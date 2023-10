– Sjelden blitt så lurt

«Kjøp med tillit»

Dette er et av slagordene på nettbutikken.

«Kledegfint er stolt av en trygg og sikker online shoppingopplevelse», er et annet.



Men flere nordmenn sitter med en dårlig følelse etter handelen hos nettbutikken.

LOVER: Kledegfint sier de har et mål om å «tilby kunder de beste produktene, med den beste kvaliteten og de beste tjenestene». Foto: Skjermbilde kledegfint.no

Facebook-annonse vekket interessen

Carina Wadel (50) fra Kabelvåg i Lofoten kom over nettbutikken på Facebook.



– De reklamerte for en fargerik genser. Den var råfin, og jeg tenkte «pokker, den har jeg veldig lyst på», sier hun til TV 2.

Wadel mistenkte ikke noe da hun besøkte nettbutikken.

– Det var en norsk adresse og så veldig nordisk ut. Også så jeg at man kunne betale med Klarna, som jo er en sikkerhet for oss kunder.

Hun falt for to gensere og bestilte umiddelbart. Prisen ble 720 kroner og Wadel ville betale gjennom Klarna.

– Genserne var flotte med friske farger. De var også vide og fine i halsen, noe jeg liker.

Da hun fikk bestillingsbekreftelse, begynte alarmklokkene å ringe.

– Plutselig var det på engelsk. Varene skulle verken sendes fra Norge eller Norden.

Wadel tok umiddelbart kontakt med Klarna og satte betalingen på vent.

Nektet å betale for varene

Da hun fikk pakken, var hun veldig spent og litt utålmodig.

– Jeg pakket opp i bilen, og både flirte og fnyste av det som lå i pakken. Jeg har sjelden blitt lurt som denne gangen og føler meg dum, sier hun.

Genserne var langt fra det nettbutikken lovet. De lignet ikke på de genserne som var vist på nettsidene.

– Kvaliteten var også veldig dårlig. Jeg ble så sur.

SE FORSKJELLEN:



SLIK SKAL DE SE UT: Foto: Skjermbilde kledegfint.no Les mer SLIK SER DET EGENTLIG UT: Foto: Privat Les mer

Da hun tok kontakt med nettbutikken, ville de gi henne 50 prosent refusjon og hun kunne beholde varene. Wadel ble også bedt om å slette klagen hos Klarna.

– Men jeg hadde ikke noe planer om å betale for disse. De var kanskje verdt 50 norske kroner.

Hun ga seg ikke. Til slutt ga de henne full refusjon og det ordnet seg med Klarna.

– Jeg var heldig og slapp å betale en eneste krone. Men det er ikke sikkert mange folk som orker å kjempe mot slike firmaer, sier Wadel til TV 2.

– Bevisst salgsmetode

Hun er ikke alene om å føle seg lurt.

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager. Nettbutikken høster også mye kritikk i sosiale medier. Flere advarer mot å kjøpe klær fra siden.

«Dårlig stoff og helt ulike enn på bildene.»

«Styr unna.»

«Nettstedet framstår norsk. Du får varen, men kvaliteten ymse og dårlige på størrelser.»



KLAGER: Det er mange innlegg på Facebook som advarer mot nettbutikken. Foto: Skjermbilde Facebook

Forbrukerrådet sier det finnes mange fristende reklamer for kule klær og sko i sosiale medier.

– Som forbruker bør man alltid tenke seg om før man handler fra ukjente aktører. En rekke utenlandske nettbutikker fremstår med norsk drakt, noe «Kledegfint», er et eksempel på, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

Hun sier dette er en bevisst salgsmetode som spiller på tilliten og forventningene forbrukere har til norske nettbutikker.

Ifølge Forbrukerrådet inneholder nettbutikken flere skrivefeil.

– Det er også et språk som tyder på utstrakt bruk av digitale oversettelser, sier Gløersen.

Hun forteller videre at vilkårene nettbutikken oppgir for reklamasjon ikke er i tråd med norsk lovgivning.

– Nettsiden fremstår som norsk, men det oppgis at firmaet har tilknytning til Hongkong og Irland, og det er umulig å finne et norsk telefonnummer for kundeservice. Her er det mye som skurrer, og da kan det være lurt å styre unna.

Forbrukerrådet advarer mot slike nettbutikker.

– Handler man fra denne typen nettbutikker vil man typisk få problemer knyttet til leveringstid, importavgifter, høye returkostnader, uklar kontaktinformasjon og varer som er av dårlig kvalitet, sier Gløersen til TV 2.

Advarer

TV 2 har vært i kontakt med den aktuelle nettbutikken, men har ikke fått svar.

Ifølge den svenske betalingstjenesten Klarna har de en «semiautomatisk onboarding-prosess» som gjør at bedrifter som ønsker å jobbe med Klarna, kan komme raskt og smidig i gang.

Klarna sier til TV 2 at de har tett oppfølging med nettbutikker tilknyttet dem.

– Vi iverksetter selvfølgelig nødvendige tiltak ved behov. Dette gjelder også «Kledegfint.no».

Carina Wadel er enig med Forbrukerrådet. Hun innrømmer at hun burde ha sjekket nettbutikken nøye.



– Det er mye fint man kan falle for. Nå har jeg lært at jeg ikke skal stole på annonser på Facebook.

SE FORSKJELLEN:



SLIK SKAL DET SE UT: Foto: Skjermbilde Kledegfint.no Les mer SLIK SER DET EGENTLIG UT: Foto: Privat Les mer

Hun advarer mot å handle fra «Kledegfint.no».

– Styr unna. Jeg tenkte å kle meg fint, men dette var ikke i nærheten av det jeg hadde tenkt meg.



– Hva skal du med genserne?

– Disse kan muligens brukes hjemme til hverdags. Men det er slettes ikke noe «nå føler jeg meg smekker»-plagg.