personer med særskilte kvalifikasjoner for å svare på problemstillingen.» (s. 60)

Eksempel 3

Et tredje eksempel fra masteroppgaven fra 2019 handler om hvordan problemstillinger skal utarbeides.

Kjerkol:

«Problemstillingen skal ifølge Thagaard (2018) bidra til å gi svar på formålet med studien gjennom å være et spørsmål som avgrenser og er retningsgivende for arbeidet med prosjektet. I tillegg skal problemformuleringen kunne besvares i løpet av studien» (s. 41)

Masteroppgaven fra 2019:

«Problemstillingen skal ifølge Thagaard (2018) bidra til å gi svar på formålet med studien gjennom å være et spørsmål som avgrenser og er retningsgivende for arbeidet med prosjektet. I tillegg skal problemformuleringen kunne besvares i løpet av studien» (s. 58)

Eksempel 4



Det fjerde eksempelet fra masteroppgaven fra 2019 handler om generaliserbarhet.

Kjerkol:

«Med en detaljert beskrivelse av hele forskningsprosessen mener vi at studiens funn kan være naturalistisk generaliserbare og resultatene kan være overførbare til andre relevante forhold og studier.» (s. 48)



Masteroppgaven fra 2019:

«Med et slikt utgangspunkt mener vi at studiens funn kan være naturalistisk generaliserbare og resultatene kan være overførbare til andre relevante studier under forutsetningene beskrevet ovenfor.» (s. 66)



Eksempel 5

I masteroppgaven fra 2019 omtales også funn fra Trondheim. I oppgaven til Kjerkol og hennes medstudent er dette blitt til funn fra Værnes-regionen.

Kjerkol:



«Utviklingen i Værnesregionen speiler noe av det kommunesektoren har vært opptatt av de siste årene, nemlig å finne løsninger på sine komplekse problem i partnerskap.» (s. 9)

Masteroppgaven fra 2019:

«Utviklingen i Trondheim kommune speiler noe av det kommunesektoren for øvrig har vært opptatt av de siste årene, nemlig å finne løsninger på sine komplekse problem i partnerskap.» (s. 15)



Eksempel 6

En Reddit-bruker påpekte tirsdag ytterligere likheter mellom en passasje der Kjerkol og medstudenten redegjør for sin oppgaves struktur, og måten det samme er gjort i oppgaven fra 2019. Kjerkol og medstudenten viser her verken til den andre oppgaven, eller litteraturen denne referer til.

Kjerkol:

«For å sikre kvalitet i forskningen må studien være koherent. Vi førsøker å vise sammenheng mellom problemstilling og valg av teori, metode, datautvikling og analyse i de påfølgende kapitlene. Avhandlingen er ment å følge en konsistent «rød tråd» hvor teori, metode og analyse er ensartet gjennom hele arbeidet med vår avhandling.» (s. 12)

Masteroppgaven fra 2019:

«For å sikre kvalitet i forskningen må studien være koherent. Det innebærer at det skal være en sammenheng mellom problemstilling og valg av teori, metode, datautvikling og analyse. Dette har vi søkt å imøtekomme. Vi har også tilstrebet å være konsistent, noe som innebærer at teorien, metoden og analysen må være ensartet gjennom hele arbeidet og følge en rød tråd (Thagaard, 2018; Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2017).» (s. 18)



Eksempel 7

På side 21 i Kjerkol og medstudentens oppgave dukker det opp to setninger til som er identiske med masteroppgaven fra 2019, uten at det blir vist til noen kilde eller brukt anførselstegn. Ordene «rettferdiggjøres» og «legitimeres» er uthevet i kursiv i begge oppgaver.

Kjerkol:

«I trinn tre må den nye kunnskapen rettferdiggjøres og legitimeres gjennom å forklare og overbevise. Ny kunnskap kan skapes når det legges til rette for gode relasjoner og dialog mellom kolleger.» (s. 21)

Masteroppgaven fra 2019:

«I trinn tre må den nye kunnskapen rettferdiggjøres og legitimeres gjennom å forklare og overbevise. Ny kunnskap kan skapes når det legges til rette for relasjonsbygging og dialog mellom kolleger.» (s. 47)

Eksempel 8

I gjennomgangen er det også funnet eksempler på tekstlikhet med en masteroppgave fra 2015.

I et av disse eksemplene er det snakk om identiske beskrivelser av hva informanter skal ha sagt – til tross for at Kjerkol og medstudenten har hatt helt andre informanter.

Det fins ingen referanser til masteroppgaven fra 2015 i Kjerkol og medstudentens oppgave.

Kjerkol:



«Flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.» (s. 78)

Masteroppgaven fra 2015:

«Som vi vil komme tilbake til i empirien, viser det seg derimot at flere av våre informanter ser på velferdsteknologi ikke bare som et supplement, men som et nødvendig og velkomment tilskudd til eksisterende arbeidskraft, der ansatte og teknologien står i en relasjon til hverandre. Denne relasjonelle ontologien danner også utgangspunkt for vårt syn på teknologien, i det vi mener at mennesker og ting står i et produktivt utviklingsforhold til hverandre.» (s. 24)

Eksempel 9

Et nytt eksempel på tekstlikhet med masteroppgaven fra 2015 følger på neste side i oppgaven til Kjerkol og medstudenten.

Kjerkol:



«Å få frem informantens beskrivelse av sin hverdag er viktig i det kvalitative intervjuet, dette for å kunne tolke betydningen av de fenomen som beskrives (Johannessen et al., 2010).» (s. 43)

Masteroppgaven fra 2015:

«Å få frem informantens beskrivelse av sin hverdag, er viktig i det kvalitative intervjuet, dette for å kunne tolke betydningen av de fenomen som beskrives. (Johannessen et al., 2010, s.135-136).» (s. 57)

Eksempel 10

I en diskusjon om filosofi i masteroppgaven til Kjerkol og medstudenten dukker det opp flere passasjer som ligner en masteroppgave som ble levert ved UiO i 2014.

Heller ikke denne masteroppgaven fins det referanser til i oppgaven som Kjerkol og medstudenten leverte.

Kjerkol:

«Forståelsen og definisjonen av begrepet kunnskap har vært diskutert av filosofer og kritiske tenkere helt tilbake til de gamle grekernes tid.» (s. 18)



Masteroppgaven fra 2014:

«Forståelsen og definisjonen av begrepet kunnskap har vært diskutert av filosofer og kritiske tenkere i tusener av år, helt tilbake til de gamle grekernes tid.» (s. 4)

Eksempel 11

Kjerkol:



«Platon (400 år fvt.) oppfattet kunnskap som berettiget overbevisning, mens Aristoteles, Platons elev, hevdet at «kunnskap hadde flere fasetter og kunne kategoriseres både som tekne (en håndverksmessig, oppgaveorientert og praktisk kunnskap), episteme (sann kunnskap), og fronesis (en praktisk visdom utviklet gjennom erfaring)» (Irgens & Wennes, 2011:17)» (s. 18)

Masteroppgaven fra 2014:

«Den store filosofen Platon oppfattet kunnskap som berettiget overbevisning, mens Aristoteles derimot, Platons elev, hevdet at ”kunnskap hadde flere fasetter og kunne kategoriseres både som tekne (en håndverksmessig, oppgaveorientert og praktisk kunnskap), episteme (sann kunnskap), og fronesis (en praktisk visdom utviklet gjennom erfaring)” (Irgens & Wennes 2011:17)» (s. 4)

Eksempel 12

Kjerkol:



«Senere har flere store tenkere bygd videre på Platons og Aristoteles tanker om kunnskap, blant dem Descartes (1596-1650). Han videreførte synet på kunnskap som episteme gjennom å vektlegge rasjonell tenkning og reduksjonistiske metoder. Descartes hevdet at vi lett kan la oss lure av sansene våre, derfor må vi gjennom tenkning og kontrollert logisk metodikk komme frem til epistemisk kunnskap og sann vitenskapelig viten» (s. 18)

Masteroppgaven fra 2014:

«Senere har flere store tenkere bygget videre på Platons og Aristoteles tanker om kunnskap, blant dem erkjennelsesfilosofen René Descartes. Han videreførte synet på kunnskap som episteme gjennom å vektlegge rasjonell tenkning og reduksjonistiske metoder. Descartes hevdet at vi lett kan la oss lure av sansene våre, derfor må vi gjennom tenkning og kontrollert logisk metodikk komme frem til epistemisk kunnskap, fakta og til sann vitenskapelig viten (Irgens & Wennes 2011). Descartes rasjonelle tankegang har blitt udødeliggjort gjennom hans berømte utsagn «Cogito ergo sum» som oversatt til norsk betyr «jeg tenker, derfor er jeg». (s. 4)

Eksempel 13

Kjerkol:



«Den italienske filosofen Vico (1668–1744) kritiserte Descartes for å ha ignorert fronesis til fordel for episteme (Irgens & Wennes, 2011).» (s. 18)



Masteroppgaven fra 2014:

«Den italienske filosofen Giovan Battista Vico kritiserte dog Descartes for å ha ignorert fronesis til fordel for episteme. Vico hevdet at Descartes ikke tok i betraktning den praktiske, narrative og folkelige kunnskapen som man finner i kollektiv kunnskap som eksempelvis metaforer, kunst og religion (Irgens & Wennes 2011).» (s. 5)



Eksempel 14

Kjerkol:



«De forskjellige perspektivene på kunnskap som Descartes og Vico representerte, er fortsatt aktuelle når det gjelder kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse. Perspektivene fører med seg konsekvenser for hvordan man tilrettelegger for kunnskapsdeling og for hvordan man leter etter kunnskap i organisasjoner. Mens det ene perspektivet er strukturelt, kognitivt, objektivistisk, statisk og instrumentelt, er det andre perspektivet er prosessuelt, sosialt, praksisbasert og dynamisk (Irgens og Wennes, 2011)» (s. 18)

Masteroppgaven fra 2014:

«De forskjellige perspektivene på kunnskap som Descartes og Vico representerte, er fortsatt aktuelle den dag i dag når det gjelder kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse. Disse to perspektivene fører med seg konsekvenser for hvordan man tilrettelegger for kunnskapsdeling og for hvordan man leter etter kunnskap i organisasjoner. Det ene perspektivet er strukturelt, kognitivt, objektivistisk, ressursbasert, statisk og instrumentelt, mens det andre perspektivet er prosessuelt, sosialt, praksisbasert, dynamisk og refleksivt (Irgens & Wennes 2011)» (s. 6)



Eksempel 15

Et annet eksempel på tekstlikhet er funnet i fagboken «Handlingsrom for profesjonalisert velferd: Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern», med Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll som redaktører. Denne ble utgitt i 2021.

Fagboken er oppført i litteraturlisten til Kjerkol og medstudenten, men det nær identiske avsnittet er ikke kreditert denne kilden.

Kjerkol:

«Ifølge Røvik (2007) er byråkratiet fremdeles den dominerende organisasjonsformen i ulike virksomheter i Norge. Hjemmetjenestene kan betraktes som et profesjonelt byråkrati kjennetegnet av at ansatte med sin profesjonsbakgrunn er tildelt en viss beslutningsmyndighet og handlefrihet. Organisasjonsstrukturen definerer hvordan arbeidsoppgaver i organisasjonen skal fordeles, grupperes og koordineres (Jacobsen & Thorsvik, 2019).» (ss. 11–12)



Fagboken:

«Ifølge Røvik (2007) er byråkratiet fremdeles den dominerende organisasjonsformen i ulike virksomheter i Norge. Sykehjemmet kan betraktes som et profesjonelt byråkrati kjennetegnet av at ansatte med sin profesjonsbakgrunn er tildelt en viss beslutningsmyndighet og handlefrihet. Organisasjonsstrukturen definerer hvordan arbeidsoppgaver i organisasjonen skal fordeles, grupperes og koordineres (Jacobsen & Thorsvik, 2019).» (s. 135)



Eksempel 16

Tirsdag omtalte både NRK og Dagens Næringsliv et annet eksempel på tekstlikhet med rapporten «Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester» fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) fra 2015.

Eksempelet inneholder blant annet en setning om «vår forskning». Kjerkol og medforfatteren har ikke oppgitt rapporten fra 2015 som kilde.

Kjerkol:

«Det er et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som kommer frem i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at tjenesten kan håndtere teknologien i perioder hvor de som håndterer teknologien best er fraværende, eller har ferie.» (s. 73)

Rapporten:

«Det er også et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som er adressert i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at kommunen kan håndtere teknologien i perioder også dersom personalet som vanligvis håndterer teknologien er syke eller avvikler ferie.» (s. 12)

Eksempel 17

I en artikkel i Dagens Næringsliv mandag ble flere nye eksempler på tekstlikhet trukket fram.

Blant disse er tekstlikheter med en fagrapport om velferdsteknologi som Helsedirektoratet utga i 2012. Kjerkol og medstudenten har oppgitt fagrapporten i litteraturlisten, men avsnitt som er nær identiske med fagrapporten, er ikke kreditert til den.

Kjerkol:

«Innenfor helse- og omsorgssektoren anses innføring av velferdsteknologi som en tjenesteinnovasjon, siden teknologiske produkter sjelden kan stå alene (Clark & Goodwin, 2010). Gevinster ved bruk av velferdsteknologi antas å komme fra den sammenheng produktet brukes innenfor og ikke fra produktet i seg selv (Clark & Goodwin, 2010).» (s. 90–91)



Fagrapporten:

«Innenfor helse- og omsorgssektoren er det avgjørende å anse velferdsteknologi som en tjenesteinnovasjon, siden teknologiske produkter sjelden kan stå alene (Clark & Goodwin 2010). De største gevinster ved bruk av velferdsteknologi antas å komme fra den sammenheng produktet brukes innenfor (f.eks. tjenestetilbudet) og ikke fra produktet i seg selv (Clark & Goodwin 2010) – men dette forutsetter at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk.» (s. 23)

Eksempel 18

Kjerkol:



«Velferdsteknologiske løsninger kan i enkelte tilfeller være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer, men i mange tilfeller brukes velferdsteknologiske løsninger i en større sammenheng, der for eksempel signaler hjelpemiddelet sender ut, må følges opp av brukeren selv eller andre. Teknologien gir et behov for interaksjon mellom kunnskap, produkt, teknologi og organisering» (s. 91)



Fagrapporten:

«Velferdsteknologiske løsninger kan i enkelte tilfeller være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer – uten behov for bistand. I svært mange tilfeller benyttes velferdsteknologiske løsninger i en større sammenheng, f.eks. der signaler hjelpemiddelet sender ut må følges opp av brukeren selv eller andre. I sin enkelthet eller sin kompleksitet gir teknologi et behov for interaksjon mellom kunnskap, produkt, teknologi og organisering.» (s. 21)

Eksempel 19

I artikkelen i Dagens Næringsliv mandag trekkes også KS-utgivelsen «Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon» fra 2018 fram.

Masteroppgaven til Kjerkol og medstudenten inneholder flere referanser til denne håndboka, og utgivelsen er også oppgitt i litteraturlisten. I artikkelen i Dagens Næringsliv påpekes det likevel at Kjerkol og medstudenten har gjengitt et helt avsnitt fra håndboka tilnærmet ordrett – uten anførselstegn, men riktignok med kreditering til slutt.

Kjerkol:

«Engelskspråklig forskningslitteratur får fram en viktig nyanse i begrepet samskaping ved å splitte fenomenet opp i to begreper: co-creation og co-production. De to skiller seg fra hverandre først og fremst ved at co-creation peker mot å skape noe nytt – en ny tjeneste eller service med verdi, mens co-production i større grad peker mot et produksjonsfellesskap. Co-production rammer inn samarbeidet helt fra utviklingsfasen og ut gjennom selve leveransen – det forutsetter derfor en avhengighet mellom ulike aktører over tid (KS, 2018).» (s. 36)



KS-håndboka:

«Engelskspråklig forskningslitteratur får fram en viktig nyanse i begrepet samskaping ved å splitte fenomenet opp i to begreper: co-creation og co-production. De to skiller seg fra hverandre først og fremst ved at co-creation peker mot å skape noe nytt – en ny tjeneste/service med verdi, mens co-production i større grad peker mot et produksjonsfellesskap. Co-production rammer inn samarbeidet helt fra utviklingsfasen og ut gjennom selve leveransen – det forutsetter derfor en avhengighet mellom ulike aktører over tid.» (s.12)



Eksempel 20

Sent mandag kveld ble enda flere eksempler kjent i artikler i VG og Aftenposten.

Her vises det blant annet til tekstlikhet med NSE-rapporten «Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi» fra 2017. Denne er med i Kjerkol og medstudentens litteraturliste og refereres til flere ganger i masteroppgaven, men det er også eksempler på tekstlikhet der kreditering mangler eller er ufullstendig.



Kjerkol:

«Teknologi bringer inn flere faktorer som ledere må forholde seg til.» (s. 10)

NSE-rapporten:



«Teknologi bringer flere faktorer som ledere må forholde seg til.» (s. 21)



Eksempel 21

Kjerkol:

«Velferdsteknologi innebærer større vektlegging av selvhjelpsaspektet hos borgerne.» (s. 17)

NSE-rapporten:



«Velferdsteknologi innebærer større vektlegging av selvhjelpsaspektet hos borgerne.» (s. 21)



Eksempel 22

Kjerkol:

«Selv om velferdsteknologi har en stor potensiell verdi, vil effektene være ulike for de involverte aktørene. Både tilsiktede og utilsiktede effekter kan gjøre at noen påvirkes både positivt og negativt når nye løsninger tas i bruk, og det kan være vanskelig å veie disse effektene opp mot hverandre.» (s. 16)



NSE-rapporten:

«Selv om velferdsteknologi har stor potensiell verdi, vil fordelingen av effektene være ulik for de involverte aktørene. Både tilsiktede og utilsiktede effekter kan gjøre at noen påvirkes både positivt og negativt når nye løsninger tas i bruk, og det kan være utfordrende å veie disse effektene mot hverandre.» (s. 23)

Eksempel 23



Kjerkol:

«Teknologien gir også grobunn for diskusjoner der ytterpunktene kald teknologi og varme hender stilles opp mot hverandre.» (s. 17)



«Teknologiens inntreden i helsetjenesten har også gitt grobunn for diskusjoner der ytterpunktene kald teknologi og varme hender stilles opp mot hverandre. En slik polarisering mellom gammel og ny metode utfordrer profesjonsetikken og kulturer. Endringsledelse i denne konteksten kan fremstå som utfordrende og krever både kunnskap og godt lederskap. I tillegg øker behovet for samarbeid med andre. For eksempel er IT-ledere også en gruppe kommunale ledere som blir berørt av velferdsteknologiens ringvirkninger i organisasjonen.» (s. 72)

NSE-rapporten:



«Teknologiens inntog har også gitt grobunn for diskusjoner der ytterpunktene kald teknologi og varme hender stilles opp mot hverandre. En slik polarisering mellom gammel og ny metode utfordrer profesjonsetikken. Endringsledelse i denne konteksten kan fremstå som utfordrende og krever både kunnskap og godt lederskap. IT-ledere er også en gruppe kommunale ledere som blir berørt av velferdsteknologiens ringvirkninger i organisasjonen.» (s. 21)

Eksempel 24

I VG vises det også til en forskningsartikkel fra 2018. Denne har tittelen «Hva er digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon?» og ble skrevet av Karen S. Osmundsen, Jon Iden og Bendik Bygstad i forbindelse med en forskningskonferanse.

Artikkelen er oppført i Kjerkol og medstudentens litteraturliste og referert til underveis, men VG trekker fram at den tre steder er gjengitt ordrett.

Kjerkol:

«En vanlig fremstilling av digital transformasjon i litteraturen er å utnytte digitale teknologier for å muliggjøre vesentlige forbedringer i en virksomhet.» (s. 88)

Forskningsartikkelen:



«En vanlig fremstilling av digital transformasjon i litteraturen er å utnytte digitale teknologier for å muliggjøre vesentlige forbedringer i en virksomhet.» (s. 7)



Eksempel 25

Kjerkol:

«Digital oppgradering innebærer bruk av digital teknologi til å øke effektiviteten i arbeidsprosesser, mens digital transformasjon innebærer bruk av digital teknologi til å gjøre vesentlige endringer av arbeidsprosesser eller verdiskapning, eller i noen tilfeller, å tilby nye digitale produkter.» (s. 88)

Forskningsartikkelen:



«Digital oppgradering innebærer bruk av digital teknologi til å øke effektiviteten i arbeidsprosesser, mens digital transformasjon innebærer bruk av digital teknologi til å vesentlige endringer av arbeidsprosesser eller verdiskapning, eller i noen tilfeller, å tilby nye digitale produkter (Libert et al., 2016; Nwankpa & Roumani, 2016).» (s. 8)

Eksempel 26

Kjerkol:



«På organisasjonsnivå utgjør digital transformasjon endringer som påvirker flere organisatoriske dimensjoner, og som krever en redefinering av strategi og nye organisatoriske prosesser, og hvor utfallet er signifikant forskjellig fra den opprinnelige tilstanden.» (s. 88)



Forskningsartikkelen:

«På organisasjonsnivå angår digital transformasjon endringer som påvirker flere organisatoriske dimensjoner, og som krever en redefinering av strategi og nye organisatoriske prosesser, og hvor utfallet er signifikant forskjellig fra den opprinnelige tilstanden (Berghaus & Back, 2017).» (s. 8)

Eksempel 27

Aftenposten trekker også fram tekstlikhet med en Sintef-rapport fra 2015 som ikke er oppgitt i Kjerkol og medstudentens masteroppgave.

Kjerkol:

«Selv om velferdsteknologi har en stor potensiell verdi, vil effektene være ulike for de involverte aktørene. Både tilsiktede og utilsiktede effekter kan gjøre at noen påvirkes både positivt og negativt når nye løsninger tas i bruk, og det kan være vanskelig å veie disse effektene opp mot hverandre.» (s. 16)

Sintef-rapporten:



«Selv om velferdsteknologi har stor potensiell verdi, vil fordelingen av effektene være ulik for de involverte aktørene. Både tilsiktede og utilsiktede effekter kan gjøre at noen påvirkes både positivt og negativt når nye løsninger tas i bruk, og det kan være utfordrende å veie disse effektene mot hverandre.» (s. 12)



Eksempel 28

I VGs artikkel påpekes det også tekstlikhet med Forskningsrådets notat «Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene» fra 2019.



Her har Kjerkol og medstudenten oppgitt notatet som kilde, men gjengitt flere linjer ordrett.

Kjerkol:

«Melby, et al. (2019) understreker at det i det videre arbeidet med utvikling av velferdsteknologi, vil være viktig å undersøke mer om effektene av digitale verktøy på lang sikt, om hvorvidt det er noen negative konsekvenser av å bruke digitale verktøy, og om hvordan verktøyene skal designes slik at de passer til de enkelte brukergruppenes behov og preferanser.» (s. 86)

Notatet:



«I videre forskning vil det være viktig å undersøke mer om effektene av digitale verktøy på lang sikt, om hvorvidt det er noen negative konsekvenser av å bruke digitale verktøy, og om hvordan verktøyene skal designes slik at de passer til de enkelte brukergruppenes behov og preferanser – noe som innebærer at vi må ha med oss brukerne når løsninger skal utvikles.» (s. 3)

Eksempel 29

NRK viser i sin gjennomgang til en SINTEF-rapport fra 2016. Denne er oppgitt i litteraturlisten til Kjerkol og medstudenten og refereres til flere steder i masteroppgaven.

Det følgende avsnittet er likevel gjengitt nesten ordrett uten kreditering.

Kjerkol:



«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer, der velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm» (s.73)

SINTEF-rapporten:

«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer. Nye velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm.» (s. 6)



Eksempel 30

I en annen artikkel dokumenterer NRK tekstlikhet med en masteroppgave fra 2013. Denne er ikke oppgitt som kilde.

Kjerkol:



«Gourlay (2006) viser til at taus kunnskap kan knyttes til individet, men han viser også til organisatorisk eller kollektiv taus kunnskap. Det er kunnskap knyttet til organisatoriske muligheter, prosedyrer og rutiner som har et strukturelt perspektiv i seg. Gotvassli (2015) refererer til Gottschalk (2004) som hevder at taus kunnskap er vanskelig å formalisere, noe som gjør at det er krevende å overføre kunnskapen og dele den med andre. Videre hevder han at den tause kunnskapen ofte ligger i relasjoner mellom personer innarbeidet i språkbruk og delte forestillinger (Gotvassli, 2015).» (ss. 21–22)



Masteroppgaven fra 2013:

«Gourlay (2005) sier at taus kunnskap kan knyttes til individet, men han viser også til organisatorisk eller kollektiv taus kunnskap. Det er kunnskap knyttet til organisatoriske muligheter, prosedyrer og rutiner som har et strukturelt perspektiv i seg. En annen teoretiker Gottschalk (2004) hevder at taus kunnskap er vanskelig å formalisere, noe som gjør at det er krevende for å overføre kunnskapen og dele den med andre. Videre hevder han at den tause kunnskapen ofte ligger i relasjoner mellom personer innarbeidet i språkbruk og delte forestillinger som kan sies å representere et prosessuelt kunnskapssyn.» (s. 19)

Eksempel 31

Kjerkol:

«Krogh et al. (2001) tar utgangspunkt i at kunnskap er dynamisk, relasjonell og knyttet til menneskelig aktivitet, og definerer kunnskap som: berettiget og sann overbevisning (Krog et al., 2001:20). Denne definisjonen peker tilbake til det enkelte menneskets overbevisning om hva kunnskap er. Dette avhenger av flere faktorer i et menneskes liv som for eksempel oppdragelse, utdanning, menneskesyn og politisk tilhørighet. Hvor vellykket kunnskapsutviklingen i en organisasjon blir, er alltid avhengig av hvordan menneskene i organisasjonen forholder seg til hverandre (Krog et al., 2001).» (s. 19)

Masteroppgaven fra 2013:



«Von Krog, Ichijo og Nonaka (2001:20) definerer kunnskap som: Berettiget og sann overbevisning. Denne definisjonen peker tilbake til det enkelte menneskets overbevisning om hva kunnskap er. Dette avhenger av flere faktorer i et menneskes liv som oppdragelse, utdanning, menneskesyn og politisk tilhørighet. Hvor vellykket kunnskapsutviklingen i en organisasjon blir alltid avhengig av hvordan menneskene i organisasjonen forholder seg til hverandre.» (s. 11)

Eksempel 32

Kjerkol:

«Ba er et fellesrom hvor kunnskap utveksles, skapes og brukes, et nettverk som er basert på interaksjon som bestemmes av hvor mye tillit og omsorg de ansatte viser.» (s. 21)

Masteroppgaven fra 2013:



«Ba er et fellesrom hvor kunnskap utveksles, skapes og brukes; et nettverk som er basert på interaksjon som bestemmes av hvor mye tillit og omsorg de ansatte viser.» (s. 31)

Eksempel 33

Dagens Næringsliv har i en av sine artikler om saken påpekt tekstlikhet med en artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift.

Kjerkol og medstudenten har kreditert artikkelen som kilde, men gjengitt mye tekst ordrett.

Kjerkol:



«Samskaping i form av samproduksjon med brukere reiser for eksempel spørsmål om likebehandling, og om det oppstår forskjeller i velferdsytelser fordi brukere har ulike forutsetninger for å bidra.I mange tilfeller kan det også være viktig å se samskaping i kontrast til andre former for medvirkning, og stille spørsmål ved hva samskaping gjør med ulike gruppers muligheter for reell medvirkning (Røiseland & Lo, 2019)» (s. 36)

Artikkelen:



«Samskaping i form av samproduksjon med klienter og brukere reiser for eksempel spørsmål om likebehandling, og om det oppstår forskjeller i velferdsytelser fordi brukere har ulike forutsetninger for å bidra. I så fall bidrar samskaping til mer forskjell i et velferdssystem hvor likhetsverdien tradisjonelt har stått sterkt. I mange tilfeller kan det også være viktig å kontrastere samskaping med andre former for medvirkning, og stille spørsmål ved hva samskaping gjør med ulike gruppers muligheter for reell medvirkning.» (s. 57)



Eksempel 34

Dagens Næringsliv påpeker også et eksempel på tekstlikhet med en doktorgradsavhandling fra NTNU.

Kjerkol og medstudenten har gjengitt én setning fra avhandlingen nesten ordrett, men også oppgitt den som kilde.

Kjerkol:



«Handlingene kan ikke knyttes til kun ett individ men er distribuert blant en lang rekke aktører i nettverket som kan være både menneskelige og ikke-menneskelige aktører (Bye, 2008)» (s. 25)

Doktorgradsavhandlingen:

«Handlingene kan ikke knyttes til kun et individ men er distribuert blant en lang rekke aktører i nettverket som kan være både menneskelige og ikke-menneskelige aktører.» (s. 40)

Eksempel 35



Videre hos Dagens Næringsliv vises det til et kunnskapsnotat fra Senter for omsorgsforskning.

Også her har Kjerkol og medstudenten referert til kilden, og bare deler av en setning er gjengitt ordrett.

Kjerkol:

«Ledelsens rolle i sykehjem og hjemmebaserte tjenester anses blant annet å tilrettelegge for utvikling og endring, og samtidig sikre kvalitet i tjenestene gjennom gode støttende systemer og strukturer (Cappelen et al., 2020)» (s. 22)



Kunnskapsnotatet:

«Lederens rolle blir å tilrettelegge for utvikling og endring og samtidig sikre kvalitet i tjenestene gjennom gode støttende systemer og strukturer.» (s. 14)

Eksempel 36

Aftenposten viser til likheter mellom en passasje i Kjerkol og medstudentens oppgave og en publikasjon fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Teksten fra Napha handler om boka «Trender og translasjoner», skrevet av Kjell Arne Rørvik. Rørviks bok er henvist til i Kjerkol og medstudentens oppgave, men ikke teksten fra Napha.

Kjerkol:

«Utveksling av ideer, praksis og kunnskap på tvers av tjenestenivå er sentralt når en samhandler(...) Det betyr at det er bedre å utvikle lokalt tilpassede praksiser, enn å kopiere praksiser som er støpt i en form. For å utvikle lokalt tilpassede samhandlingsformer, må den opprinnelige praksisen gjøres matnyttig, praksisen må tas ut av en kontekst, dekontekstualiseres.» (s. 36)

Napha:

«Utveksling av ideer, praksis og kunnskap på tvers av tjenestenivå er sentralt i samhandlingsprosjektene.» (...) «Denne kunnskapen støtter ideen om at det er bedre å utvikle lokalt tilpassede samhandlingsmodeller enn å kopiere standardiserte sådanne.» (s. 146)

Eksempel 37

Kjerkol:

«Videre må man identifisere hva som kjennetegner organisasjonen som skal ta til seg den nye praksisen. Nye ideer møter eksisterende praksis og kultur og må tilpasses en annen organisasjon. Ideer og praksiser må settes inn i en ny kontekst, kontekstualiseres.» (s. 36-37)

Napha:

«Man må identifisere hva som kjennetegner organisasjonen som skal ta til seg den nye praksisen. Nye ideer møter en eksisterende tenkning. Man må derfor forholde seg til denne. Ideer og praksis må tilpasses en annen organisasjon, de kan sjelden tas inn direkte. De må settes inn i en ny kontekst – kontekstualiseres.» (s. 146)

Eksempel 38

En annen passasje som dukker opp to steder i Kjerkol og medstudentens oppgave er svært lik en nettsidetekst fra KS om aldersvennlige lokalsamfunn, skriver Aftenposten.

Teksten fra KS blir ikke vist til noen av stedene i masteroppgaven.

Kjerkol:

«Kommunene må sette seg i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning er sentralt for at eldre og brukere av helse- og omsorgstjenestene skal kunne oppnå god helse og livskvalitet.» (s. 9)

KS:



«Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.»



Eksempel 39

Aftenposten trekker også fram en passasje som har flere likheter med en masteroppgave som ble levert ved NTNU i 2013. Denne er ikke referert til av Kjerkol og medstudenten.

Kjerkol:

«Det praksisbaserte perspektivet ser kunnskap som noe som er forankret i menneskelig praksis, og legger til grunn at IKT bør ha en støttende rolle i organisasjoners kunnskapsledelsesstrategi.» (s. 26)

Masteroppgaven fra 2013:

«Denne avhandlingen støtter seg til et praksisbasert perspektiv, som ser kunnskap som noe som er forankret i menneskelig praksis. Dette perspektivet legger til grunn at informasjonssystemer bør ha en støttende rolle i organisasjoners kunnskapsledelsesstrategi.» (s. 3)

Eksempel 40

Aftenposten viser også til en setning som har likheter med en artikkel fra Tidsskrift for omsorgsforskning, og dukker opp på side 78 i Kjerkol og medstudentens oppgave – der som noe informantene i oppgaven skal ha fortalt.

Artikkelen er referert til i litteraturlisten, men ikke løpende i teksten på oppgaven.



Kjerkol:

«Informantene påpeker at behovene brukeren har må kartlegges for deretter å vurdere om teknologien kan være til hjelp for å ivareta disse behovene.» (s. 78)



Tidsskrift for omsorgsforskning:

«En så betydningen av først å undersøke hvilke behov brukerne hadde, for deretter å vurdere om teknologi kunne være til hjelp for å ivareta disse behovene.» (s. 140)



Eksempel 41

En passasje som gjentas to steder i Kjerkol og medstudentens oppgave har likheter med en annen masteroppgave levert ved Nord universitet i 2018, skriver Aftenposten. Begge oppgavene viser til en artikkel av Jan Grund fra 2006.

I masteroppgaven er en del av teksten markert som et direkte sitat fra Grund. Det er den ikke i Kjerkol og medstudentens oppgave. Kjerkol og medstudenten har heller ikke oppgitt masteroppgaven som kilde.

Kjerkol:

«Ledelse av kunnskapsorganisasjoner er komplekst, det dreier seg om å håndtere usikkerhet, konflikter, tvetydighet, dilemmaer og paradokser. Kunnskapsorganisasjoner trenger ledere med faglige, administrative og relasjonelle ferdigheter.» (s. 12; s. 101)

Masteroppgaven fra 2013:

«Ledelse av kunnskapsorganisasjoner dreier seg om å håndtere usikkerhet, konflikter, tvetydigheter, dilemmaer og paradokser.» (s. 7)

«Grund (2006) skriver «Kunnskapsorganisasjoner og kunnskapsarbeidere trenger ledere med både faglige, administrative og – ikke minst –relasjonelle ferdigheter»» (s. 7)

Eksempel 42



Aftenposten viser også til Kjerkol og medstudentens omtale av en artikkel av Andreas Riege. Denne er også nevnt i Kjerkol og medstudentens litteraturliste. Artikkelen er omtalt på en liknende måte i en masteroppgave fra 2015, inkludert en lik skrivefeil.

Denne oppgaven er ikke referert til av Kjerkol og medstudenten.

Kjerkol:

«Riege (2005) ser også potensielle teknologiske barrierer knyttet til kunnskapsutvikling. Teknologi kan bidra til at kunnskapsdeling gjøres enklere og mer effektivt, men selv om en type teknologi fungere godt i en virksomhet vil den ikke nødvendigvis gjøre det i en annen. Derfor må teknologi og mennesker tilpasses.» (s. 99)



Masteroppgaven fra 2015:

«Kunnskapsdeling kan understøttes av teknologi gjennom at deling gjøres enklere og mer effektivt. Paradokset er fordi om en type teknologi fungere godt i en virksomhet vil den ikke nødvendigvis gjøre det i en annen. Derfor må teknologi og mennesker tilpasses (Riege, 2005, s. 29).» (s. 43)

Eksempel 43

To setninger på side 100 i Kjerkols oppgave dukker opp i motsatt rekkefølge i en rapport fra Helsedirektoratet i 2019, skriver Aftenposten. Kjerkol og medstudenten viser til samme kilde som Helsedirektoratet, men de viser ikke til rapporten. De bruker heller ikke anførselstegn, selv om setningene er identiske.

Kjerkol:

«Ulikt regelverk, men også ulik forståelse og mangelfull kjennskap til regelverk, kan hindre samarbeid (Krane et al., 2017). Lover knyttet til dokumentasjon av helse-informasjon oppleves ofte som en begrensning i forhold til deling av informasjon.» (s. 91)



Helsedirektoratet:

«Lover knyttet til dokumentasjon av helse-informasjon oppleves ofte som en begrensning i forhold til deling av informasjon (Direktoratet for E-helse 2019a).» (s. 17)

«Ulikt regelverk, men også ulik forståelse og mangelfull kjennskap til regelverk, kan hindre samarbeid (Krane mfl. 2017).» (s. 18)

Eksempel 44

På side 28 i Kjerkol og medstudentens oppgave blir det vist til litteratur fra Harold Leavitt. Her er to setninger identiske med en masteroppgave som ble levert ved Høgskolen i Sørøst-Norge i 2017, skriver Filter Nyheter. I litteraturlisten til Kjerkol og medstudenten er det verken vist til Leavitt eller masteroppgaven.

Dette eksempelet ble først påpekt på Reddit.

Kjerkol:

«Med utgangspunkt i denne modellen argumenterte Leavitt (1964) for at man må se på endringsvariablene i et dynamisk samspill, som et sosialt system. Han mente at man ikke kunne se på strukturendringer alene, men også måtte se på hvilke konsekvenser endringer i strukturen ville ha på resterende del av organisasjonen.» (s. 28)

Masteroppgaven fra 2017:



«Med utgangspunkt i denne modellen argumenterte Leavitt (1964) for at man må se på endringsvariablene i et dynamisk samspill, som et sosialt system. Han mente at man ikke kunne se på strukturendringer alene, men også måtte se på hvilke konsekvenser endringer i strukturen ville ha på resterende del av organisasjonen (Leavitt referert i Nilsen & Ry, 2014, s. 4-6).» (s. 21)

Eksempel 45

En oppsummering av en annen bok har flere likheter med en tekst skrevet av Egil Sandvik i 1999, noe blant andre Filter Nyheter har påpekt. I litteraturlisten viser Kjerkol og medstudenten til boken, men ikke teksten til Sandvik.

Kjerkol:

«Krogh, Ichijo og Nonaka (2001), hevder at mellomledere har en svært sentral rolle i kunnskapende organisasjoner. De knytter forbindelsen mellom “slik det er” og “slik det burde være”. Det vil si hverdagen i tjenesten og sentralt utpekte mål og strategier i styringsdokument tilsvarende NOU 2011: 11. Mellomlederne tilrettelegger også for at kunnskap beveger seg mellom de ulike nivåene i organisasjonen, det vil si mellom individ-, gruppe og organisasjonsnivå. Den avanserte kunnskapsarbeideren både kan og vil lede seg selv, men trenger støtte, inspirasjon og læringsmuligheter.» (s. 17)

Sandvik:

«Nonaka hevder at mellomledere har en svært sentral rolle i kunnskapende organisasjoner (Nonaka/ Takeuchi 1997). De fungerer som en broforbindelse mellom toppledelsens visjonære idealer og den ofte kaotiske markedsvirkeligheten for dem som opererer i førstelinjen. De knytter forbindelsen mellom «slik er det» og «slik burde det være». Mellomledere «gjenskaper» virkeligheten. De tilrettelegger også for at kunnskap beveger seg mellom de ulike nivåer i organisasjonen, dvs. mellom individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.»



«Den avanserte kunnskapsarbeider både kan og vil lede seg selv, men trenger støtte, inspirasjon og læringsmuligheter.»



Eksempel 46

Kjerkol og medstudenten viser til Digitaliseringsdirektoratet som kilde, både løpende i oppgaven og i litteraturlisten, skriver Filter Nyheter. Det er imidlertid ikke brukt anførselstegn for å vise at passasjer er hentet nesten ordrett fra direktoratets nettsider.

Kjerkol:

«Et økosystem er dynamisk og vil være i konstant endring. Endringene skjer basert på hvordan aktørene opererer og påvirker hverandre, hvordan man løser nye behov og utfordringer, og hvordan man samhandler om dette. Samordning og koordinering er derfor viktig. Aktørene må ha en felles forståelse av reglene eller rammebetingelsene som gjelder i felles økosystem. Styring kan bare skje gjennom rammebetingelsene, og ikke styring av selve økosystemet.» (s. 87)

Digitaliseringsdirektoratet:

«Felles økosystem er dynamisk og vil være i konstant endring. Endringene skjer basert på hvordan aktørene opererer og påvirker hverandre, hvordan man løser nye behov og utfordringer, og hvordan man samhandler om dette. Samordning og koordinering er derfor viktig. Aktørene må ha en felles forståelse av reglene eller rammebetingelsene som gjelder i felles økosystem. Styring kan bare skje gjennom rammebetingelsene, og ikke av selve økosystemet.»



Eksempel 47

Kjerkol:

«Digital transformasjon er en prosess, en stor endring og redesign av tjenesten på alle nivå. Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.» (s. 91)

Digitaliseringsdirektoratet:

«Digital transformasjon er en prosess, en stor endring, og en redesign av virksomheten på alle nivå.»

«Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.»



Slik har Kjerkol forklart seg

Da de første avsløringene kom i VG lørdag, sa Kjerkol at det var snakk om sammenfallende beskrivelser av metode og forskningslitteratur, noe som ifølge henne ikke var så overraskende.

– Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisning, sa Kjerkol til NRK.

Men allerede søndag endret hun forklaring. Kjerkol uttalte da at noe tekst ved en feil var blitt hengende igjen fra en tidligere versjon av oppgaven.

– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver.

– Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd.

Mandag kveld avklarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han fortsatt har tillit til Kjerkol. Tidligere samme dag ble det klart at Nord universitet vil undersøke saken.



Etter dette har Kjerkol ikke gitt ytterlige uttalelser om de ulike eksemplene på tekstlikhet som er avdekket.