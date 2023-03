Sjokkerte med «crazy» avgang: Nå kritiserer Kamzy blendahvitt Oslo Ap

– Jeg tenkte at etter nesten ti år som nestleder, som den veteranen jeg er, og selv om de andre i ledelsen er 50 år gamle, hvite menn, at med den fartstiden og den ansienniteten jeg hadde i Oslo Ap var det riktig å gi plass til nye folk.

Det sier Kamzy Gunaratnam til TV 2 i podkasten «Fredrik og Kadafi» torsdag.

I helgen gikk Gunaratnam på talerstolen på årsmøtet i Oslo og serverte en sjokkerende beskjed:

– Nå vi snakker om fornyelse, mangfold og endringer i ledelsen, må vi også snakke om Oslo Arbeiderparti. Derfor dere, vil jeg i dag, trekke meg som nestlederkandidat, sa Gunaratnam.

Ikke nok med det, hun forsøkte også å utpeke en ny nestleder samt to nye medlemmer av styret i Oslo Ap. Men et overrumplet årsmøte valgte å avvise alle forslagene fra den avtroppende nestlederen, og valgte isteden kun å ha én nestleder - Torunn Kanutte Husvik.

Og dermed endte hele ledelsen i Oslo Ap opp utelukkende med medlemmer uten minoritetsbakgrunn.

Fremgangsmåten til Gunaratnam har provosert mange i tillitsmannsapparatet i Oslo Ap, og flere TV 2 har snakket med beskriver manøvren hennes som «uforståelig» og «crazy».

Torsdag snakker Gunaratnam for første gang ut om hvorfor hun valgte å gå frem på den dramatiske måten.

– Angrer du? Var dette en taktisk feil eller var dette gjennomtenkt?

– Det er absolutt ting jeg kunne gjort annerledes. Men det viktigste er at det var et statement. Og det er masse, masse minoritetsmennesker i Oslo Ap som tar en kamp akkurat nå, sier Gunaratnam, og legger til:

SNAKKER I PODKAST: Kamzy Gunaratnam, her sammen med TV 2-programlederne Fredrik Græsvik og Kadafi Zaman. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Det jeg fikk ut av dette, og det står jeg ved og det er helt fantastisk, det er den debatten det har skapt. For det er ikke bare jeg som snakker om det lenger. Det er mange flere som snakker om det, sier Gunaratnam, og utdyper:



– Nettopp fordi jeg trakk meg, så ser folk at du kan ikke bare satse på én hest og forvente at de mobiliserer stemmer, bare sitter på tronen og gjør jobben som de vil at du skal gjøre. Den debatten som det har skapt om mangfold og det manglende mangfoldet, og kritikken det får nå, det tror og håper jeg at flere åpner øynene for og gjør jobben sin, sier Gunaratnam.

– Tror du ting hadde gått annerledes hvis du hadde informert valgkomiteen på forhånd?

– Det er poenget mitt. Jeg tror ikke det hadde gått annerledes. Istedenfor bare å varsle valgkomiteen, så fikk jeg sagt det til hele Oslo Ap. Jeg fikk også sagt hvorfor og forklart dette med mangfold. Og det står jeg ved.

– Fikk du kjeft etterpå av noen?

– Jeg har fått blandede tilbakemeldinger, ja.

– Føler du at du har ødelagt noe?

– Nei, ikke i det hele tatt, sier Gunaratnam.

LEDERDUO: Leder Frode Jacobsen og daværende nestleder Kamzy Gunaratnam i Oslo Ap her i samtale under Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo i 2019. Foto: Terje Pedersen

Leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti har lest intervjuet med Kamzy Gunaratnam, og skriver dette i en e-post til TV 2:

«Jeg er glad for den jobben Kamzy har gjort og fortsatt gjør i Oslo Arbeiderparti, som nestleder og som varaordfører i mange år. Nå har hun fortsatt en svært viktig rolle og posisjon som en av våre fire stortingsrepresentanter. Jeg er helt enig med henne om at vi må ha mer mangfold også i politikken. Det har Oslo Arbeiderparti tatt på alvor i mange år, ikke minst på grunn av hennes engasjement rundt dette temaet. Og vi har fått fram partifolk med minoritetsbakgrunn i sentrale verv og posisjoner: Usman Mushtaq som byråd, Abdullah Alsabeehg som varaordfører, tre av ti forhåndskumulerte på bystyrelista, to i det nye partistyret, for å nevne noen i tillegg til Kamzy selv på Stortinget», skriver Jacobsen.