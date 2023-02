Sjøforsvaret svarer på kritikken: – Krevende rapporteringsregime

Trafikksentralen kritiserte marinefartøyene sin framferd til sjøs før «Helge Ingstad»-kollisjonen. Nå svarer sjefen for Sjøforsvaret for første gang på anklagene.

– Det er riktig at Sjøforsvarets fartøyer ikke går etter en rutetabell, og de seiler ikke alltid rett frem, sier kontreadmiral Rune Andersen.

Både han og den øvrige ledelsen i Sjøforsvaret har fulgt nøye med på «Helge Ingstad»-rettssaken, som nå er inne i sin fjerde uke.

Helt siden ulykken for over fire år siden, har det vært en kryssild av kritikk mellom Sjøforsvaret, tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje.

Tirsdag fikk retten for alle første gang høre maritim leder ved Fedje VTS forklare seg.

– Skjedde mange ganger

Der erkjente trafikklederen at han burde husket på å markere «Helge Ingstad» slik at den hadde dukket opp i kartinstrumentene.

Samtidig benyttet han også sjansen til å kritisere Sjøforsvaret sin framferd til sjøs.

– Vi prøver alltid å plotte båtene, men det skjedde mange ganger at de kom inn i vårt område uten at vi visste det. Vi har opplevd flere ganger at vi har sett på monitor, og plutselig oppdaget at «her er det faktisk et marinefartøy».

FEDJE: Noen av de viktigste oppgavene til trafikksentralene er å bidra med navigasjonsassistanse og informasjon til fartøyene om farvannet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dette var problematisk

Trafikklederen hevdet videre at Sjøforsvaret forårsaket mange brudd på sjøtrafikkforskriften i tiden før «Helge Ingstad»-kollisjonen.

Dette kunne handle om at marinefartøy kom inn i deres ansvarsområde uten å søke om tillatelse.

Det kunne også være problematisk å få kontakt med dem på radio, i tillegg til at marinefartøyene kunne stoppe opp og gjøre manøvere til sjøs som trafikksentralen ikke var obs på.

– På den tiden var det nok en del hendelser som ble underrapportert. Forsvaret fikk et visst spillerom, sa han.

Det positive er at rutinene har blitt bedret siden ulykken, og at trafikksentralene har fått mulighet til å hele tiden følge Sjøforsvaret sine fartøy via en såkalt «warship AIS».

HAVARI: 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Avhengig av realistisk trening

Sjefen for Sjøforsvaret føler likevel at det nå må svares på kritikken som har kommet underveis i rettssaken.

Han understreker at Haakonsvern, som ligger rett ved Fedje VTS sitt ansvarsområde, er Nord-Europas største marinebase.

– Det vil alltid være sjømilitær aktivitet i dette området. Det er viktig at dette skjer på en trygg måte i møte med de andre aktørene på sjøen, sier han.

Kontreadmiralen sier Sjøforsvaret er avhengig av realistisk trening for å kunne trygge norske interessert på kysten og havet.

– Eksempel på det ser vi disse ukene hvor Sjøforsvaret leder en større alliert øvelse i anti-ubåtkrigføring.

– Det innebærer at marinefartøyer fra flere land seiler på kryss og tvers, mens de forbedrer sine taktiske ferdigheter på jakt etter farene som er skjult under overflaten.

ØVELSE: KNM «Helge Ingstad» får forsyninger av en spansk oljetanker på øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

– Krevende rapporteringsregime

Andersen er klar på at Sjøforsvaret trenger å operere ulikt fra sivil trafikk, for å opprettholde operativ evne.

Kontreadmiralen erkjenner at det kan ha gått på tvers av VTS-ene sitt ønskede trafikkbilde.

– Nettopp fordi trafikksentralen har hatt utfordringer med å følge denne trafikken, og fordi våre allierte marinefartøyer tidligere år har funnet det krevende å forholde seg til trafikksentralens rapporteringsregime, har vi under årets øvelse en marineoffiser på trafikksentralen for å bidra til god kommunikasjon og forståelse om pågående sjømilitær aktivitet.