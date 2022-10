Sjokkert over møtet med helsevesenet

Julen 2017 var gleden stor hjemme hos Siri Bruskeland og mannen. Graviditetstesten viste positivt, og paret så fram til å bli foreldre.

Men kort tid ut i svangerskapet merket Bruskeland at noe ikke var som det skulle.

– I uke elleve begynte jeg å blø litt, og ble selvfølgelig veldig stresset av det. Jeg ringte ned til legevakten, men de mente det var ganske vanlig, forteller Bruskeland.

Hun valgte likevel å dra ned på legevakten, og den vonde følelsen ble bekreftet. Fosteret var dødt, og hadde vært dødt siden uke åtte.

– Da fikk jeg bare beskjed om å dra hjem, og at dette ordner kroppen opp av seg selv. Jeg kjente jo at jeg ville få dette fosteret ut, så jeg kunne bli ferdig, forteller hun.

SENDT HJEM: Etter besøket på legevakten ble Siri Bruskeland først bedt om å dra hjem. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Dette var en beintøff beskjed å få, jeg har kanskje aldri vært så lei meg noen gang. Men jeg følte ikke jeg fikk så veldig mye forståelse for det.

Bruskeland forteller til TV 2 at en medisinstudent som var på legevakten hadde gått gjennom det samme selv. Studenten sørget derfor for at hun likevel fikk en time på Ullevål sykehus dagen etter.

– Ble møtt med en kulde

Bruskeland hadde bare hatt gode opplevelser med det norske helsevesenet. Men nå var det noe helt annet.

– Jeg har blitt skikkelig dullet med bare jeg har forstuet en finger. Da jeg kom til Ullevål, følte jeg at jeg ble møtt med en veldig kulde.

– Jeg følte de så på meg som noen som bare krevde å få hjelp, men som egentlig ikke fortjente det. Og at jeg var en veldig stor belastning for de som hadde mer enn nok å gjøre, da, sier hun.

En slektning av Bruskeland hadde også opplevd at et foster døde under svangerskapet.

– Hun fortalte at man har rett på en kirurgisk abort, og at hun anbefalte meg å velge det. Så det var det jeg var innstilt på å få.

Fakta: Abortmetodene Medikamentell abort starter med at man får en tablett som gjør at livmoren ikke reagerer på kroppens eget graviditetsbevarende hormon.

To døgn etter, setter man inn noen tabletter i skjeden. Disse gjør at livmoren trekker seg sammen og støter ut innholdet i livmoren.

Ved en medikamentell abort kan man selv velge om man vil gjennomføre den på sykehuset eller hjemme. Abortforløpet er det samme

Kirurgisk abort er et lite inngrep der du vanligvis får narkose, men som også kan bli utført ved hjelp av lokalbedøvelse i skjeden.

Legen gjør en utskrapning gjennom livmorhalsen via skjeden.

Selve inngrepet varer cirka ti minutter.



Du står fritt til å velge mellom kirurgisk og medisinsk abort, så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig. Kilde: helsenorge.no

– Da jeg spurte om hva som skulle skje videre, fikk jeg utdelt fire piller, og fikk beskjed om at de skulle jeg dra hjem og ta, så ville kroppen støte ut fosteret.

Ifølge Bruskeland sa de at smertene ikke ville være så ille, og føles litt som menssmerter.

Hun fortalte helsepersonellet at noen hadde anbefalt henne å ta kirurgisk abort.

– Men jeg ble bare frarådet det. De sa at den medisinske aborten var bedre for meg, men jeg fikk ikke noen gode argumenter for det, annet enn at «det er bedre for deg».

ULLEVÅL: Siri Bruskeland er ikke fornøyd med behandlingen hun fikk på Ullevål sykehus. Foto: Fredrik Hagen

– Det føltes uverdig

Bruskeland dro hjem med pillene hun fikk. To timer etter at hun satte dem inn i skjeden, fikk hun grusomme smerter. Å sammenligne smertene med menssmerter, blir for dumt, mener hun.

– Jeg har født to barn selv nå, og som jeg husker så var det akkurat like vondt som å ha heftige rier i en vanlig fødsel.

– Jeg hadde så vondt at jeg trodde jeg skulle dø. Og jeg hadde ikke noe helsepersonell rundt meg. I tillegg hadde jeg dette sorgmomentet. Det føltes uverdig, rett og slett.

Da Bruskeland dro fra sykehuset, var det ikke noen som snakket om å komme tilbake på en sjekk.

– Det var sånn «her er pillene, snakkes aldri».

Hun visste ikke om aborten var vellykket, og hadde på følelsen av at alt ikke hadde kommet ut. Bruskeland ringte til Ullevål, og igjen fikk hun opplevelsen av at det ikke var noen som ville hjelpe henne. Hun følte seg som en belastning.

SMERTEHELVETE: Bruskeland beskriver hjemmeaborten som et smertehelvete. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Til slutt fikk hun en time til kontroll. Følelsen hun hadde stemte, nok en gang. Alt hadde ikke kommet ut.

Ville bare bli ferdig

Denne gangen fikk hun beskjed om at det ikke var igjen nok til å ta kirurgisk abort.

– Da fikk jeg beskjed om at jeg kunne vente, fordi det kom til å komme ut av seg selv til slutt. Eller så kunne jeg ta de pillene på nytt. Når man står i den situasjonen, er alt man vil å bli ferdig. For meg var det viktig å bli ferdig med det fysiske, slik at jeg kunne begynne å jobbe med det psykiske og sorgaspektet.

Bruskeland og legen ble enige om at hun skulle ta med seg pillene hjem, og tenke over hva hun skulle gjøre.

– Men jeg tok jo aldri de pillene på nytt. Det var helt uaktuelt for meg. Jeg var så traumatisert av det smertehelvetet.

Til slutt fikk hun kjempet seg til en kirurgisk abort. Det er hun glad for i ettertid.

– Det var først etter at jeg våknet av narkosen og fikk beskjed om at alt var ute, at jeg kunne legge den delen av prosessen bak meg, og prøve å legge det psykiske bak meg også.

ABORT: Det er kvinnen selv som bestemmer hvilken abortmetode hun vil ha. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Midt i prosessen, sørget hun over fosteret som døde.

– Jeg hadde det så vanskelig. Jeg hadde jo sett så utrolig fram til å få dette barnet. Jeg var egentlig i en bunnløs sorg, kunne våkne midt på natten og begynne å hylgrine, forteller Bruskeland til TV 2.

TV 2 har tidligere omtalt en studie der kvinner forteller å ha blitt møtt med lite omsorg og varme under abortprosessen.

– Et stort sjokk

Bruskeland sier det å gjennomgå en abort, aldri er noe man faktisk ønsker.

– Det er jo ingen som har lyst til å ta en abort. Så jeg synes at når man først har havnet i den situasjonen, som er så beintøff i seg selv, så fortjener man å bli behandlet med en viss verdighet. Dette er alvorlig, og ingen har fortalt meg at det er sånn som dette. Det var et stort sjokk.

Bruskeland skrev en kronikk i Aftenposten i 2018, om sin historie i møte med helsevesenet. Hun fikk mange henvendelser fra personer som sto eller hadde stått i lignende situasjoner.

– Det rant inn i alle kanaler det var mulig å nå meg på. De hadde lyst til å takke meg for det jeg skrev, dele sin historie eller uttrykke at de har følt på akkurat det samme, men ikke har hatt kreftene til å prate om det eller sende inn en klage.

MANGE HENVENDELSER: Siri Bruskeland fikk overraskende mange henvendelser etter hun skrev kronikken, forteller hun. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Vanskelig å gi råd

Nå, godt over fire år etter at hun skrev kronikken, blir hun fortsatt kontaktet. Folk spør gjerne om råd om hva de skal gjøre, men Bruskeland synes det er vanskelig.

– Situasjonen er så tøff i seg selv. Jeg har lyst til å si «les deg opp på rettighetene dine! Stå på kravene!», men det er det som er så vanskelig for mange. Når man er i en bunnløs sorg eller har det kjempevanskelig, så må det være helsevesenet sin jobb tenker jeg.

– De må opplyse om hvilke rettigheter de har, fordelene og ulempene med det ene og det andre, og sammen med pasienten sørge for at de tar det valget som er riktig for den situasjonen de er i.

Til TV 2 sier avdelingsdirektør for Allmenlegevakten i Oslo, Elisabeth Grøtli Nordal at de beklager at Bruskeland ikke ble møtt med den forståelsen hun ønsket, men at hun er glad for at medisinstudenten hjalp henne og fikk bestilt time på Ullevål.