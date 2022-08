Sjakkgigant vil kjøpe Play Magnus

Chess.com byr 13 kroner per aksje for alle aksjene i Play Magnus Group. Det verdsetter Magnus Carlsens selskap til 800 millioner kroner.

HØYT BUD: Chess.com har lagt inn et bud tilsvarende nesten 800 millioner kroner for Play Magnus. Foto: Carina Johansen / NTB

– Nå ser vi fram mot den neste fasen for Play Magnus og ønsker å balansere vekst med lønnsomhet, særlig med bakgrunn i hvordan markedet er nå, og vi mener at å slå oss sammen med Chess.com som en strategisk partner er den riktige veien å gå, sier styreleder Anders Brandt i Play Magnus Group i en melding onsdag ettermiddag.

Chess.com ønsker å kjøpe 100 prosent av aksjene i Play Magnus Group til 13 kroner per aksje. Budet er drøyt 28 prosent høyere enn sluttkursen tirsdag, og verdsetter selskapet til 799 millioner kroner.

Styret i selskapet anbefaler at budet aksepteres.

Selskapet ble startet av sjakkmester Magnus Carlsen i 2014, og driver blant annet mobilappen Play Magnus der man kan spille sjakk mot Magnus Carlsen basert på hans ferdighetsnivå i ulike aldre.

– Nå går vi inn i en ny tid, og kombinasjonen av disse to selskapene skaper muligheter for sjakkspillet som ingen har kunnet forestille seg. Jeg har stor respekt og beundring for Chess.com og det de har oppnådd, sier Carlsen.

Chess.com er ett av verdens største sjakknettsteder. De har blant annet en plattform der man kan spille sjakk, og de lager også nyheter om det som foregår innen sjakkverdenen.