Sjekk din kommune

TALLKNUSER: Prognosene for de 50 største kommunene i Norge er utviklet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Foto: Ole Enes Ebbesen

Det bor 3,6 millioner nordmenn i de 50 største kommunene. Er du en av dem?

Da kan du finne TV 2s prognose for din kommune i søkefeltet under. Prognosen viser hva resultatet mest sannsynlig blir, hvis det var valg i dag.

TV 2s kommuneprognose er basert på Kantars kommunebarometer, historiske data fra kommunevalget i 2019, stortingsvalget fra 2021, befolkningsdata fra Statistisk Sentralbyrå og justert for lokale forhold og lister.

Prognosen er utviklet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.



Prognosene vil bli oppdatert etter hvert som vi får inn nye meningsmålinger fram mot valget 11. september.

De 50 største kommunene i Norge Oslo

Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Drammen Asker Lillestrøm Fredrikstad Sandnes Tromsø Sandefjord Nordre Follo Sarpsborg Tønsberg Ålesund Skien Bodø Moss Larvik Indre Østfold Arendal Lørenskog Karmøy Ullensaker Øygarden Haugesund Porsgrunn Ringsaker Molde Hamar Halden Ringerike Gjøvik Askøy Alver Lillehammer Kongsberg Horten Sola Lier Færder Rana Eidsvoll Bjørnafjorden Holmestrand Harstad Nittedal Stjørdal Kilde: SSB

Hvorfor bare 50 kommuner?

Flertallet av norske kommuner er små. Da kan det være vanskelig å lage presise prognoser basert på nasjonale trender. Ved å velge de 50 største kommunene er vi helt sikre på at prognosene holder høy kvalitet.

I tillegg er det et poeng at de minste kommunene i mindre grad følger de nasjonale trendene. For eksempel stiller gjerne bare 3-4 partier til valg i mange små kommuner.

Småpartiene

De ni største partiene i hver kommune vises med prosentoppslutning. Resten samles i kategorien andre. Men alle partier som får mandat blir listet opp under «mandater».

Lokale partier som bare finnes i enkeltkommuner dukker opp som «BYGDEL» i vår oversikt. Hvis felleslister der etablerte partier samarbeider får mandat, kan disse dukke opp i mandat-oversikten som «ANDRE».