Sjokkert over økende botoxtrend: – Shit

Psykolog Maria Abrahamsen synes det er synd at mange vil endre på utseendet og har noen tips til hvordan man kan bedre selvbildet.

De siste ti årene har salget av botoxprodukter til privatklinikker i Norge økt med over 400 prosent.

Det viser tall som TV 2 har fått tilgang til av Legemiddelverket.

– Shit, sier psykolog Maria Abrahamsen når hun hører om økningen.

Hun synes utviklingen er skremmende og mener den vitner om at vi er i ferd med å normalisere noe som er langt unna naturlig aldring.

– Sjokkerende

– Å sette nervegift i ansiktet har store konsekvenser for oss utover hvordan vi ser ut. Man døyver evnen til å kjenne etter og til å formidle følelser med ansiktet, sier psykologen.

TV 2 har også snakket med unge på gaten i Bergen om økningen.

– Det er sjokkerende mye, jeg visste ikke at det var så ille, sier Marie Pedersen Indset.

























Mediestudent Helga Klungland mener økningen skyldes sosiale medier.

– Influencere er jo på sosiale medier, på TV, overalt, og du ser at de har botox og fillers i leppene og fjeset, det er veldig synlig.

Lenger ned i saken finner du tips fra psykolog Maria Abrahamsen om hvordan man kan bedre selvbildet.

Klungland synes det er skummelt at unge blir eksponert for ulovlig reklame for botoxlignende legemidler på sosiale medier.

– Det er spesielt skummelt med algoritmene. Det er ikke sånn som på TV at du får opp én reklame og det var det. Det hadde vært bra med mer regulering, tror jeg.

BOOM: Mediestudent Helga Klungland er tydelig på at botoxboomen skyldes sosiale medier. Foto: Guro Halleraker

– Like normalt som å farge håret

Psykolog Abrahamsen er tydelig på at hun skulle ønske unge ikke ønsket å endre på utseendet sitt, og mener også at behovet kommer spesielt fra eksponering på sosiale medier.

– Første gang man ser en video av at noen får satt en sprøyte, så er det kanskje sjokkerende. Men så ser man det flere og flere ganger, og for noen blir det etter hvert like normalt som å farge håret, sier hun.

Ifølge årets ungdata-undersøkelse føler 42 prosent på svært mye, mye eller en del press om å se bra ut eller å ha en fin kropp.

29 prosent føler på litt press og 29 prosent sier de ikke føler på noe press om å se bra ut. Det er elever på ungdoms- og videregående skole som har svart på undersøkelsen.

Abrahamsen mener innholdet man ser på sosiale medier skaper et unaturlig behov for å endre på utseendet.

Ifølge psykologen finnes det måter man kan jobbe med dette på.

1. SoMe-oppvask

Det første tipset er å enten ta en pause fra sosiale medier, eller ta en skikkelig oppvask.

– Slutt å følge de kontoene du mistenker at bidrar til at du vil endre på eget utseende. De som står bak kontoene behøver ikke ha dårlige hensikter, men de har likevel påvirket deg til å mistrives med hvordan du ser ut.

2. Flytt fokus

Det andre tipset er å flytte fokuset vekk fra utseende og over til relasjoner. Å oppsøke trygge relasjoner er noe av det viktigste man kan gjøre for selvfølelsen, sier psykologen.

– Spør deg selv om de rundt deg støtter og bygger deg opp. Hvis ikke kan det ødelegge selvfølelsen din. For mange blir løsningen da å ta tak i utseendet istedenfor, sier hun.

3. Eksponering

Å legge ut redigerte bilder og få positiv bekreftelse på disse, kan skade selvfølelsen, mener Abrahamsen.

– Da er det lett å tenke at det er denne redigerte versjonen av deg du får bekreftelse på.

UNATURLIG: Psykolog Maria Abrahamsen mener sosiale medier skaper et unaturlig behov for å endre på utseendet. Her danser hun med statsminister Jonas Gahr Støre i en annen anledning. Foto: Javad Parsa

En måte å øve på og få et bedre selvbilde, er ved å vise frem sitt faktiske selv, mener hun.

For eksempel ved å legge ut uredigerte bilder eller møte venner uten å gjøre så mye med utseendet.

– Jo mer du utsetter deg for det og klarer å slappe av, så merker kroppen din at det ikke er så farlig.

– Men for mange er utseendet en måte å uttrykke seg på. For eksempel med sminke og ved å endre hår?

– Jeg tenker at det er en måte å uttrykke seg kreativt som vi mennesker alltid har drevet med. Men jeg tror vi tar et for stort sprang når vi begynner å operere og sprøyte ting i kroppen, sier Abrahamsen.

– Skremmende at utseendet er blitt så viktig

Venninnene Vilde Skaug Jakobsen og Cecilie Samuelsen mener reklame for fillers og botoxlignende legemidler på sosiale medier kan ha stor påvirkning på unge.

– Det er skremmende at utseende blir så viktig for mange. Og med alle disse filtrene som finnes på Instagram, hvor du kan se hvordan du selv ser ut med botox, det er skummelt, sier Jakobsen.

På spørsmål om hva man kan gjøre for å jobbe med sitt eget selvbilde, er venninnene Jakobsen og Samuelsen enige om at dette er et samfunnsproblem og ikke noe enkeltpersoner burde måtte håndtere selv.

– Jeg tror utviklingen skyldes den amerikanske kjendiskulturen som vi ser opp til. Å fjerne seg fra et samfunn som spesielt de yngre generasjonene er vokst opp med, tror jeg er kjempeutfordrende, sier Jakobsen.

– Vi kjenner jo alle til de klassiske tipsene for å jobbe med selvbilde, men jeg tror det må gjøres noe på et annet nivå for at det faktisk skal skje noe.