Sjokkfunn på botox-klinikk: – Uforsvarlig

FUNN: Dette var noen av funnene som møtte Tolletaten og DMP da de kom på et uvarslet tilsyn hos skjønnhetsklinikken. Foto: Direktoratet for medisinske produkter

Hver eneste dag importeres det legemidler ulovlig til Norge, og Tolletaten jobber iherdig for å avsløre lovbruddene.

Noen ganger lykkes de, andre ganger slipper klinikker og privatpersoner unna.

At de lykkes med å lure systemet, kan potensielt få store konsekvenser for uvitende nordmenn.

Dukket opp på døra

I fjor vår ble en stor pakke med over 100 enheter Botox stoppet av Tolletaten.

Funnet gjorde tollerne urolig, og førte til at de tok med seg Direktoratet for medisinske produkter (DMP) på et uvarslet tilsyn hos mottakeren av botox-pakken.

BESLAG: Det var dette beslaget med ulovlig importert botox som startet hele saken. Foto: Direktoratet for medisinske produkter

Adressen på pakkene ledet de til Paradise Cosmetic & La Bella Beauty Clinic AS i Oslo.

Og da de kom inn, ble de møtt av et uhyggelig syn.

SKULLE HIT: Botoxpakkene Tolletaten beslagla skulle til en skønnhetsklinikk som holder til i dette bygget. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Sprøyter lå slengt rundt i skuffer og esker, legemidler og medisinsk utstyr var ulovlig merket og hadde etiketter fra både Kina og Sør-Korea.

De ulovlige merkingene gjorde at kontrollørene mistenkte at innholdet i legemidlene kunne være falske.

Det kommer frem i dokumenter TV 2 har fått innsyn i.



På grunn av funnene som ble gjort under det uvarslede tilsynet, besluttet Tolletaten å se på alt klinikken hadde importert de siste årene.

Ulovlige legemidler

Da ble det klart at de hadde importert en lang rekke legemidler ulovlig siden de åpnet dørene i 2021.

– Vi mistenker at utstyret er forfalsket eller urettmessig CE-merket, skriver DMP i et vedtak mot klinikken.

CE-merking CE-merking påføres det medisinske utstyret som et symbol på at produktet samsvarer med regelverket. Produsenten må gjennomføre samsvarsvurdering og dokumentere at de grunnleggende krav er oppfylt før utstyret kan CE-merkes. Det er ikke tillatt å benytte CE-merket på utstyr som ikke oppfyller regelverket. Kilde: DMP

Klinikken kunne heller ikke vise frem dokumentasjon på at utstyret var sikkert og trygt å bruke.

– Det er av DMP sin oppfatning at utstyret kan utgjøre en alvorlig risiko. Det er nødvendig å beslaglegge og destruere utstyret for å verne pasienter mot bruk med dette utstyret, står det videre.

Det er flere grunner til at DMP mener at medisinsk utstyr importert fra utlandet kan utgjøre en alvorlig risiko.

– Det skal være helt sterilt, men det har vi jo ingen kontroll over. Da kan det potensielt være forurenset, noe som igjen kan være veldig farlig, sier enhetsleder i DMP, Anne-Kristin Bjerga Bjåen.

– Skremmende

Legemidlene klinikken hadde importert var blant annet fra Sør-Korea.

– Dersom klinikken har benyttet legemidler kjøpt fra Sør-Korea i behandling av sine pasienter, er dette etter vår vurdering uforsvarlig praksis, og en grov overtredelse, heter det i vedtaket.

Tolloverinspektør Hanne Wickstrøm synes det er skremmende at tilsynelatende profesjonelle aktører importerer legemidler ulovlig.

– Man tenker jo at klinikker er seriøse. Så jeg håper ikke det er mange som gjør det, sier Wickstrøm til TV 2.

Drifter som normalt

Noen måneder etter det uvarslede tilsynet fikk klinikken pålegg om å rette opp i en lang rekke med avvik.

DMP krevde blant annet destruksjon av utstyr og forbud mot import.

I et tilsvar skriver klinikken at de umiddelbart vil sette i gang tiltak for å rette opp i avvikene som ble avdekket. Arbeidet ble satt i gang i fjor høst.

LÅ LØST: Sprøytene som ble brukt til behandling av kunder lå slengt i bokser som dette. Foto: Direktoratet for medisinske produkter

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder, av Paradise Cosmetic & La Bella Beauty Clinic AS, Alvin Al-Nabhani, og stilt han flere spørsmål om deres side av saken.



– Vi tar kunders trygghet på alvor, sier klinikkens daglige leder og styreleder.

Utover det ønsker han ikke kommentere saken.

– Alvorlig

Direktoratet for medisinske produkter har ilagt klinikken et overtredelsesgebyr for import av ulovlige legemidler, opplyser enhetsleder Petter Alexander Strømme til TV 2.

De opplyser ikke hvor stort gebyret er.

Klinikken nekter imidlertid å betale, og har sendt inn en klage. Denne saken er nå under behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Før man vet utfallet av klagen, har altså ikke bruddene til skjønnhetsklinikken fått noen konsekvenser.

Og helt siden det første tilsynet ble gjort i fjor sommer har skjønnhetsklinikken driftet som normalt. Kunder som ønsker rynkebehandling eller fettfjerning kan enkelt bestille time på klinikkens hjemmeside.

Det til tross for at bruddene anses som grove.

– Vi ser på funnene som alvorlige. Klinikken har ikke kunnet dokumentere at produktene var lovlig importert, sier Strømme.