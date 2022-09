Sjokkert over «bortgjemt» søppel: – Det er bare trist

– Dette er rester av et gammelt blåskjell-anlegg, sier Olav Lekve fra Fiskeridirektoratet, og løfter på en stor plastblåse.

I forbindelse med en av verdens største ryddeaksjoner, har TV 2 fått bli med Fiskeridirektoratet til et spesielt sted i Hardangerfjorden.

Bare få meter fra fjæra, i et gjengrodd skogholt langt unna turstien, har noen har lempet fra seg 100 slike blåser.

– Vi i Fiskeridirektoratet fikk beskjed om at dette anlegget var ryddet bort, men vi ser jo her at det bare har blitt dratt opp på land og forlatt. Dette vil bli registrert og rapportert inn.

TRIST: Olav Lekve i Fiskeridirektoratet sier de jobber aktivt med å få greie på hvem som ikke følger reglene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Hva tenker du om det, da?

– Nei, det er jo trist at de har samvittighet til å la dette bli liggende. Dette kan bli brutt ned til mindre biter, som deretter går inn i det naturlige kretsløpet og næringskjeden vår. Dette er til skade for folk og natur, sier Lekve.

Fra «business» til boss

Tilbake i båten «Eir», søker inspektør Knut Morten Bauge med undervannsdrone i Hardangerfjorden.

Han finner også noe alvorlig - et gammelt og forlatt kamskjell-anlegg.

DRONE: Her kan du se undervannsbilde fra det forlatte kamskjell-anlegget. Foto: Fiskeridirektoratet

En blå plastsekk i vannskorpa avslører et ruvende og forlatt oppsett, som er festet i havbunnen.

– Dette vil også bli registrert og rapportert inn. Nå har vi bilder og video av det, så da vil dette bli tatt hånd om etter hvert.

Bauge legger ikke skjul på at inspektørene blir oppgitt av å finne store mengder søppel, som er forlatt av næringslivsaktører.

– Det er jo trasig å finne gammelt boss som en gang har vært «business». Det er trist at dette ikke ryddes opp, sier han.

ØYE UNDER VANN: Inspektør Knut Morten Bauge senker en av Fiskeridirektoratet sine undervannsdroner for å avdekke forsøpling på sjøbunnen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

«Sprøtt» prosjekt

Den gode nyheten er at disse plastblåsene vil bli ryddet opp, og det samme gjelder flere titalls tonn med annet søppel i Hardangerfjorden.

Denne uken gikk nemlig startskuddet for en av verdens aller største ryddeaksjoner på ett punkt - «Rein Hardangerfjord».

Mellom tre og fire tusen personer har kommet til vestlandsfjorden for å delta, og initiativtaker Kenneth Bruvik snakker nærmest i fistel når han skal beskrive engasjementet.

– Vi har jobbet med dette sprø prosjektet i ett år, og ingen har sagt nei. Alle har vært med, og det er fantastisk, sier han.

INITIATIV: Plastaksjon-organisator Kenneth Bruvik er mannen bak det som har blitt en av verdens største ryddeaksjoner. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Plasthvalen gav tenning

Det er nå fem år siden den verdenskjente plasthvalen på Sotra gled inn i fjæresteinene, med magen full av søppel.

Det var katalysatoren som utløste alt, ifølge Bruvik.

– Det var den som vekket oss, og har gjort at så mange mennesker nå har oppnådd en ny kontakt med naturen. Tusenvis av skoleelever er nå ute og rydder, men de står ikke alene. De voksne er med, sier han.

Over 100 båter deltok i aksjonen, og alt fra næringslivsbedrifter, elever, studenter, miljøorganisasjoner og andre miljøforkjempere er med.

På kaien i Rosendal treffer TV 2 til og med en gjeng USA, Italia, Ungarn og Tyskland som har kommet til vestlandet for å være med.

– Jeg brukte to og en halv dag på å reise hit med tog, men jeg gjør det fordi dette er viktig. Jeg har vært med på lignende aksjoner i Tyskland før, men denne er såpass stor at jeg føler jeg kan utrette mest mulig ved å være med her, sier Imina.

INTERNASJONAL: Denne gjengen har tatt turen fra USA og en rekke andre europeiske land for å være med på plast-aksjonen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Frykter firedobling

Selv om det er mye glede og positivitet rundt frivilligheten og engasjementet, skjer hele aksjonen med et svært alvorlig bakteppe.

Plastforsøpling i havet er en av de store truslene for dyrelivet under vann, og ifølge WWF havner mellom 9 og 14 millioner tonn på dypet årlig.

En ny rapport viser også at plastforurensingen kan firedobles innen 2050.

– Et av målene med denne aksjonen er å se hva vi finner, og se hvordan vi kan stoppe det, sier Bruvik og røsker i plastposene.

Mange tonn

I løpet av torsdagen og fredagen har de tusenvis av rydderne hentet opp flere tonn med søppel.

Lagene kommer til å trenge mange dager på å veie alt, og derfor tør de ennå ikke si hvor mye som er hentet opp.

TONNEVIS: Her ser man bare noe av søppelet som er samlet opp disse dagene.

– Men at det er mange tonn som overstiger estimatene er ingen tvil om, sier Bruvik, og drar ut et tau fra en av posene.

– Se her, dette er en gjenganger. En kort taubit som noen kanskje har kastet over bord. Denne fliser seg opp til mindre biter, og blir til slutt mikroplast og nanoplast. Dette havner i økosystemet, og kan til slutt finne veien til oss gjennom dyrene, sier han og får en alvorlig glød i blikket.

– Dette må vi unngå.