Sjefen til Andrew ble fengslet på vei fra Spitsbergen

Eventyrseilasen rundt Spitsbergen var over. Den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin og mannskapet på havseileren «Firebird» hadde lagt til kai i Hammerfest.

Her skulle de hvile og utforske byen på kanten mot Ishavet, før de seilte videre mot Tromsø.

Men 17. oktober, under et rutinemessig besøk fra det lokale politiet, fikk de problemer.

På vent

«Er det fotoutstyr eller droner om bord», spurte politiet.

– «Ja, så klart! Vi driver med ekstremsport», sa vi. Vi går på tur, vi går på ski, vi seiler og vi dykker – og dette dokumenterer vi, sier kaptein Andrew Lis til TV 2.

Vi møter ham om bord i den 27 meter lange seilbåten, som ligger på vent i Tromsø havn.

HAVSEILER: Den 27 meter lange seilbåten er i dronemistenkte Andrey Yakunin sitt eie. Nå ligger «Firebird» på vent i Tromsø. Foto: Markus Furnes

På vent for vedlikehold og vinteropplag – og på vent for båteier Andrey Yakunin. Han sitter fengslet i samme by, på tredje uken.

Prosessen har gått att og fram i rettsapparatet disse ukene. Kortversjonen er at Yakunin ble fengslet 17. oktober, på grunn av sanksjonsforskriftene mot Russland, som forbyr alle russere å fly droner i Norge.

I TINGRETTEN: F.v. forsvarer Bernt Heiberg fra Elden advokatfirma, og offentlig oppnevnt forsvarer Jens Bernhard Herstad fra Advokatfirmaet Herstad Foto: Karianne Laagstein

Viktig innhold

Denne uken kom lagmannsretten fram til at vilkårene for fengsling stadig er til stede.

Yakunin blir sittende fengslet fram til rettssaken er berammet 29. november. Han har valgt å ikke anke avgjørelsen, men vil heller bruke tid på å forberede seg til rettssaken, ifølge Elden advokatfirma.

I fengslingskjennelsen heter det at «Innholdet fra dronene er av stor betydning for saken, da dette vil avgjøre om siktelsen skal utvides».

Politiet holder fortsatt på med å gå gjennom bildene fra turen rundt Spitsbergen.

– Det er mange bilder å gå gjennom. Jeg viser dem gjerne fram. De er jo overalt allerede. På Instagram, på Facebook, sier kaptein Lis.

– Beste turen i mitt liv

Han har drevet med seiling i 26 av de 30 årene han har levd, og krysset verdenshavene mange ganger.

Men seilturen rundt Spitsbergen, med innlagte turer i land, var spesiell.

– Det er den beste turen jeg har gjort i mitt liv, sier han.

– Men dette har du aldri opplevd før? At arbeidsgiveren din blir arrestert.

– Nei, det er ganske uvanlig. Det er ikke noe du planlegger for. Men vi må bare fortsette å gjøre jobben vår, sier Lis.

Yakunin ansatte ham som kaptein på «Firebird» i juli.

På visning

Den unge seileren er også utdannet skipsdesigner. Han viser oss rundt i båten – ikke bare som om den var hans egen baby, men som om vi var på visning, og Lis var en megler som skulle selge oss båten.

Forklaringene er detaljerte og inngående – på grensen til «nerdete».

Han viser oss messa, motorrommet og kahyttene, der mannskapet og de innleide guidene sover.

Mye av utstyret er dekket til med presenninger («vi har gjort henne klar for vinteren»).

Men vi ser strøkne flater i lyst treverk og stål. Stramt, hvitt sengetøy på alle køyene. Dyre kjøkkenkniver på geledd. Grå, fluffy frottehåndklær med «Firebird» s egen logo i oransje.

På båtens nettside får vi forklart at båten ikke er en «luksus-superyacht eller fornøyelsesfartøy» – snarere en ekspedisjonsyacht som er spesialtilpasset for ekstremseiling i arktiske farvann, med sjøis og lumske isfjell.

– «Hun takler det veldig bra», sier Lis, og forteller at mannskapet planlegger å krysse nordvestpassasjen, eller ruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet, neste sommer.

Kontor ombord

Han beskriver sjefen sin som en «mad, keen explorer»; en dedikert eventyrer, som bruker så mye av både arbeids- og fritiden til å være om bord.

PÅ TOPP: Bildet er hentet fra seilbåten «Firebird» sin Instagram-konto, og viser Andrey Yakunin. Foto: Skjermdump

Den siste turen gikk altså rundt Spitsbergen – den største av øyene i øygruppa Svalbard.

På kartplotteren om bord ser vi en rød strek rundt den 61 tusen kvadratkilometer store øya, som huser en norsk og en russisk bosetning – Longyearbyen og Barentsburg –, i tillegg til Ny-Ålesund, som ligger på sørsiden av Kongsfjorden.

Bosetningen er bygget opp som et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning.

Men Lis har ikke hørt om verken Kongsfjorden eller Ny-Ålesund, selv om de har seilt rett forbi på sin ferd rundt øya.

Han tar fram kartet, ber oss om å peke ut bosetningen og fjorden.

– Husk, dette var min første tur til Svalbard, sier han.

– Andrey er britisk

Barentsburg har heller ikke vært noe tema på turen, ifølge den smilende kapteinen.

Snaue 15 kilometer unna den russiske gruvebyen ligger utposten Isfjord Radio.

– Vi dro dit for å spise på restauranten.

Han peker ut et vann på kartet.

– Her fisket vi arktisk røye. Og her måtte vi flytte gjestene våre fordi det var en isbjørn der. Jeg skulle hente dem her, sier han.

– Barentsburg ligger rett ved. Vurderte dere å dra dit?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det var ikke en russisk sightseeing-tur, sier kapteinen.

– Hvor kom gjestene fra?

– På turen rundt Spitsbergen? Det var en italiensk fjellguide, blant annet.

– Det er kjedelig å gjøre slike aktiviteter alene, og man trenger noen som kan holde i tauet når man bestiger topper. Derfor inviterer Yakunin med folk som har interesse og kompetanse for denne type turer, sier Lis.

– Var det noen russiske klatrere med på turen?

– Andrey er britisk. Trenger jeg å si det tydeligere?

Den unge kapteinen smiler fortsatt, men rister på hodet og gir uttrykk for åpenbar oppgitthet over spørsmålet.

Trangsynt mistenksomhet

Russiske myndigheter har hevdet at det er en «spionmani» i Norge om dagen, blant annet knyttet til fotografering og droneflyvninger og

Vi spør om Andrew og mannskapet har merket dette.

– De som vet at media er flinke til å lage historier og gjøre det vanskelig for folk å leve normale liv, er fortsatt hyggelige. Andre er veldig trangsynte og tror at vi alle er russere nå.

– Men vi er britiske statsborgere, og det hadde vært fint om folk hadde vært mer imøtekommende, sier Lis.

Han sier han ikke forstår hvorfor de fortsatt er i denne prosessen. At de ikke var klar over forbudet for russere å fly droner i Norge.

– Vi var turister, og vi gjorde en feil. Hvis vi hadde kjent til reglene, ville vi tatt dronene av båten, sier han.

Vil avmystifisere

– Har du kontakt med Andrey Yakunin?

– Ja. All kontakt går gjennom advokatene, men vi prøver å formidle at vi planlegger og jobber som før. Det er jo en slitsom situasjon for ham. Men han holder moralen oppe og er jovial, som vanlig.

– Vi forstår at Norge er i en vanskelig situasjon, og vi prøver å samarbeide med myndighetene, sier Lis.

– Du sier at du ønsker å bidra til å avmystifisere historien om «Firebird» og reisen til Svalbard ved å invitere oss om bord, og vise fram bilder. Hvorfor?

– Det er mange i seilverdenen som skjuler seg bak dyre solbriller og skinnende yachter. Det er en barriere som ikke trenger å være der. Seiling er en stor drøm for mange. Jeg vil bare bidra til at flere kan leve ut den drømmen, sier Lis.

– Men du velger selv hva du vil vise og fortelle oss. Det kan jo være ting du ikke viser oss?

– Det er bare å spørre. Jeg skal ikke gi deg noen løgner.