Sjåføren angrer dypt: – Helt tragisk. Helt sykt

– Vi skal alle føle oss trygge i vårt eget hjem. Det er vårt sikkerhetssted og der vi skal føle oss trygge, sier 25-åringen.

Han er tiltalt for bortføring og grov kroppsskade etter kidnappingsdramaet på Tolga natt til 2. januar i fjor.

25-åringen var sjåfør og hadde den medtiltalte 28-åringen i passasjersetet da de kjørte fra Oslo første nyttårsdag i fjor.

På vei oppover Østerdalen satt 28-åringen og sniffet kokain og drakk lettøl. Selv drakk 25-åringen proteinshake og spiste bananer, forteller han.

I retten gjentar sjåføren flere ganger at han angrer dypt på det han vært med på. På onsdag ble retten ferdig med forklaringene til alle de fire tiltalte.

– Jeg har full forståelse for deres psykiske plager i dag, sier han og sikter til den fornærmede familien.

– Vanskelig å snakke om

Den medtiltalte 28-åringen, som bar revolveren og som var iført skuddsikker vest, skal ha forsøkt å psyke opp sjåføren ved å be ham forestille seg at de spilte skytespillet Call of Duty.

Omtrent 01.50 om natten kom de frem til huset i Tolga.

Begge gjerningsmennene har i retten beskrevet seg selv som svært desperate og stresset da de tok seg inn i boligen.

KNUSTE VINDUET: De to gjerningsmennene knuste dette vinduet med en snøskuffe før de tok seg inn i boligen. Foto: Politiet

Den fornærmede 21-åringen og foreldrene hans har beskrevet den bevæpnede 28-åringen som den mest aktive og truende av de to.

Likevel er 25-åringen ærlig på at også han gikk langt over streken denne natten.

– Jeg synes det her er vanskelig å snakke om, sier han.

Før de fant 21-åringen, som hadde gjemt seg under en seng, ble de to foreldrene hans utsatt for både slag, spark og trusler fra de to tiltalte.

– Jeg tenker på scenarioer der jeg og datteren min er hjemme og noen skulle kommet inn til meg på denne måten. Da hadde jeg flytta etterpå, sier 25-åringen.

– Helt tragisk. Helt sykt.

Den medtiltalte 28-åringen og hans forsvarer har antydet at den fornærmede 21-åringen ble med de to gjerningsmennene fra huset nokså frivillig.

Det er 25-åringen delvis enig i at han ble. Likevel synes han ikke det er så rart at 21-åringen på et tidspunkt sluttet å stride imot.

– Vi har sjokkert han. Vi har overrasket han. Vi er på et sted der han skal føle seg trygg. Det er, føler jeg, den største skaden vi har gjort - at vi har påført han den usikkerheten.

– Hvordan oppfattet du ham i bilen? spør 25-åringens forsvarer.

– Rolig. Dønn stille.

– Var han redd?

– Det tror jeg.

På vei nedover Østerdalen kjørte de av veien ved et poteutsalg i nærheten av Koppang. Der ble de stående i opp mot en time før de ble plukket opp av en taxi som kjørte dem videre mot Hamar.

UT PÅ ÅKEREN: Dette bildet er tatt 2. januar i fjor og viser sporene til bilen som kjørte av veien i nærheten av Koppang. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Fornærmede var iført kun boxershorts og en genser da de forlot huset i Tolga.

Da de ventet på taxien ble 21-åringen sittende på knærne på et skjerf som var lagt på snøen. På føttene, som han holdt i luften bak seg, hadde han tredd et par hansker.

– Helt tragisk. Helt sykt. Det er tanken min om det, sier han og fortsetter:

– Jeg var umiddelbart redd for at han skulle fryse i hjel.

Under vitnemålet kom det frem at 25-åringen under rettssaken følte på et sterkt behov for å si unnskyld til 21-åringen og hans foreldre.

– Jeg klarte ikke å la være. Jeg visste ikke om det var riktig, om de ønsket det og om jeg skulle gjøre det. Men her på onsdag så gikk jeg forbi og da satt de samlet alene. Det var ikke så mange rundt, og de så på meg, så jeg stoppa opp gikk tilbake, så dem i øynene og beklaget for det jeg hadde gjort.

Lagde FIFA-alibi

På vei til Tolga var gjerningsmennene innom Hamar og stoppet i leiligheten til en tidligere realitydeltaker, som også er tiltalt i saken.

Der la 25-åringen fra seg SIM-kortet sitt, slik at politiet i ettertid ikke skulle kunne spore hvor han hadde vært.

Han hevder at det var den medtiltalte 28-åringen som ba ham om å gjøre dette. 28-åringen mener at dette var noe de var enige om, fordi de skulle lage et alibi om at de var på Hamar og spilte FIFA denne kvelden.

Etter at de hadde vært i Tolga kom de tilbake til leiligheten på Hamar om lag klokken 05.00 om morgenen.

FORSVARER: Advokat Harald Grape forsvarer den 25 år gamle sjåføren. Foto: Lars Nyland / TV 2

Derfra ble 28-åringen og fornærmede kjørt videre til Oslo av den tidligere realitydeltakeren.

Sistnevnte nekter straffskyld i saken og mener han ble tvunget av de øvrige tiltalte til å frakte dem videre.

Samtidig dro 25-åringen tilbake til Koppang for å prøve å få start på leiebilen igjen. Det klarte han ikke.

Han begynte derfor å gå for å prøve å finne et tog hjem til Oslo. SIM-kortet lå fortsatt i leiligheten på Hamar.

– Det var blå himmel, god temperatur og jeg var forberedt på å gå.

Et stykke på veien kom han i snakk med en mann som var ute og kjørte en snøfreser. Mannen ga han skyss til nærmeste togstasjon.

Da han omsider kom seg på et tog, fikk han koblet seg på internett og sendt en melding til kjæresten sin om at han var på vei hjem.

Meldte seg uoppfordret

Kjæresten hadde blitt fortalt at han skulle spille FIFA og drikke øl med noen kompiser på Hamar.

Da han gikk av toget på Nationaltheatret om formiddagen den 2. januar, ble han møtt av kjæresten på togstasjonen.

– Hun trengte et halvt sekund på å se at jeg ikke hadde spilt FIFA. Jeg var likbleik, sier han.

Etter at han hadde lagt kortene på bordet og fortalt henne om hva han hadde vært med på, møtte han den nå medtiltalte 24-åringen, som politiet mener bestilte bortføringen.

MELDTE SEG: 3. januar meldte 25-åringen seg hos politiet. Foto: Rune Blekken / TV 2

De to ble enige om at sjåføren skulle melde seg.

– Jeg tar kontakt med Harald Grape samme dag, og sier at «jeg vil treffe deg i kveld, hvis det er mulig.»

– «Ja», sa han, og jeg forklarte Grape det samme som jeg forteller her i dag.

Advokat Harald Grape har vært 25-åringens forsvarer siden han meldte seg på Majorstuen politistasjon 3. januar i fjor.