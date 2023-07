Sixten (54) har reddet 114 rådyr: – Helt fantastisk

Det summer lavt idet dronen letter fra gresset og flyr over jordet ved siden av Kalnes videregående skole. Dronepilot Anders Rånes jakter med blikket gjennom det varmesøkende kameraet.

Målet? Å finne så mange rådyrkalver som mulig.

– Det er rett og slett dyrevelferd, sier Sixten Karlsson til TV 2.

Sammen med Skjeberg og omegn jakt- og fiskeforening (OJFF) har han reddet 114 kalver fra slåmaskinens klør så langt i år, flere enn noen annen gruppe i Norge.

Droner brukes nemlig ikke bare i krig eller av spionsiktede russiske turister – de er også gode på å finne rådyr som gjemmer seg i det høye gresset.



RÅDYRJEGER: Sixten Karlsson (54) og Skjeberg OJFF har vært ute på om lag 50 droneflyvninger. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Kalvingen i månedsskiftet mai/juni sammenfaller med den såkalte «førsteslåtten», og det anslås at opptil 10.000 rådyr blir drept når bøndene skal ut med slåmaskinen hvert år.



– Det er tragisk, men sånn er dessverre livet her ute på gårdene. Det vi driver med er kjempebra greier, sier Karlsson.



Nå er det stadig flere som gjør som Karlsson og resten av Skjeberg OJFF, selv om det er de som redder flest.

I fjor var det 9 grupper som brukte varmesøkende droner til å redde rådyr rundt om i landet. I år har antallet steget til 59, opplyser interesseorganisasjonen UAS Norway til TV 2.

Kollektiv innsats

– Skjeberg er til stor inspirasjon for mange, og de har vært flinke til å organisere dette. Men samtidig så er det viktig å få fram den imponerende kollektive innsatsen som skjer over hele Norge. Det er den som er med på å bedre dyrevelferden, sier Anders Martinsen.

Han er direktør for UAS Norway, som var med på å starte den såkalte «Rådyrdugnaden» sammen med Indre Østfold kommune i fjor.

– Allerede i år så har pilotene flydd til sammen nesten 17.000 kilometer i luften, og antall timer de har flydd er også helt sinnssyk – over 15.000 minutter, legger han til.



HAR FLYDD LANGT: Dronepilotene i dugnaden har fløyet dronene i om lag 17.000 kilometer til sammen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Så langt i år er det blitt reddet 464 rådyr, opp mot rekorden på om lag 500 rådyr i fjor, ifølge statistikken fra dugnaden. Martinsen tror likevel de ligger godt an til å slå fjorårets rekord, etter hvert som flere av tallene tikker inn.

– Det at det ikke gjøres funn er også en bra ting egentlig, for det betyr at bonden er sikker på at det ikke er dyr der, sier droneentusiasten.

Havner i foret

Johan Kristoffer Westgaard er fagarbeider ved landbrukslinjen på Kalnes VGS, og har selv opplevd noe av det verste som kan skje på jobben:

– Jeg har ikke hatt så mange fartstimer med slåmaskin og sånt, men jeg har slått i hjel en 3–4 stykker. Det er pyton for dem som slår å se det synet, sier han.

– Og jeg har bare holdt på i tre-fire år. Så du kan tenke på de bøndene som har holdt på i tjue år, de har nok hatt noen flere enn meg dessverre.

PYTON: Det er pyton for bøndene å kjøre på rådyr med slåmaskinen, forteller Johan Kristoffer Westgaard. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Gresset som går inn i slåmaskinen, blir tørket og brukt som fôr til gårdsdyr.

Dersom det kommer døde dyr inn i fôret som ikke oppdages, kan det føre til at hele gårdsdyrbesetningen blir forgiftet og må avlives, forklarer Westgaard.

I 2021 døde 50 storfe på en gård i Hokksund etter at fôret hadde blitt forgiftet av et dødt dyr, skriver Drammens Tidende.

– Alle bøndene jeg kjenner benytter seg av dette tilbudet, sier Westgaard om droneflygingen.

Sprayer parfyme

Dronen stanser i luften, og svever sakte nedover mot gresset.

– Det er to stykker som ligger noen hundre meter unna her, sier koordinator Solveig Andrå over radioen.

Sixten Karlsson og de andre frivillige beveger seg gjennom åkeren i veggformasjon. De lister seg sakte mot der de vet dyrene ligger.

PÅ LETING: De frivillige i Skjeberg OJFF saumfarer jordene etter rådyrkalver. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

En av de frivillige strekker hendene ned i gresset, og pakker den ukegamle rådyrkalven i strå, før hun løfter den opp i armene sine.

Rådyrkalven slippes ned ved skogkanten, og Karlsson finner fram en oransje sprayflaske fra jakkelommen.

– Vi bruker parfyme i skogkanten slik at de ikke kommer tilbake igjen innen bonden har slått gresset, forklarer han.

«BAMBI»: Kalvene er som regel en- til to uker gamle. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hva hadde skjedd med disse kalvene dersom dere ikke hadde hentet dem ut?

– Da må vi dessverre si at bonden hadde kommet og tatt dem med slåmaskinen, sier Sixten Karlsson.

– Det er 30–40 bønder som har ringt oss rundt i distriktet her, og de er kjempefornøyde den jobben vi gjør, legger han til

Større potensial

– Det har vært masse engasjement på dette, men jeg er sikker på at potensialet er enda større, sier Anders Martinsen i UAS.

Han viser blant annet til at dugnaden krever et voldsomt koordineringsarbeid – spesielt nå som det er mange som ønsker å delta i rådyrletingen.

UAS har blant annet planer om å opprette en slags «Tinder»-side som kan matche bønder med de frivillige.

– Vi strekker egentlig ut en hånd til den norske frivilligheten, fordi vi mener at dette har offentlig interesse. Men det hadde vært flott å få litt hjelp til å systematisere dette enda mer, sier han.