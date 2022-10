Sjalu? Det kan skyldes genene dine

Ny forskning viser at sjalusi kan være genetisk. Særlig to personlighetstrekk øker sjansen for å være sjalu, ifølge samlivsekspert.

Har du behov for å sjekke telefonen til partneren din? Eller kjenner du på en uro når partneren drar ut på byen uten deg?

Da er du ikke alene. Ifølge psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen kjenner mange på en eller annen form for sjalusi i parforholdet.

KONTROLL: Mange kjenner et behov for å sjekke telefonen til partneren. Det kan være skadelig for parforholdet, ifølge psykologer. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Behov for kontrollering og sjekking

– Det fleste har opplevd å være sjalu i forholdet sitt, men den store sjalusien, som kan ødelegge et parforhold, er det heldigvis færre som opplever, sier Thuen.

Han forklarer at sjalusi i bunn og grunn handler om en uro for at partneren din skal forlate deg til fordel for en annen.

Dette innebærer ofte behov for kontrollering, sjekking og begrensing av partneres frihet.

Delvis arvelig

Forskning publisert i Psychology Today viser at sjalusi er 29 prosent arvelig, mens resten kan forklares av andre faktorer.

Studien brukte et utvalg av 5660 finske tvillinger og deres søsken, og undersøkte de genetiske og miljømessige årsakene til sjalusi.

Deltakerne måtte blant annet svare på hvordan de hadde følt det dersom partneren oppførte seg på en måte som fremprovoserer sjalusi. Dette kunne blant annet være at partneren tok på en annen person mens de snakket sammen, eller kysset en annen.

Resultatet viste at 29 prosent skyldes genetikk og resten skyldes miljømessige årsaker.

Av andre faktorer som spiller inn, viser studien at opplevd attraktivitet, tillitsproblemer, tidligere utroskap eller å ha en partner man synes er mer attraktiv enn seg selv påvirker hvor sjalu man er.

Ifølge Frode Thuen er særlig to personlighetstyper mer utsatt for å bli sjalu.

Lav selvfølelse

– Er du litt nevrotisk, engstelig eller bekymret som person er det større sannsynlighet for å bli sjalu, sier Thuen.

Det samme gjelder dersom du har lav selvfølelse.

– Er du utrygg på deg selv, eller om du er verdt å elske, er man også mer sårbar. Lav selvfølelse spiller inn dersom du opplever å være mye sjalu på partneren.

MER UTSATT: Er du nevrotisk eller utrygg på deg selv er du mer utsatt for å bli sjalu, ifølge psykolog og professor ved høgskolen på Vestlandet Frode Thuen Foto: Pål Schaathun

– Belastning for parforholdet

Det man derimot må passe på er å ikke la sjalusien bli sykelig, forklarer Thuen.

– Sjalusi er i utganspunktet bare en følelse. Om man agerer på den følelsen og hele tiden skal sjekke hva den andre gjør, eller utrykker misnøye overfor partneren, kan det være en belastning for parforholdet.

Ifølge Thuen plasserer man ofte ens egen sjalusi over på partneren og det kan være vanskelig å se at sjalusien i stor grad handler om ens egen usikkerhet.

– Et godt sted å begynne er å være ærlig med seg selv. Finne ut av hva som egentlig omhandler deg og din usikkerhet og hva som handler om den andre personen i forholdet.

Thuen påpeker derimot at det er viktig å huske på at man i noen tilfeller har grunn til å være sjalu.

– Har man opplevd tillitsbrudd eller tidligere utroskap er sjalusi en naturlig reaksjon. I noen sammenhenger har man belegg for å være sjalu.

Han forteller at dersom man har blitt sviktet eller bedratt i en relasjon vil ikke genetikken være en viktig faktor.

– En tid med mye utroskap

Psykolog og samlivsterapeut Eva Tryti forteller at vi lever i en tid med mye utroskap.

– Det er mange fristelser i dagens samfunn. Vi reiser på jobbturer, ruser oss mye og fester med kolleger uten partneren.

– Det kan ta mange måneder å bygge opp tilliten i parforholdet etter utroskap og de færreste klarer dette alene, sier Tryti.

Samlivsterapeuten har likevel noen gode råd dersom man har opplevd et tillitsbrudd i stor eller liten grad.

TRENGER HJELP: Eva Tryti, psykolog og samlivsekspert forteller at de færreste klarer å bygge opp tilliten igjen etter utroskap alene. Foto: TV 2

– La telefonene være åpne for hverandre i en periode, fordi behovet for å sjekke vil være stort og det er en grunn til at man ikke stoler på partneren.

– I tillegg bør man være flinke til å trygge hverandre. Du trenger kanskje ikke å dra på telttur alene med noen dersom partner synes det er ubehagelig.

Det kommer likevel til et punkt hvor man må velge å stole på hverandre, forklarer hun.

– Man kan aldri være helt sikker, og når alt kommer til alt må man velge tillit. Dersom partneren har brutt tilliten i større grad enn det du klarer å tilgi er det kanskje ikke rett person for deg, sier hun.